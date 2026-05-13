Sicherer Fernzugriff für das Gesundheitswesen mit Splashtop

Sicherer Fernzugriff und Support für Gesundheitsdienstleister
Befähigung von Gesundheitsdienstleistern, jederzeit und überall eine bessere Patientenversorgung bereitzustellen
Führende Unternehmen aus dem Gesundheitswesen vertrauen auf unsere Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung
Sicherer und effizienter Fernzugriff mit Splashtop
Die Fernzugriffs- und Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Fachkräften im Gesundheitswesen, ihre Aufgaben effizienter und effektiver auszuführen und so zu einer verbesserten Patientenversorgung und -zufriedenheit beizutragen.
Mit Splashtop können Ärzte, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte und IT-Teams sicher und schnell von jedem Gerät und Standort aus auf Computer oder virtuelle Maschinen zugreifen. Dies ermöglicht medizinischem Fachpersonal den Fernzugriff auf spezialisierte medizinische Softwaresysteme, die auf High-End-Geräten ausgeführt werden (z. B. zur Analyse von Blut- und Gewebeproben), um genauere und zeitnahe Diagnosen zu stellen.
Ausbilder können das Lernen auch verbessern, indem sie 3D-Grafiken in Lehrkrankenhäusern aus der Ferne simulieren und so die Aus- und Weiterbildung zukünftiger medizinischer Fachkräfte verbessern.
Sicherstellen, dass kritische Gesundheitssysteme sicher und zuverlässig funktionieren
IT-Teams im Gesundheitswesen benötigen eine praktische Möglichkeit, um zu gewährleisten, dass Arbeitsplätze, Verwaltungsgeräte und verteilte Endpunkte im klinischen Umfeld aktuell sind, überwacht werden und für den täglichen Versorgungsbetrieb verfügbar sind.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams Patchings automatisieren, die Systemgesundheit überwachen und Endpunktprobleme frühzeitig lösen – alles von einer zentralen Konsole aus. Infolgedessen können die Teams manuelle Wartungen reduzieren, die Sichtbarkeit geräteübergreifend verbessern und vermeidbare Unterbrechungen verhindern, die Anbieter und Personal ausbremsen.
Verlassen Sie sich auf einen sicheren, HIPAA-konformen Zugriff
Wir wissen, wie wichtig es ist, die Informationen Ihrer Patienten zu schützen.
Deshalb verfügen wir über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter SSO, 256-Bit-Verschlüsselung und MFA sowie anpassbare Sicherheitsrichtlinien. Unsere Lösungen sind SOC2-Typ-2-konform und HIPAA- und PCI-konform (zusätzlich zur Einhaltung von Industrie- und Regierungsvorschriften für viele weitere Branchen).
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen
Für IT-Teams, die Endgeräte im Gesundheitswesen verwalten
Splashtop AEM
Zentralisiertes Endpunktmanagement zur Überwachung, Aktualisierung und Wartung klinischer und administrativer Geräte in großem Umfang.
Hauptvorteile
Schütze sensible Daten und wahre die Konformität
Schützen Sie Ihre sensiblen Patientendaten mit den branchenspezifischen Konformitäten von Splashtop—wie SOC2, HIPAA und PCI—sowie mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Passen Sie Sicherheitsrichtlinien an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Institution an, um Compliance und Seelenfrieden zu gewährleisten.
Überall und jederzeit auf Patientenakten zugreifen
Erhalten Sie von überall aus Zugriff auf Patientenakten, Bilder und Dateien in Ihrem elektronischen Patientenaktensystem (EHR) ob Sie sich in einem Untersuchungsraum, Büro oder einer anderen Abteilung befinden. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Patientenversorgung, indem Sie alle benötigten Informationen sofort zur Hand haben.
Analysiere Proben von überall aus mit Leichtigkeit
Verwenden Sie spezialisierte medizinische Softwaresysteme, die auf High-End-Maschinen laufen, wann und wo immer Sie sie mit Splashtops Hochleistungszugriff benötigen. Analysieren Sie Proben und stellen Sie genaue Diagnosen von überall aus, sodass Sie eine bessere Patientenversorgung bieten und die Ergebnisse verbessern können.
