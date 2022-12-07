Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Using Splashtop to manage cross platform devices

Plattformübergreifender Fernzugriff mit Splashtop

Verwenden Sie ein beliebiges Gerät für den Fernzugriff

Unbegrenzte Flexibilität

Fernzugriff auf Ihren Desktop-Computer bei der Arbeit von Ihrem Chromebook, Tablet oder Smartphone zu Hause mit Splashtop.

  • Erhalten Sie Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät.

  • Erhalten Sie unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Android-Geräte von jedem anderen Gerät aus.

  • Erhalten Sie beaufsichtigten Fernzugriff auf jedes Windows-, Mac- oder Android-Gerät (oder sehen Sie sich iOS- und Chrome OS-Bildschirme aus der Ferne an) – von jedem Gerät aus.

Ganz gleich, auf welches Gerät Sie aus der Ferne zugreifen und von welchem Gerät aus Sie eine Verbindung herstellen – Sie werden in den Genuss eines nahtlosen Erlebnisses mit leistungsstarken Verbindungen, Streaming und Sound in HD-Qualität kommen.

Für alle Produkte verfügbar

Alle Produkte entdecken

Für Einzelpersonen und Teams

Splashtop Remote Access

Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten

Mehr erfahrenKostenlos testen

Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport

Mehr erfahrenKostenlos testen

Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

Splashtop Enterprise

Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen

Mehr erfahrenKontakt

Für besondere Compliance-Anforderungen

Splashtop On-Prem

Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen

Mehr erfahren

Ressourcen

Unbeaufsichtigte Android-Fernunterstützung →

Zugriff auf Android-Geräte →

Fernzugriff für Linux →

Offizielle Update-Ankündigungen von Splashtop →