Beaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop
Ad-hoc-Fernunterstützung bieten
Greifen Sie genau dann auf ein beliebiges Endbenutzergerät zu, wenn es Hilfe benötigt
Mit einem einfachen 9-stelligen Sitzungscode können Techniker aus der Ferne auf die Geräte ihrer Endbenutzer zugreifen und Fernunterstützung bieten, um Probleme schnell zu lösen.
Splashtop Attended Access ermöglicht es Ihnen, Windows-, Mac- und Android-Geräte fernzusteuern. Sie können die Bildschirme von iOS- und Chromebook-Geräten auch aus der Ferne in Echtzeit betrachten.
Funktionen
Service Desk
Verbessertes Erlebnis des On-Demand-Supports: Gruppierung von Technikern, Verwaltung von Servicekanälen und Einladungslinks, Supportanfragen über SOS Call und Webformular-Widgets, Sitzungsweiterleitung und mehr.
Integrationen
Splashtop verfügt über Integrationen mit verschiedenen PSA- und Ticketing-Systemen wie ServiceNow, FreshDesk, FreshService und mehr. Mit diesen Integrationen können Benutzer ganz einfach beaufsichtigte Zugriffssitzungen von der Plattform/Konsole aus starten.
Benutzerdefiniertes Branding
Erstellen Sie eine individuelle SOS-App mit Ihrem eigenen Logo und Branding, die Ihre Kunden herunterladen können. Mehr erfahren.
Verfügbar aufAlle Produkte entdecken
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen