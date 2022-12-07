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Remote-Wake-on-LAN von Splashtop

Beenden Sie den Ruhezustand Ihres Computers aus der Ferne, um Zugriff zu erhalten

Müssen Sie auf einen Remote-Computer zugreifen, der sich im Standbymodus befindet?

Mit der Remote-Wake-on-LAN-Funktion von Splashtop können Sie den Ruhezustand Ihres Windows- oder Mac-Computer aus der Ferne beenden, solange ein anderer Computer im selben Netzwerk aktiv ist.

Sie können Windows-Computer aus dem ausgeschalteten Zustand, Standbymodus und Ruhezustand und Mac-Computer aus dem Standbymodus wecken. Senden Sie einfach einen Befehl an den entfernten PC, um ihn einzuschalten, unmittelbar eine Fernverbindung herzustellen und sofort arbeiten zu können.

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Ressourcen

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