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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: Automatisieren, Aktualisieren und Schützen Sie jedes Endgerät

Optimieren Sie IT-Operationen mit Automatisierung, Echtzeit-Transparenz und Fernsupport, um Endpunkte sicher, aktuell und konform zu halten – alles von einer einzigen Konsole aus.

Weniger als 1 € pro Endpunkt pro Monat.

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Mehrere Lösungen.
Eine Nahtloses Erlebnis.

Splashtop OS patch dashboard

Echtzeit-Schwachstellen- & Patch-Management

Erkennen, priorisieren und beheben Sie Bedrohungen, bevor sie Ihr Unternehmen beeinträchtigen.

  • Ständig Windows und MacOS auf CISA KEVs, CVEs und Software-Updates scannen

  • Identifizieren und Priorisieren von Zero-Day- und Hochrisiko-Schwachstellen

  • Automatisieren Sie das Patchen von Betriebssystemen und Software von Drittanbietern

  • Installieren Sie Patches über richtliniengesteuerte oder bedarfsgesteuerte Patch-Workflows


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Von manuell zu automatisiert

Befreien Sie Ihre IT-Ressourcen von sich wiederholenden Aufgaben.

  • Richten Sie die richtlinienbasierte Patch-Verwaltung mit Versionskontrolle und Aktualisierungsringen ein

  • Automatisierte Lösungen für häufige Probleme auslösen

  • Planen Sie Aufgaben über Tausende von Endpunkten hinweg im großen Maßstab


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Endpunktsicherheit & Compliance

Bewahren Sie die Sicherheitslage, reduzieren Sie Risiken und demonstrieren Sie die Einhaltung von Standards wie ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA und PCI ohne zusätzliche Komplexität.

  • Erzwingen Sie Endpunktkonfiguration und Sicherheitsrichtlinien

  • Nicht konforme Endpunkte erkennen und beheben

  • Behalten Sie auditbereite Dashboards und Inventarberichte bei.

  • Schutz durch Antivirus- und EDR-Integrationen erweitern


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Probleme schneller mit Splashtop Fernsupport lösen

Gehen Sie von der Identifizierung von Problemen zur Lösung über, ohne Verzögerungen.

  • Greifen Sie sofort auf Endpunkte zu, um Probleme zu untersuchen und zu lösen

  • Probleme mit Hintergrundtools beheben, ohne die Endbenutzer zu unterbrechen

  • Verkürzen Sie die Lösungszeit und eliminieren Sie manuelle Übergaben

  • Verbessern Sie das Support-Erlebnis für Techniker und Endbenutzer über alle Geräte hinweg


Alles, was Sie brauchen

Ersetzen Sie mehrere Einzelprodukte durch eine einheitliche Lösung.

  • Verwalten Sie Endpunktmanagement, Fernsupport, Zugriff und Sicherheit über eine einzige Konsole

  • Reduzieren Sie den Lizenz- und Wartungsaufwand

  • Vereinfachen Sie die Abläufe mit einer einzigen Plattform

  • Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Kontrolle in Ihrer Umgebung


Erweiterter Datenschutz und Sicherheit

Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Sichere Infrastruktur

    Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.

    Mehr erfahren
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Erweiterte Sicherheitsfunktionen

    Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.

    Mehr erfahren
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standards und Compliance

    Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.

    Mehr erfahren

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