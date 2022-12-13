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Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Benutzer- und Computerverwaltung in Splashtop

Einfaches Verwalten und Organisieren Ihrer Benutzer und Geräte

Die Splashtop-Webkonsole macht die Verwaltung Ihres Splashtop-Kontos mit mehreren Benutzern, Geräten und Remote-Computern zum Kinderspiel

Mit Splashtop können Sie Benutzer einladen, Berechtigungen festlegen, Sicherheitseinstellungen anpassen, den Zugriff planen und Ihre Benutzer und Computer in Gruppen organisieren.

Die Gruppenfunktion ist besonders praktisch für Administratoren, die so Benutzer- und Computereinstellungen für ganze Gruppen verwalten können, dabei also nicht für jeden Benutzer oder Computer die Berechtigungen festlegen müssen.

Management-Funktionen

  • Benutzer einladen und ihre Rollen festlegen
  • Benutzern eine Authentifizierungsmethode zuweisen
  • Zugriffsberechtigungen festlegen
  • Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen im Voraus einrichten
  • Geräte verwalten, die Sie und Ihre Benutzer einsetzen, um aus der Ferne auf die Geräte unter Ihrem Konto zuzugreifen
  • Sitzungsverlauf und Aktivitäten in Ihrem Konto anzeigen
  • Umschalten zwischen Sicherheitstools und verfügbaren Funktionen
  • Granulare Funktionskontrollen verwalten (nur Enterprise)

Verfügbar für

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

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Ressourcen

Splashtop Business Support-Artikel zur Benutzer- und Geräteverwaltung →

Splashtop On-Prem-Management - Support-Artikel →