Verwenden Sie Ihr Android-Gerät, um mit Splashtop auf Ihren Computer zuzugreifen und ihn zu steuern. Öffnen Sie nach der Einrichtung die Splashtop Business-App und sehen Sie sich die Liste der Computer in Ihrem Konto an. Klicken Sie auf den Computer, auf den Sie zugreifen möchten, um die Fernverbindung zu starten. Von dort aus sehen Sie den Bildschirm des Computers auf Ihrem Android-Gerät in Echtzeit. Sie werden in der Lage sein, den Remote-Computer zu steuern, seine Dateien zu öffnen und jede Software-App darauf auszuführen. Erfahren Sie mehr über Remote-Desktop über Android mit Splashtop.