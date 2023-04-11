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Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Eine leistungsstarke Anmerkungslösung, die es unter anderem Pädagogen, Vertriebsprofis und Ausbildern ermöglicht, Tablets in interaktive Whiteboards zu verwandeln

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Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Verwandeln Sie jedes Tablet in ein interaktives Whiteboard

Mit Ihrem Tablet können Sie Ihre Präsentationen ganz einfach markieren, ihn ihnen zeichnen oder überschreiben. Mit Whiteboard können Sie während einer Präsentation, einer Schulung oder einer Unterrichtsklasse die Interaktivität erhöhen.

  • Über ALLES kommentieren - Verwenden Sie Gesten, um Inhalte zu zeichnen, hervorzuheben oder um zu schreiben.

  • Erzielen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums mit dem Laserpointer

  • Nehmen Sie Snapshots des Bildschirms auf, speichern Sie sie in der Galerie und geben Sie sie dann frei.

  • Zeichnen Sie Unterrichtsstunden auf und teilen Sie sie


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

Ihr Klassenzimmer in einer optimierten Version

Verwenden Sie Whiteboard auf Splashtop Classroom, um die Interaktion mit Ihren Schülern oder Studenten zu steigern. Geben Sie Ihren Mac/PC für Schüler- bzw. Studentengeräte frei und überlassen Sie ihnen die Kontrolle während des Unterrichts – ohne dass sie dazu ihre Plätze verlassen müssen.

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Für Lehrer und Ausbilder

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Lösung zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, die das gesamte Klassenzimmer einbinden möchten

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Für Einzelpersonen und Teams

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Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

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Für Einzelpersonen

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Funktionen

  • Arbeiten Sie inhaltlich mit den Studierenden zusammen
  • Kommentieren Sie einfach alles, indem Sie Gesten verwenden, um Inhalte zu zeichnen, zu markieren oder zu überschreiben
  • Nehmen Sie Snapshots des Bildschirms auf, speichern Sie sie in der Galerie und geben Sie sie dann frei.
  • Spielen Sie Adobe Flash-Inhalte, iTunes-Musik, DVDs, CDs usw. ohne Latenzzeit ab
  • Lassen Sie Ihren PC eingeschaltet und greifen Sie remote darauf zu, zum Beispiel von zu Hause aus.
  • Lebensechte Wiedergabe – Alle Video- und Audioaufnahmen werden in HD-Qualität auf Ihrem Tablet abgespielt.

Splashtop – Erste Schritte