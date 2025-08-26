Vor-Ort-Support, auch wenn Sie nicht vor Ort sind

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
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Fernwartungssoftware mit Augmented Reality

Lösen Sie Probleme bis zu 50 % schneller mit Splashtop Augmented Reality (AR)

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Vorteile von AR Remote Assistance Software

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Erhöhte Produktivität

    Ermöglichen Sie es Technikern, mehrere externe Standorte zu unterstützen und die Anzahl der Besuche vor Ort zu reduzieren 

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Teilen und zusammenarbeiten

    Befähigen Sie nicht-technisches Personal vor Ort, Probleme zu lösen oder Auszubildenden vor Ort zu helfen 

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Probleme schneller zu lösen

    Reduzieren Sie Ausfallzeiten und lösen Sie Probleme mit interaktiven Anmerkungen 

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Zufriedenheit steigern

    Ermöglichen Sie es Mitarbeitern und Kunden, technische Probleme mit fachkundiger Beratung zu lösen 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

So funktioniert AR Fernwartungssoftware

  • Verbinden: Verbinden Sie sich über die Kamera eines Mobilgeräts und sehen Sie sich die Umgebung aus der Ferne an, als ob Sie vor Ort wären. 

  • Zusammenarbeiten: Sehen Sie sich das Problem virtuell an und arbeiten Sie mit dem Personal vor Ort zusammen, als ob Sie persönlich an Ihrer Seite wären. 

  • Probleme lösen: Reduzieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie AR-Anmerkungen verwenden, um Probleme zu lösen, ohne dass die IT-Abteilung vor Ort ist. 


Hauptmerkmale von Splashtop AR Fernsupport

  • Zweiwege- und interaktive AR-Anmerkungen
  • Kamera-Freigabe und VoIP-Kommunikation
  • Fernsteuerung der Taschenlampe
  • Aufzeichnung der Sitzung
  • Verwaltung von Benutzergeräten
  • Aufzeichnung der Sitzung
  • Und mehr!
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Fallstudie

Über 1.000 Endpunkte. 46 Standorte. Kein Problem.

Erfahren Sie, wie Peter Pane Restaurants mithilfe von Augmented Reality On-Demand-Fernsupport bieten konnte, um die Ausfallzeiten ihrer Geräte zu reduzieren.

Fallstudie lesen

Ressourcen

Splashtop Augmented Reality (AR) - Support-Artikel

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FAQs

In welcher Weise übertrifft AR-Fernunterstützungssoftware Video-Chats?
Wie kann AR-fähige Fernwartungssoftware die Betriebskosten senken?
Wie sicher ist AR-basierte Fernwartungssoftware?