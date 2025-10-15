Sicherer Fernzugriff und sichere Fernunterstützung

Produkte von Splashtop
Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff, Fernsupport, Endpunktmanagement und Sicherheitslösungen für Einzelpersonen, Teams, IT und Unternehmen.
Remote-Arbeit und -Zugriff
Splashtop Remote Access
Erhalten Sie von jedem Gerät und überall sicheren und leistungsstarken Zugriff auf Ihre Computer. Arbeiten Sie aus der Ferne, als ob Sie persönlich vor Ort wären. Früher Business Access genannt.
Splashtop Enterprise Remote Access
Fernzugriff und Fernsupport-Lösung der Enterprise-Klasse mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit. On-Prem verfügbar
Remote-IT und Support
Splashtop Remote Support
Unterstützen Sie Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, benutzerfreundlichen, unbeaufsichtigten und bedarfsgesteuerten IT-Fernwartungslösung. Auch bekannt als Splashtop SOS. Add-on für Endpunktverwaltung verfügbar.
Splashtop Enterprise Remote Support
Fernsupport- und Fernzugriffslösung auf Unternehmensniveau mit fortschrittlicher Sicherheit und Verwaltbarkeit. Add-On für Endpoint-Management und On-Prem-Version erhältlich.
Endpunktverwaltung und Sicherheit
Autonomous Endpoint Management
Effiziente Überwachung, Verwaltung und Aktualisierung von Geräten mit Echtzeit-Patch-Management, Software-Management, Software-Bereitstellung, Dashboard-Einblicken, Richtlinien und mehr.
Splashtop Antivirus
Die von Bitdefender unterstützte Splashtop Antivirus Lösung schützt Ihre Windows- und Mac-Endpunkte vor verschiedenen Bedrohungen. Nahtlose Bereitstellung und Richtlinienverwaltung innerhalb von Splashtop.
Endpoint Detection and Response (EDR)
Fortschrittliche Endpunkterkennung und -reaktion zur Identifizierung, Analyse und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit, um einen robusten Schutz für Ihr Unternehmen zu gewährleisten. Zu den Optionen gehören Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete und CrowdStrike Falcon.
Managed Detection and Response (MDR)
Stärken Sie Ihre Abwehrdienste von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike, die Technologie mit praktischer Sicherheitsexpertise kombinieren, um Bedrohungen für sie zu überwachen, zu erkennen und darauf zu reagieren – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.
sicherer Zugang
Foxpass WLAN-Sicherheit
Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.
Splashtop Secure Workspace
Arbeiten Sie mühelos von überall mit sicherem Zugriff, umfassendem Identitätsmanagement und VPN-losen Verbindungen zwischen allen Geräten.
Produkte für das Bildungswesen
Splashtop Enterprise für Bildung
Verbessern Sie das Fern- und Präsenzlernerlebnis mit Lösungen für Studierende und Lehrkräfte. Unterstützen Sie IT-Teams mit Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Splashtop Classroom
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden.
Mirroring360
Spiegeln Sie Gerätebildschirme auf Ihren Windows-PC oder Mac-Computer.