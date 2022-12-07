Plattformübergreifender Fernzugriff mit Splashtop
Verwenden Sie ein beliebiges Gerät für den Fernzugriff
Unbegrenzte Flexibilität
Fernzugriff auf Ihren Desktop-Computer bei der Arbeit von Ihrem Chromebook, Tablet oder Smartphone zu Hause mit Splashtop.
Erhalten Sie Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät.
Erhalten Sie unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Android-Geräte von jedem anderen Gerät aus.
Erhalten Sie beaufsichtigten Fernzugriff auf jedes Windows-, Mac- oder Android-Gerät (oder sehen Sie sich iOS- und Chrome OS-Bildschirme aus der Ferne an) – von jedem Gerät aus.
Ganz gleich, auf welches Gerät Sie aus der Ferne zugreifen und von welchem Gerät aus Sie eine Verbindung herstellen – Sie werden in den Genuss eines nahtlosen Erlebnisses mit leistungsstarken Verbindungen, Streaming und Sound in HD-Qualität kommen.
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen