Arbeiten Sie in dieser Steuersaison intelligenter, indem Sie remote auf QuickBooks und Buchhaltungssoftware zugreifen

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An accountant using Splashtop to remotely access QuickBooks and accounting software for a more efficient tax season

Fernzugriff-Lösungen für QuickBooks und Buchhaltung

Einfacher, zuverlässiger und sicherer Zugriff auf die Computer und Dateien Ihrer Kunden

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Zugänglichkeit für Buchhaltungsexperten mit steuerlichen Angelegenheiten rund ums Jahr

Mit Splashtop können Sie sicher auf die Computer Ihrer Kunden zugreifen, deren Version von QuickBooks verwalten oder auf die Buchhaltungssoftware zugreifen, um alle steuerbezogenen Dokumente einzureichen. 

Mit Splashtop Remote Access können Sie: 

  • Fernzugriff und Steuerung von QuickBooks und anderer Buchhaltungssoftware 

  • Sparen Sie Geld, indem Sie weniger persönlich zu Kunden reisen und weniger Softwarelizenzen erwerben

  • Greifen Sie per Fernzugriff auf die Software Ihres Kunden zu 

  • Drucken Sie Gewinn- und Verlustrechnungen und andere Dokumente aus der Ferne aus 

  • Arbeiten Sie produktiv, unterwegs oder bequem von zu Hause aus


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Zugriff auf bis zu 2 Computer

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Jährlich in Rechnung gestellt bei 66 €

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Zentralisiertes Endgerätemanagement zur Überwachung, Aktualisierung und Wartung der Geräte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in großem Umfang.

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Vorteile des Fernzugriffs von Splashtop für Steuerexperten

Fernzugriff QuickBooks

Müssen Sie auf QuickBooks zugreifen, aber der Desktop-Computer ist woanders? Kein Problem. Ziehen Sie einfach Ihr Gerät heraus, verbinden Sie sich remote und übernehmen Sie die Kontrolle über den Remote-Desktop, um auf QuickBooks zuzugreifen.

Arbeiten Sie aus der Ferne und bleiben Sie produktiv

Der Fernzugriff gibt Ihnen die Freiheit, von überall aus zu arbeiten, einschließlich des Komforts Ihres eigenen Zuhauses. Erledigen Sie Ihre Arbeit, während Sie auf Ihrem Lieblingssofa sitzen. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung, indem Sie Aufgaben außerhalb der normalen Arbeitszeit erledigen.

Plug and Play – Verwenden Sie ein beliebiges Gerät

Haben Sie Ihren Laptop nicht vor sich? Kein Problem. Verwenden Sie Ihr Tablet oder Smartphone, um Fernzugriff auf Ihre Computer zu erhalten und diese zu steuern. Alles, was Sie brauchen, ist die Splashtop-App, um auf Ihre Computer zuzugreifen. Die Einrichtung dauert weniger als eine Minute.

Reduzieren Sie die Reisekosten

Weniger Reisen bedeutet, dass Sie Ihre Aufgaben früher erledigen können. Wenn Sie Ihre Aufgaben früher erledigen, arbeiten Sie weniger. Es gibt keinen größeren Vorteil für einen Buchhalter während der Hochsaison, als die Anzahl der Arbeitsstunden zu reduzieren.

Ferndruck von 1099-Formularen, Dateiübertragungen und mehr!

Drucken Sie Dateien aus der Ferne von den Computern Ihrer Kunden auf Ihrem lokalen Drucker. Übertragen Sie wichtige Dokumente von anderen Computern auf Ihren. Schulen Sie Ihre Kunden, indem Sie eine Fernsitzung durchführen und ihnen zeigen, was zu tun ist. Die Möglichkeiten sind endlos

Sorgen Sie für Sicherheit und Datenschutz

Sie können Ihren Kunden und sich selbst versichern, dass alle Daten sicher sind. Mit verschlüsselten Verbindungen, mehrstufigen Passwortoptionen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und anderen Sicherheitsfunktionen sind Ihre Daten sicher. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Splashtop.

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