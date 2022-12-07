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Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Mehrere Monitore im Rahmen einer Remote-Desktop-Sitzung anzeigen

Multi-Monitor-Bildschirmanzeige beim Zugriff auf Windows- und Mac-Computer

Greifen Sie auf Ihre Remote-Computer zu und lassen Sie sich mehrere Monitore anzeigen, als wären Sie direkt vor Ort.  

Mit dem Multi-Monitor-Fernzugriff von Splashtop können Sie mehrere Monitore auf einem Bildschirm sehen und gleichzeitig einen Remote-Computer steuern. 

Unterstützt Windows, Mac und Chromebook. 

Optionen für die Anzeige auf mehreren Monitoren

Multi-to-Multi-Monitoransicht

Sie können mehrere Bildschirme Ihres Arbeitsplatzes auf Ihrem lokalen Multi-Monitor-Display anzeigen lassen. Dabei handelt es sich um eine Übertragung von mehreren Bildschirmen auf mehrere Bildschirme.

Anzeige eines spezifischen Monitors

Wählen Sie einen der Monitore der entfernten Computereinrichtung aus, die Sie auf Ihrem lokalen Bildschirm anzeigen möchten. Dabei können Sie mit nur einem Klick zwischen den Displays wechseln.

Alle Monitore in einem Fenster anzeigen

Sie können alle Monitore Ihrer Ferncomputer auch nur innerhalb eines Fensters auf Ihrem lokalen Computer anzeigen lassen.

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Ressourcen

Multi-Monitor-Fernzugriff – Blogbeitrag →

Support-Artikel – Multi-Monitor-Funktionen →

Video: Anzeige mehrerer Monitore mit Splashtop →