Vereinfachtes Zero Trust
Unified Secure Access Platform mit SSE- und SASE-Services
Wechseln Sie von Ihrem VPN zum Zero Trust Network Access (ZTNA) der nächsten Generation.
Setzen Sie Zero-Trust-Richtlinien für Benutzer durch, die auf Ihre internen Ressourcen zugreifen. Dieser Ansatz ist schneller und sicherer als ein VPN, da er seitliche Bewegungen und Rückverlagerungen des Datenverkehrs verhindert.
Sicherer Zugriff von Drittanbietern mit Sitzungsaufzeichnung und Live-Überwachung
Leistungsstarker, anmeldeinformationsfreier, zeitgebundener Just-in-Time-Zugriff (JIT) mit Remote Privileged Access Management (RPAM). Schützen Sie sich vor Bedrohungen aus dem Internet und Datenverlust mit Remote Browser Isolation (RBI). Unterstützung für BYOD, clientlosen Zugriff und nicht verwaltete Geräte, sowohl für IT- als auch für OT-Umgebungen.
Zero-Trust-Sicherheit der nächsten Generation
Zero-Trust-Netzwerke
Sicherere und schnellere Alternative zu älteren VPNs mit Mikrosegmentierung, wodurch laterale Bewegungen reduziert werden.
Zugriff mit den geringsten Rechten
Zero Trust sichert den Zugriff nur auf das, was je nach Identität, Rolle, Gerät und Netzwerkkontext erforderlich ist.
Live-Sitzungsüberwachung
Remote-Sitzungen werden überwacht, gesteuert und aufgezeichnet, komplett mit vollständiger Transparenz der Benutzeraktivitäten.
Benutzerfreundlichkeit
Einfache Bereitstellung
Kein komplexes VPN-Richtlinienmanagement mehr. Sicherer Zugriff und Konnektivität können in wenigen Minuten eingerichtet werden.
Just-in-Time-Zugriff
Benutzer erhalten nur bei Bedarf temporären Zugriff auf Ressourcen, zeitlich begrenzt und mit präzisen Berechtigungen.
Agentenloser ZTNA-Zugriff
Der agentenlose ZTNA-Zugang macht die Installation von Software überflüssig und ermöglicht eine schnelle Einbindung von Drittanbietern und BYOD-Nutzern.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir brauchten eine einfache, schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Mitarbeitenden von überall aus und sicher Fernzugriff auf interne Ressourcen zu gewähren. Mit Splashtop Secure Workspace haben wir die perfekte Lösung gefunden.
IT Manager, Community College
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Aus meiner Erfahrung mit dem Produkt kann ich sagen, dass sich bei der Entwicklung viele Gedanken gemacht wurden und dass es sicher ist, was ich sehr schätze.
Manager of Technology, Community College District
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Ich bin verliebt! Alles, was ich für einen sicheren Fernzugriff für privilegierte Benutzer und Drittanbieter gesucht habe, ist in das Produkt integriert.
CTO, a Managed Service Provider
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Unser derzeitiges Privileged Access Management-Tool ist teuer und komplex. Splashtop Secure Workspace vereinfacht nicht nur die täglichen Arbeitsabläufe erheblich, sondern verbessert mit seinen Security Service Edge-Funktionen auch den Fernzugriff auf kritische Ressourcen.
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir sind froh, dass wir mit Splashtop unseren Bedarf an einer sicheren Zugriffslösung für das Unternehmen decken konnten, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Komplexität des Drittanbieterzugriffs mit Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop ist einer der besten Anbieter, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das Splashtop Secure Workspace-Team ist sehr sachkundig, fleißig und steht uns bei Problemen schnell zur Seite. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Splashtop noch viele Jahre fortzusetzen.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir haben bei anderen Anbietern verschiedene Herausforderungen erlebt und oft nur eine PDF-Anleitung erhalten, wenn wir Unterstützung benötigten. Ihr Team hat alles getan, um sicherzustellen, dass wir den vollen Wert Ihrer Lösung erhalten. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um auf Splashtop Secure Workspace umzusteigen!
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop Secure Workspace ist die ideale Lösung für unsere IT-Sicherheitsanforderungen, da es sie mit einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform erfüllt und zu erheblichen Einsparungen bei Ressourcen und Aufwand führt.
Founder / CEO, Technology Services Provider
Sicheren Zugriff transformieren mit Splashtop Secure Workspace
Yanlin Wang, VP of Advanced Technology, erklärt, wie man neue Wege in Sachen Sicherheit geht, um überall sicheren Anytime-Anywhere-Anyone-Zugriff auf Ressourcen zu ermöglichen
Identitäts- und Zugriffsmanagement erklärt: Ein vollständiger Leitfaden für IAM
In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft war es noch nie so wichtig wie heute, sensible Daten zu schützen und den Benutzerzugriff effektiv zu verwalten.
Wie man einen XZ Backdoor Supply Chain-Angriff abwehrt
Im digitalen Zeitalter haben sich Supply-Chain-Angriffe zu einem ausgeklügelten Bedrohungsvektor entwickelt, der die Vernetzung moderner Software-Ökosysteme ausnutzt.
Sicherung des Zugriffs durch Dritte: Der Just-in-Time-Ansatz von Splashtop
In der Welt der IT ist die Notwendigkeit des Zugriffs durch Dritte unbestreitbar, aber sie birgt auch Risiken für die Cybersicherheit, die nicht von der Hand zu weisen sind.