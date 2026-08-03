Online-Betrug kann jede Familie treffen

21 Mrd. $Gemeldete Betrugsverluste in den USA im Jahr 2025, 26 % mehr als im Vorjahr. 22K+KI-gestützte Betrugsberichte in den USA, einschließlich Deepfakes und Business Email Compromise. 38.000 $Durchschnittlicher Verlust bei Erwachsenen ab 60 Jahren, die zusammen 7,7 Milliarden US-Dollar verloren haben.