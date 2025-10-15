Sicherer Fernzugriff und sichere Fernunterstützung

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Produkte von Splashtop

Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff, Fernsupport, Endpunktmanagement und Sicherheitslösungen für Einzelpersonen, Teams, IT und Unternehmen.

Remote-Arbeit und -Zugriff

Splashtop Remote Access

Erhalten Sie von jedem Gerät und überall sicheren und leistungsstarken Zugriff auf Ihre Computer. Arbeiten Sie aus der Ferne, als ob Sie persönlich vor Ort wären. Früher Business Access genannt. 

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Splashtop Enterprise Remote Access

Fernzugriff und Fernsupport-Lösung der Enterprise-Klasse mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit. On-Prem verfügbar

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Remote-IT und Support

Splashtop Remote Support

Unterstützen Sie Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, benutzerfreundlichen, unbeaufsichtigten und bedarfsgesteuerten IT-Fernwartungslösung. Auch bekannt als Splashtop SOS. Add-on für Endpunktverwaltung verfügbar. 

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Splashtop Enterprise Remote Support

Fernsupport- und Fernzugriffslösung auf Unternehmensniveau mit fortschrittlicher Sicherheit und Verwaltbarkeit. Add-On für Endpoint-Management und On-Prem-Version erhältlich.

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Endpunktverwaltung und Sicherheit

Autonomous Endpoint Management

Effiziente Überwachung, Verwaltung und Aktualisierung von Geräten mit Echtzeit-Patch-Management, Software-Management, Software-Bereitstellung, Dashboard-Einblicken, Richtlinien und mehr.

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Splashtop Antivirus

Die von Bitdefender unterstützte Splashtop Antivirus Lösung schützt Ihre Windows- und Mac-Endpunkte vor verschiedenen Bedrohungen. Nahtlose Bereitstellung und Richtlinienverwaltung innerhalb von Splashtop.

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Endpoint Detection and Response (EDR)

Fortschrittliche Endpunkterkennung und -reaktion zur Identifizierung, Analyse und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit, um einen robusten Schutz für Ihr Unternehmen zu gewährleisten. Zu den Optionen gehören Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete und CrowdStrike Falcon.

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Managed Detection and Response (MDR)

Stärken Sie Ihre Abwehrdienste von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike, die Technologie mit praktischer Sicherheitsexpertise kombinieren, um Bedrohungen für sie zu überwachen, zu erkennen und darauf zu reagieren – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

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sicherer Zugang

Foxpass WLAN-Sicherheit

Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.

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Splashtop Secure Workspace

Arbeiten Sie mühelos von überall mit sicherem Zugriff, umfassendem Identitätsmanagement und VPN-losen Verbindungen zwischen allen Geräten. 

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Produkte für das Bildungswesen

Splashtop Enterprise für Bildung

Verbessern Sie das Fern- und Präsenzlernerlebnis mit Lösungen für Studierende und Lehrkräfte. Unterstützen Sie IT-Teams mit Fernsupport und Endpunktverwaltung. 

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Splashtop Classroom

Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden.

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Mirroring360

Spiegeln Sie Gerätebildschirme auf Ihren Windows-PC oder Mac-Computer.

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