Schnelle und sichere Fernsteuerungssoftware für den IT-Support

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

Vereinfachen Sie die Remote- IT-Unterstützung mit sicherer, skalierbarer Software

Eine kostengünstige, sichere Fernzugriff- und Fernsupport-Lösung für IT-Teams zur effizienten Verwaltung, Kontrolle und Unterstützung von Endpunkten.

Erste SchritteKontakt
Hands typing on a laptop keyboard.

Sichere Verbindungen

Splashtop bietet Unternehmenssicherheit mit 256-Bit-Verschlüsselung, MFA, SSO, granularen Zugriffskontrollen und Sitzungsprotokollen – und hilft IT-Teams, Compliance-Standards wie ISO 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA und mehr ohne zusätzlichen Aufwand zu erfüllen.

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

Überlegene Benutzererfahrung

Mit zuverlässigen Verbindungen mit geringer Latenz, 4K-Streaming-Unterstützung und einer intuitiven Benutzeroberfläche gewährleistet Splashtop ein nahtloses Erlebnis sowohl für Techniker als auch für Endbenutzer.

IT support helping via desktop with remote access software

Intelligentere Arbeitsabläufe, schnellere Fehlerbehebungen

Ermöglichen Sie schnellere und effizientere Unterstützung mit integrierten Workflows und mehreren Fernverbindungsmethoden. Starten Sie Sitzungen direkt über Ihre ITSM-Tools, führen Sie Hintergrundaktionen durch, überwachen Sie Geräte und lösen Sie Probleme schnell.

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

Konsolidierte Plattform für den IT-Support

Ganz gleich, ob Sie skalieren oder rationalisieren, Splashtop kombiniert Fernsupport, Fernzugriff und Endpunktverwaltung für alle Geräte und Betriebssysteme in einer umfassenden Lösung - das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert die Komplexität.

IT-Fernsupport-Tools für sicheres und effizientes Gerätemanagement

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Support

    Verbinden Sie sich sofort mit jedem Gerät – unabhängig davon, ob ein Benutzer anwesend ist oder nicht. Bieten Sie On-Demand-Support an oder greifen Sie auf unbeaufsichtigte Systeme für Updates, Fehlerbehebung und routinemäßige Wartung zu.

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Autonomes Endpunktmanagement

    Zusatzfunktionen für das Endpunktmanagement, um Geräte effizient zu überwachen, zu verwalten und zu aktualisieren, mit Echtzeit-Betriebssystem- und Drittanbieter-Software-Patches, intuitiven Dashboards, Bestandsberichterstattung und schnellen Fehlerbehebungstools.

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit

    Verbessern Sie Ihre Abläufe mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und besserer Verwaltbarkeit mit SSO, Service Desk, granularer Zugriffskontrolle, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, unbeaufsichtigtem Android-Support und mehr.

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  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Endpunkt-Schutz

    Schützen Sie Ihre Endpunkte vor Bedrohungen und mindern Sie Cyberangriffsrisiken mit Splashtop AV und EDR, unterstützt von Bitdefender.

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Helfen Sie Ihrem IT Team, jeden Tag besseren Fernsupport zu leisten

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Von unseren zufriedenen Kund*innen

Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation. Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Wir haben AnyDesk auf einigen Computern ausprobiert, aber seit wir Splashtop verwenden, sagen die Nutzer, dass die Bildfrequenz weitaus besser ist und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis haben. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure wenig oder gar keine Verzögerungen, als wären sie im Büro.

Mike Marsh, IT-Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand

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Erste Schritte mit Splashtop-Lösungen zur Remote-IT-Unterstützung

SOS

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigt Fernsupport-Lösung für Computer und mobile Geräte.

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Enterprise

Fernsupport und Fernzugriffslösung der Enterprise-Klasse mit SSO, erweiterter Sicherheit, Service Desk mit erweiterten Workflows und Verwaltbarkeit. On-Prem-Version verfügbar.

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FAQs

Was ist die Remote IT-Unterstützungssoftware?
Was sind Remote-IT-Services?
Wie funktioniert die Remote IT-Unterstützungssoftware?
Wie wähle ich die beste Fernwartungssoftware aus?
Ist die Remote IT-Unterstützungssoftware sicher?
Kann die Remote IT-Unterstützungssoftware mit anderen IT -Verwaltungstools integriert werden?