Vor-Ort-Support, auch wenn Sie nicht vor Ort sind

Fernwartungssoftware mit Augmented Reality
Lösen Sie Probleme bis zu 50 % schneller mit Splashtop Augmented Reality (AR)
Vorteile von AR Remote Assistance Software
Erhöhte Produktivität
Ermöglichen Sie es Technikern, mehrere externe Standorte zu unterstützen und die Anzahl der Besuche vor Ort zu reduzieren
Teilen und zusammenarbeiten
Befähigen Sie nicht-technisches Personal vor Ort, Probleme zu lösen oder Auszubildenden vor Ort zu helfen
Probleme schneller zu lösen
Reduzieren Sie Ausfallzeiten und lösen Sie Probleme mit interaktiven Anmerkungen
Zufriedenheit steigern
Ermöglichen Sie es Mitarbeitern und Kunden, technische Probleme mit fachkundiger Beratung zu lösen
So funktioniert AR Fernwartungssoftware
Verbinden: Verbinden Sie sich über die Kamera eines Mobilgeräts und sehen Sie sich die Umgebung aus der Ferne an, als ob Sie vor Ort wären.
Zusammenarbeiten: Sehen Sie sich das Problem virtuell an und arbeiten Sie mit dem Personal vor Ort zusammen, als ob Sie persönlich an Ihrer Seite wären.
Probleme lösen: Reduzieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie AR-Anmerkungen verwenden, um Probleme zu lösen, ohne dass die IT-Abteilung vor Ort ist.
Hauptmerkmale von Splashtop AR Fernsupport
- Zweiwege- und interaktive AR-Anmerkungen
- Kamera-Freigabe und VoIP-Kommunikation
- Fernsteuerung der Taschenlampe
- Aufzeichnung der Sitzung
- Verwaltung von Benutzergeräten
- Aufzeichnung der Sitzung
- Und mehr!
Fallstudie
Über 1.000 Endpunkte. 46 Standorte. Kein Problem.
Erfahren Sie, wie Peter Pane Restaurants mithilfe von Augmented Reality On-Demand-Fernsupport bieten konnte, um die Ausfallzeiten ihrer Geräte zu reduzieren.