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Researching remote access options for businesses

Beaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop

Ad-hoc-Fernunterstützung bieten

Beaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop
Beaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop


Greifen Sie genau dann auf ein beliebiges Endbenutzergerät zu, wenn es Hilfe benötigt

Mit einem einfachen 9-stelligen Sitzungscode können Techniker aus der Ferne auf die Geräte ihrer Endbenutzer zugreifen und Fernunterstützung bieten, um Probleme schnell zu lösen.

Splashtop Attended Access ermöglicht es Ihnen, Windows-, Mac- und Android-Geräte fernzusteuern. Sie können die Bildschirme von iOS- und Chromebook-Geräten auch aus der Ferne in Echtzeit betrachten.

Funktionen

Support headset icon

Service Desk

Verbessertes Erlebnis des On-Demand-Supports: Gruppierung von Technikern, Verwaltung von Servicekanälen und Einladungslinks, Supportanfragen über SOS Call und Webformular-Widgets, Sitzungsweiterleitung und mehr.

Connected dots icon

Integrationen

Splashtop verfügt über Integrationen mit verschiedenen PSA- und Ticketing-Systemen wie ServiceNow, FreshDesk, FreshService und mehr. Mit diesen Integrationen können Benutzer ganz einfach beaufsichtigte Zugriffssitzungen von der Plattform/Konsole aus starten. 

Custom branding icon

Benutzerdefiniertes Branding

Erstellen Sie eine individuelle SOS-App mit Ihrem eigenen Logo und Branding, die Ihre Kunden herunterladen können. Mehr erfahren.

Verfügbar auf

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport

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Ressourcen

Betreuter Support auf Abruf, Tutorial →

Fernunterstützung für iPhone und& iPad →

Fernunterstützung für Android-Geräte →

Fernunterstützung für Chromebooks →