Werden Sie ein führender Anbieter von Telearbeitslösungen

Werden Sie ein Marktführer für Lösungen zum Arbeiten von überall
Mit Splashtop machen wir es Ihnen leicht, leistungsstarke, benutzerfreundliche Remote-Lösungen anzubieten.
Das Splashtop PartnerConnect-Ökosystem
Splashtop Reseller-Partner
Unsere „Value Added Resellers (VARs)“ und Vertriebspartner arbeiten eng mit dem Channel-Team von Splashtop zusammen, um die besten Fernzugriffslösungen für Ihre Geschäftsanforderungen zu bieten.
Integrationspartner von Splashtop
Wir integrieren Fernzugriffs- und drahtlose Bildschirmspiegelungstechnologie in ITSM, Ticketsysteme, RMM-Lösungen und mehr, um Ihnen die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu bieten.
Co-Marketing-Partner von Splashtop
Wir arbeiten mit Softwareanbietern auf ihren jeweiligen Märkten und in ihren jeweiligen Währungen zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten komplementären Software- und Hardwarelösungen erhalten.
Werden Sie Splashtop-Partner
Unsere Partner ermöglichen es uns, unseren Kundenstamm zu erweitern und flexibles Arbeiten für alle zu erleichtern.
Wir stellen sicher, dass unsere Kunden:
- Der Fernzugriff mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Support-Lösungen