Optimiere den IT-Support für praktizierende Ärzte
Ermöglichen Sie es IT-Teams, On-Demand-Support für Fachkräfte bereitzustellen, während mit sie mit Splashtop aus der Ferne Geräte überwachsen und warten. Stelle einfach eine Verbindung zum Support her und achte darauf, dass alle Geräte reibungslos funktionieren, sodass Ärzte mehr Zeit haben, sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.
Erstklassige Funktionen für Gesundheitsdienstleister
Ferndruck
Die Ferndruckfunktion von Splashtop ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Patientenakten und andere wichtige Dokumente von überall sicher auszudrucken, sodass Sie unterwegs einfach auf wichtige Daten zugreifen können. Mit dieser Funktion können Fachkräfte im Gesundheitswesen Effizienz und Produktivität steigern und gleichzeitig sicherstellen, dass Patientendaten stets zugänglich und aktuell sind.
Verschlüsselte Datenübertragung
Die verschlüsselte Datenübertragungsfunktion von Splashtop stellt sicher, dass sensible Patientendaten während des Fernzugriffs und der Support-Sitzungen sicher bleiben. Mit branchenführender Verschlüsselung und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen bietet Splashtop Gesundheitsdienstleistern die Gewissheit, die sie benötigen, um Vorschriften einzuhalten und Patientendaten zu schützen.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Die Multi-Faktor-Authentifizierungsfunktion von Splashtop fügt Gesundheitsdienstleistern eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, wenn sie aus der Ferne auf sensible Patientendaten zugreifen. Mit branchenführenden Verifizierungsmethoden hilft Splashtop dabei, unbefugten Zugriff und Datenschutzverletzungen zu verhindern und die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA sicherzustellen.
Flexible Cloud- oder lokale Bereitstellung
Erleben Sie hervorragenden Fernzugriff mit unserer cloudbasierten Lösung oder integrieren Sie Splashtop einfach in Ihre Server und IT-Umgebung vor Ort.
Greife von jedem Computer oder Mobilgerät aus der Ferne auf Windows-, Mac- oder Linux-Computer zu.
Ermögliche IT-Teams das Unterstützen von Computern und Geräten aus der Ferne.
Überwache und verwalte Endpunkte mit Remote-Neustart, APK-Push-Installationen und Versand von Dateien.
Führe Systeminventuren und Berichterstellungen durch.
Nutze Active Directory oder SSO für die zentralisierte Authentifizierung.
Steigere die Produktivität von medizinischem Fachpersonal und verbessere die Patientenversorgung.
Biete eine nahtlose Benutzererfahrung mit den benutzerfreundlichen Funktionen von Splashtop.
Slingeland Hospital
So optimierte das Slingeland Hospital die Patientenversorgung mit sicherem Fernzugriff
Erfahren Sie, wie das Slingeland Hospital dank Splashtop in der Lage war, bessere Gesundheitsdienste mit einfachen und sicheren Fernzugriffslösungen bereitzustellen.
Home Farm Family Medicine
Unterstützung von medizinischem Fachpersonal an vorderster Front mit sicherem Fernzugriff
Erfahren Sie, wie Splashtop die Gesundheitsversorgung revolutioniert hat, indem es sichere und effiziente Fernzugriffslösungen für medizinisches Fachpersonal an vorderster Front bereitgestellt hat.
Von unseren zufriedenen Kunden
Das Dental Whale Savings Network freut sich, in Zusammenarbeit mit Splashtop Zahnärzten in den USA den Fernzugriff auf ihre Arbeits-PCs zu ermöglichen. Zudem können DWSN-Mitglieder so auch während der Pandemie die nicht-klinischen Aufgaben ihrer Praxen fortführen.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
Von unseren zufriedenen Kunden
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass der Fernzugriff zum Erfolg eines jeden Unternehmens beiträgt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Splashtop. Die Zuverlässigkeit, die Leistung und der Kundenservice waren hervorragend. Splashtop hat uns, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden mit den erforderlichen Tools ausgestattet, um auch in Zukunft essenzielle Tätigkeiten aus der Ferne durchführen zu können.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop bietet unübertroffene Leistung und funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, auf dem wir das Programm bisher verwendet haben. Außerdem sorgen strenge Sicherheitsverfahren für den Schutz unserer Fernsitzungen und Daten. Abgesehen davon war der Kundenservice von Splashtop herausragend und konsolidierte Splashtop als bevorzugtes Tool für unsere Fernzugriffssitzungen.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop ist einfach zu bedienen und ein zukunftsorientiertes Unternehmen, mit dem wir auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic