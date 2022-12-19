Fernzugriffsmöglichkeiten von Splashtop für OEMs und Partner
Integrieren Sie die Fernzugriffs- und Bildschirmspiegelungssoftware von Splashtop in Ihren Lösungen
Integration bewährter Fernzugriffs- und drahtloser Bildschirmspiegelungstechnologie in Ihre Service-, Software- und Hardware-Lösungen
Ihnen stehen flexible Optionen zur Verfügung, einschließlich SDKs, Co-Branded- bzw. Private-Labeling-Lösungen mit optionaler Full-Service-Sonderanfertigung und Integrationsberatung.
Die Technologien und Lösungen umfassen:
- Fernzugriffstechnologie von Splashtop auf Computer als Integration für Ihre RMM- oder MSP-Lösungen
- Fernübertragung von iOS- oder Android-Mobilgeräten oder Fernsteuerung von Android-Geräten für Ihre MDM-Lösung
- Fernzugriff auf und Fernsteuerung von IoT-Geräten, Kiosksystemen oder digitaler Beschilderung, einschließlich Geräten von Zebra, Honeywell, Sonim und Panasonic
- Kabellose Technologie zur Bildschirmspiegelung für Smartboards und Displays
Splashtop und Canopy arbeiten zusammen, um eine verbesserte Fernverwaltung für IoT-Geräte bereitzustellen
Um der wachsenden Nachfrage nach einer optimierten IoT-Geräteverwaltung gerecht zu werden, verbindet die Partnerschaft den sicheren Fernzugriff und den Support von Splashtop mit der führenden Fernüberwachungs- und -managementplattform (Remote Monitoring and Management, RMM) von Canopy.
Splashtop ermöglicht den Fernzugriff in gängigen RMM-Lösungen
Einschließlich Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne und mehr.
Ivanti Wavelink nutzt Splashtop-Technologie
Der Branchenführer, Ivanti Wavelink, verwendet die Splashtop-Technologie für die Fernsteuerung intelligenter Geräte.
Führende Smartboard-Hersteller setzen auf die Bildschirmspiegelung mit Splashtop
Führende Smartboard-Hersteller wie Sharp Business und Promethean bieten eine Integration der Bildschirmspiegelungslösung von Splashtop in ihren Tools an.