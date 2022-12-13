Benutzer- und Computerverwaltung in Splashtop
Einfaches Verwalten und Organisieren Ihrer Benutzer und Geräte
Die Splashtop-Webkonsole macht die Verwaltung Ihres Splashtop-Kontos mit mehreren Benutzern, Geräten und Remote-Computern zum Kinderspiel
Mit Splashtop können Sie Benutzer einladen, Berechtigungen festlegen, Sicherheitseinstellungen anpassen, den Zugriff planen und Ihre Benutzer und Computer in Gruppen organisieren.
Die Gruppenfunktion ist besonders praktisch für Administratoren, die so Benutzer- und Computereinstellungen für ganze Gruppen verwalten können, dabei also nicht für jeden Benutzer oder Computer die Berechtigungen festlegen müssen.
Management-Funktionen
- Benutzer einladen und ihre Rollen festlegen
- Benutzern eine Authentifizierungsmethode zuweisen
- Zugriffsberechtigungen festlegen
- Zeitfenster für Fernzugriffssitzungen im Voraus einrichten
- Geräte verwalten, die Sie und Ihre Benutzer einsetzen, um aus der Ferne auf die Geräte unter Ihrem Konto zuzugreifen
- Sitzungsverlauf und Aktivitäten in Ihrem Konto anzeigen
- Umschalten zwischen Sicherheitstools und verfügbaren Funktionen
- Granulare Funktionskontrollen verwalten (nur Enterprise)
Verfügbar fürAlle Produkte entdecken
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen