Schnelle und sichere Fernsteuerungssoftware für den IT-Support

Vereinfachen Sie die Remote- IT-Unterstützung mit sicherer, skalierbarer Software
Eine kostengünstige, sichere Fernzugriff- und Fernsupport-Lösung für IT-Teams zur effizienten Verwaltung, Kontrolle und Unterstützung von Endpunkten.
Sichere Verbindungen
Splashtop bietet Unternehmenssicherheit mit 256-Bit-Verschlüsselung, MFA, SSO, granularen Zugriffskontrollen und Sitzungsprotokollen – und hilft IT-Teams, Compliance-Standards wie ISO 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA und mehr ohne zusätzlichen Aufwand zu erfüllen.
Überlegene Benutzererfahrung
Mit zuverlässigen Verbindungen mit geringer Latenz, 4K-Streaming-Unterstützung und einer intuitiven Benutzeroberfläche gewährleistet Splashtop ein nahtloses Erlebnis sowohl für Techniker als auch für Endbenutzer.
Intelligentere Arbeitsabläufe, schnellere Fehlerbehebungen
Ermöglichen Sie schnellere und effizientere Unterstützung mit integrierten Workflows und mehreren Fernverbindungsmethoden. Starten Sie Sitzungen direkt über Ihre ITSM-Tools, führen Sie Hintergrundaktionen durch, überwachen Sie Geräte und lösen Sie Probleme schnell.
Konsolidierte Plattform für den IT-Support
Ganz gleich, ob Sie skalieren oder rationalisieren, Splashtop kombiniert Fernsupport, Fernzugriff und Endpunktverwaltung für alle Geräte und Betriebssysteme in einer umfassenden Lösung - das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert die Komplexität.
IT-Fernsupport-Tools für sicheres und effizientes Gerätemanagement
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter SupportMehr erfahren
Verbinden Sie sich sofort mit jedem Gerät – unabhängig davon, ob ein Benutzer anwesend ist oder nicht. Bieten Sie On-Demand-Support an oder greifen Sie auf unbeaufsichtigte Systeme für Updates, Fehlerbehebung und routinemäßige Wartung zu.
Autonomes EndpunktmanagementMehr erfahren
Zusatzfunktionen für das Endpunktmanagement, um Geräte effizient zu überwachen, zu verwalten und zu aktualisieren, mit Echtzeit-Betriebssystem- und Drittanbieter-Software-Patches, intuitiven Dashboards, Bestandsberichterstattung und schnellen Fehlerbehebungstools.
Erweiterte Sicherheit und VerwaltbarkeitMehr erfahren
Verbessern Sie Ihre Abläufe mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und besserer Verwaltbarkeit mit SSO, Service Desk, granularer Zugriffskontrolle, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, unbeaufsichtigtem Android-Support und mehr.
Endpunkt-SchutzMehr erfahren
Schützen Sie Ihre Endpunkte vor Bedrohungen und mindern Sie Cyberangriffsrisiken mit Splashtop AV und EDR, unterstützt von Bitdefender.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation. Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir haben AnyDesk auf einigen Computern ausprobiert, aber seit wir Splashtop verwenden, sagen die Nutzer, dass die Bildfrequenz weitaus besser ist und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis haben. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure wenig oder gar keine Verzögerungen, als wären sie im Büro.
Mike Marsh, IT-Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand
Wählen Sie einen Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht
Erste Schritte mit Splashtop-Lösungen zur Remote-IT-Unterstützung
SOS
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigt Fernsupport-Lösung für Computer und mobile Geräte.
Enterprise
Fernsupport und Fernzugriffslösung der Enterprise-Klasse mit SSO, erweiterter Sicherheit, Service Desk mit erweiterten Workflows und Verwaltbarkeit. On-Prem-Version verfügbar.