KI-GESTÜTZTER ANTIVIREN- UND BETRUGSSCHUTZ
Der digitale Schutz Ihrer Familie
Schützen Sie Ihre Liebsten vor Online-Bedrohungen und helfen Sie ihnen bei Bedarf per Fernsupport.
Online-Betrug kann jede Familie treffen
21 Mrd. $Gemeldete Betrugsverluste in den USA im Jahr 2025, 26 % mehr als im Vorjahr.
22K+KI-gestützte Betrugsberichte in den USA, einschließlich Deepfakes und Business Email Compromise.
38.000 $Durchschnittlicher Verlust bei Erwachsenen ab 60 Jahren, die zusammen 7,7 Milliarden US-Dollar verloren haben.
Quelle: FBI Internet Crime Report, 2025
Schutz, der über herkömmliche Antivirus-Software hinausgeht
Umfassender Schutz – plus Funktionen, die Standard-Antivirenprogramme nicht bieten.
In wenigen Minuten geschützt
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Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen oder Ihrer Familie passt.
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Installieren Sie Shield auf Ihrem Gerät oder senden Sie die Einrichtung an ein Familienmitglied.
Sie sind geschützt
Der Schutz läuft leise im Hintergrund an.
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."
Liam B, 37 - son, protecting father
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."
Jackson S, 67 - father of 3
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."
Anna T, 53 - daughter, protecting mother
Available plans
Individual
$29/ year
$36
*20% off first year
Best for protecting yourself.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Lite
$48/ year
$60
*20% off first year
Best for smaller households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support
Family
$69/ year
$99
*30% off first year
Best for larger households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support