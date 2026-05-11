Splashtop AEM: Automatisieren, Aktualisieren und Schützen Sie jedes Endgerät
Optimieren Sie IT-Operationen mit Automatisierung, Echtzeit-Transparenz und Fernsupport, um Endpunkte sicher, aktuell und konform zu halten – alles von einer einzigen Konsole aus.
Weniger als 1 € pro Endpunkt pro Monat.
Mehrere Lösungen.
Eine Nahtloses Erlebnis.
Echtzeit-Schwachstellen- & Patch-Management
Erkennen, priorisieren und beheben Sie Bedrohungen, bevor sie Ihr Unternehmen beeinträchtigen.
Ständig Windows und MacOS auf CISA KEVs, CVEs und Software-Updates scannen
Identifizieren und Priorisieren von Zero-Day- und Hochrisiko-Schwachstellen
Automatisieren Sie das Patchen von Betriebssystemen und Software von Drittanbietern
Installieren Sie Patches über richtliniengesteuerte oder bedarfsgesteuerte Patch-Workflows
Von manuell zu automatisiert
Befreien Sie Ihre IT-Ressourcen von sich wiederholenden Aufgaben.
Richten Sie die richtlinienbasierte Patch-Verwaltung mit Versionskontrolle und Aktualisierungsringen ein
Automatisierte Lösungen für häufige Probleme auslösen
Planen Sie Aufgaben über Tausende von Endpunkten hinweg im großen Maßstab
Endpunktsicherheit & Compliance
Bewahren Sie die Sicherheitslage, reduzieren Sie Risiken und demonstrieren Sie die Einhaltung von Standards wie ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA und PCI ohne zusätzliche Komplexität.
Erzwingen Sie Endpunktkonfiguration und Sicherheitsrichtlinien
Nicht konforme Endpunkte erkennen und beheben
Behalten Sie auditbereite Dashboards und Inventarberichte bei.
Schutz durch Antivirus- und EDR-Integrationen erweitern
Probleme schneller mit Splashtop Fernsupport lösen
Gehen Sie von der Identifizierung von Problemen zur Lösung über, ohne Verzögerungen.
Greifen Sie sofort auf Endpunkte zu, um Probleme zu untersuchen und zu lösen
Probleme mit Hintergrundtools beheben, ohne die Endbenutzer zu unterbrechen
Verkürzen Sie die Lösungszeit und eliminieren Sie manuelle Übergaben
Verbessern Sie das Support-Erlebnis für Techniker und Endbenutzer über alle Geräte hinweg
Alles, was Sie brauchen
Ersetzen Sie mehrere Einzelprodukte durch eine einheitliche Lösung.
Verwalten Sie Endpunktmanagement, Fernsupport, Zugriff und Sicherheit über eine einzige Konsole
Reduzieren Sie den Lizenz- und Wartungsaufwand
Vereinfachen Sie die Abläufe mit einer einzigen Plattform
Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Kontrolle in Ihrer Umgebung
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.