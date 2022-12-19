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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Fernzugriffsmöglichkeiten von Splashtop für OEMs und Partner

Integrieren Sie die Fernzugriffs- und Bildschirmspiegelungssoftware von Splashtop in Ihren Lösungen

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Integration bewährter Fernzugriffs- und drahtloser Bildschirmspiegelungstechnologie in Ihre Service-, Software- und Hardware-Lösungen

Ihnen stehen flexible Optionen zur Verfügung, einschließlich SDKs, Co-Branded- bzw. Private-Labeling-Lösungen mit optionaler Full-Service-Sonderanfertigung und Integrationsberatung.

Die Technologien und Lösungen umfassen:

  • Fernzugriffstechnologie von Splashtop auf Computer als Integration für Ihre RMM- oder MSP-Lösungen
  • Fernübertragung von iOS- oder Android-Mobilgeräten oder Fernsteuerung von Android-Geräten für Ihre MDM-Lösung
  • Fernzugriff auf und Fernsteuerung von IoT-Geräten, Kiosksystemen oder digitaler Beschilderung, einschließlich Geräten von Zebra, Honeywell, Sonim und Panasonic
  • Kabellose Technologie zur Bildschirmspiegelung für Smartboards und Displays
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop und Canopy arbeiten zusammen, um eine verbesserte Fernverwaltung für IoT-Geräte bereitzustellen

Um der wachsenden Nachfrage nach einer optimierten IoT-Geräteverwaltung gerecht zu werden, verbindet die Partnerschaft den sicheren Fernzugriff und den Support von Splashtop mit der führenden Fernüberwachungs- und -managementplattform (Remote Monitoring and Management, RMM) von Canopy.

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Splashtop ermöglicht den Fernzugriff in gängigen RMM-Lösungen

Einschließlich Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne und mehr. 

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Ivanti Wavelink nutzt Splashtop-Technologie

Der Branchenführer, Ivanti Wavelink, verwendet die Splashtop-Technologie für die Fernsteuerung intelligenter Geräte.

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Führende Smartboard-Hersteller setzen auf die Bildschirmspiegelung mit Splashtop

Führende Smartboard-Hersteller wie Sharp Business und Promethean bieten eine Integration der Bildschirmspiegelungslösung von Splashtop in ihren Tools an.

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Integrieren Sie Splashtop in Ihre Softwareprogramme, Lösungen und Geräte/Maschinen

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