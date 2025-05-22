Werden Sie ein führender Anbieter von Telearbeitslösungen

Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
A team of four people discussing new ideas in a meeting room.

Werden Sie ein Marktführer für Lösungen zum Arbeiten von überall

Mit Splashtop machen wir es Ihnen leicht, leistungsstarke, benutzerfreundliche Remote-Lösungen anzubieten.

Das Splashtop PartnerConnect-Ökosystem

Splashtop Reseller-Partner

Unsere „Value Added Resellers (VARs)“ und Vertriebspartner arbeiten eng mit dem Channel-Team von Splashtop zusammen, um die besten Fernzugriffslösungen für Ihre Geschäftsanforderungen zu bieten.

Finden Sie einen Reseller

Integrationspartner von Splashtop

Wir integrieren Fernzugriffs- und drahtlose Bildschirmspiegelungstechnologie in ITSM, Ticketsysteme, RMM-Lösungen und mehr, um Ihnen die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu bieten.

Finden Sie einen Integrationspartner

Co-Marketing-Partner von Splashtop

Wir arbeiten mit Softwareanbietern auf ihren jeweiligen Märkten und in ihren jeweiligen Währungen zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten komplementären Software- und Hardwarelösungen erhalten.

Einen Co-Marketing-Partner finden

Werden Sie Splashtop-Partner

Unsere Partner ermöglichen es uns, unseren Kundenstamm zu erweitern und flexibles Arbeiten für alle zu erleichtern.

Werden Sie PartnerMelden Sie sich im Partnerportal an

Wir stellen sicher, dass unsere Kunden:

  • Der Fernzugriff mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Support-Lösungen

Sehen Sie sich unsere aktuellen Partner an

SHI Logo
Insight Logo
Carahsoft Logo
AK Networks Logo
Aerion Logo
KDDI logo
Bitdefender logo
Autodesk Logo
Adobe Logo
The Weather Company Logo
zendesk logo
TD SYNNEX logo
Bnext logo featuring a stylized geometric icon resembling an open box to the left of the word Bnext in dark blue bold letters on a light background.