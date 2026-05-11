Echtzeit-Patch-Management mit CVE Insights
Optimieren Sie das Patch-Management in Ihrer gesamten Umgebung mit Echtzeit-Updates, KI-gestützter CVE-Transparenz und automatisierter Steuerung, um die Effizienz zu verbessern, Compliance sicherzustellen und Schwachstellen zu minimieren.
Schwachstellen sichtbar machen
CVE-basierte Erkenntnisse nutzen, um Bedrohungen auf Betriebssystemebene zu identifizieren und zu priorisieren. Schnelle Bewertung von Schwachstellendetails mit KI-gestützten Zusammenfassungen und Abhilfemaßnahmen, um das Risiko zu reduzieren und eine starke Sicherheitslage aufrechtzuerhalten.
Patching für verschiedene Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern
Automatisierte Updates für Windows, MacOS und Software von Drittanbietern, um Risiken zu reduzieren und alle Systeme aktuell und sicher zu halten.
Automatisierung von Patch-Workflows
Erstellen Sie benutzerdefinierte richtlinienbasierte Patching-Strategien mit Versionsgenehmigungen, Update-Ringen und Richtlinienvererbung. Stellen Sie sicher, dass Patches auf eine Weise getestet, kontrolliert und bereitgestellt werden, die zu Ihrer IT-Umgebung passt.
Vorteile von Splashtop-Patch- und Schwachstellenmanagement
Verbesserte Sicherheit und Compliance Copy
Beheben Sie Schwachstellen durch rechtzeitiges Patchen von Betriebssystemen und Software von Drittanbietern, unterstützt durch KI-gestützte CVE-Einblicke, Richtlinienkonfigurationen und Compliance-bereite Berichte.
Erhöhte Effizienz im IT-Bereich Copy
Sparen Sie Zeit durch automatisierte Patch-Prozesse und zentralisierte Verwaltung, damit sich IT-Teams auf strategische Arbeit statt auf wiederkehrende und manuelle Aufgaben konzentrieren können.
Konsolidierte Plattform für den IT-Support Copy
Egal ob Sie skalieren oder vereinfachen möchten, Splashtop vereint Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement in einer einzigen Plattform.
Kostengünstig und skalierbar für IT-Teams Copy
Senken Sie die Betriebskosten mit wettbewerbsfähigen Preisen und skalieren Sie gleichzeitig das Patch-Management für hybride Teams, Remote-Umgebungen und große Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.
Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation. Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering