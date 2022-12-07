Remote-Wake-on-LAN von Splashtop
Beenden Sie den Ruhezustand Ihres Computers aus der Ferne, um Zugriff zu erhalten
Müssen Sie auf einen Remote-Computer zugreifen, der sich im Standbymodus befindet?
Mit der Remote-Wake-on-LAN-Funktion von Splashtop können Sie den Ruhezustand Ihres Windows- oder Mac-Computer aus der Ferne beenden, solange ein anderer Computer im selben Netzwerk aktiv ist.
Sie können Windows-Computer aus dem ausgeschalteten Zustand, Standbymodus und Ruhezustand und Mac-Computer aus dem Standbymodus wecken. Senden Sie einfach einen Befehl an den entfernten PC, um ihn einzuschalten, unmittelbar eine Fernverbindung herzustellen und sofort arbeiten zu können.
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen