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KI-GESTÜTZTER ANTIVIREN- UND BETRUGSSCHUTZ

Der digitale Schutz Ihrer Familie

Schützen Sie Ihre Liebsten vor Online-Bedrohungen und helfen Sie ihnen bei Bedarf per Fernsupport.

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Online-Betrug kann jede Familie treffen

21 Mrd. $Gemeldete Betrugsverluste in den USA im Jahr 2025, 26 % mehr als im Vorjahr.

22K+KI-gestützte Betrugsberichte in den USA, einschließlich Deepfakes und Business Email Compromise.

38.000 $Durchschnittlicher Verlust bei Erwachsenen ab 60 Jahren, die zusammen 7,7 Milliarden US-Dollar verloren haben.

Quelle: FBI Internet Crime Report, 2025

Schutz, der über herkömmliche Antivirus-Software hinausgeht

Umfassender Schutz – plus Funktionen, die Standard-Antivirenprogramme nicht bieten.


In wenigen Minuten geschützt

  • Wählen Sie Ihren Tarif

    Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen oder Ihrer Familie passt.

  • Herunterladen und installieren

    Installieren Sie Shield auf Ihrem Gerät oder senden Sie die Einrichtung an ein Familienmitglied.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Sie sind geschützt

    Der Schutz läuft leise im Hintergrund an.

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."

Liam B, 37 - son, protecting father

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."

Jackson S, 67 - father of 3

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."

Anna T, 53 - daughter, protecting mother

Available plans

Individual

2 computers

$29/ year

$36

*20% off first year

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Best for protecting yourself.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection


Family Lite

5 computers

$48/ year

$60

*20% off first year

Free TrialBuy Now

Best for smaller households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Best Value

Family

10 computers

$69/ year

$99

*30% off first year

Free TrialBuy Now

Best for larger households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


FAQ

Was ist Splashtop Shield?
Ist Shield ein vollständiges Antivirusprogramm, oder benötige ich zusätzlich noch ein anderes Programm?
Warum nicht einfach das Antivirusprogramm verwenden, das mit meinem Computer geliefert wurde?
Kann Shield jeden Betrug stoppen?
Woran erkenne ich, dass Shield funktioniert, und wird mein Computer dadurch langsamer?
Gibt es eine kostenlose Testversion?
Funktioniert Shield auf Telefonen?
Kann ich den Computer eines Familienmitglieds von einem anderen Standort aus schützen?
Wie werden meine Daten verarbeitet?

Schützen Sie, was wichtig ist – ab heute.

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