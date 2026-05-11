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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

Echtzeit-Patch-Management mit CVE Insights

Optimieren Sie das Patch-Management in Ihrer gesamten Umgebung mit Echtzeit-Updates, KI-gestützter CVE-Transparenz und automatisierter Steuerung, um die Effizienz zu verbessern, Compliance sicherzustellen und Schwachstellen zu minimieren.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Schwachstellen sichtbar machen

CVE-basierte Erkenntnisse nutzen, um Bedrohungen auf Betriebssystemebene zu identifizieren und zu priorisieren. Schnelle Bewertung von Schwachstellendetails mit KI-gestützten Zusammenfassungen und Abhilfemaßnahmen, um das Risiko zu reduzieren und eine starke Sicherheitslage aufrechtzuerhalten.

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Patching für verschiedene Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern

Automatisierte Updates für Windows, MacOS und Software von Drittanbietern, um Risiken zu reduzieren und alle Systeme aktuell und sicher zu halten.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Automatisierung von Patch-Workflows

Erstellen Sie benutzerdefinierte richtlinienbasierte Patching-Strategien mit Versionsgenehmigungen, Update-Ringen und Richtlinienvererbung. Stellen Sie sicher, dass Patches auf eine Weise getestet, kontrolliert und bereitgestellt werden, die zu Ihrer IT-Umgebung passt.

Vorteile von Splashtop-Patch- und Schwachstellenmanagement

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Verbesserte Sicherheit und Compliance Copy

    Beheben Sie Schwachstellen durch rechtzeitiges Patchen von Betriebssystemen und Software von Drittanbietern, unterstützt durch KI-gestützte CVE-Einblicke, Richtlinienkonfigurationen und Compliance-bereite Berichte.

  • High performance icon

    Erhöhte Effizienz im IT-Bereich Copy

    Sparen Sie Zeit durch automatisierte Patch-Prozesse und zentralisierte Verwaltung, damit sich IT-Teams auf strategische Arbeit statt auf wiederkehrende und manuelle Aufgaben konzentrieren können.

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    Konsolidierte Plattform für den IT-Support Copy

    Egal ob Sie skalieren oder vereinfachen möchten, Splashtop vereint Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement in einer einzigen Plattform.

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    Kostengünstig und skalierbar für IT-Teams Copy

    Senken Sie die Betriebskosten mit wettbewerbsfähigen Preisen und skalieren Sie gleichzeitig das Patch-Management für hybride Teams, Remote-Umgebungen und große Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.

Helfen Sie Ihrem IT-Team, jederzeit sicher und konform zu bleiben

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Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation. Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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