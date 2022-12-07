Mehrere Monitore im Rahmen einer Remote-Desktop-Sitzung anzeigen
Multi-Monitor-Bildschirmanzeige beim Zugriff auf Windows- und Mac-Computer
Greifen Sie auf Ihre Remote-Computer zu und lassen Sie sich mehrere Monitore anzeigen, als wären Sie direkt vor Ort.
Mit dem Multi-Monitor-Fernzugriff von Splashtop können Sie mehrere Monitore auf einem Bildschirm sehen und gleichzeitig einen Remote-Computer steuern.
Unterstützt Windows, Mac und Chromebook.
Optionen für die Anzeige auf mehreren Monitoren
Multi-to-Multi-Monitoransicht
Sie können mehrere Bildschirme Ihres Arbeitsplatzes auf Ihrem lokalen Multi-Monitor-Display anzeigen lassen. Dabei handelt es sich um eine Übertragung von mehreren Bildschirmen auf mehrere Bildschirme.
Anzeige eines spezifischen Monitors
Wählen Sie einen der Monitore der entfernten Computereinrichtung aus, die Sie auf Ihrem lokalen Bildschirm anzeigen möchten. Dabei können Sie mit nur einem Klick zwischen den Displays wechseln.
Alle Monitore in einem Fenster anzeigen
Sie können alle Monitore Ihrer Ferncomputer auch nur innerhalb eines Fensters auf Ihrem lokalen Computer anzeigen lassen.
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Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
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Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
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