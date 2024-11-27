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Splashtop Secure Workspace
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Vereinfachtes Zero Trust

Unified Secure Access Platform mit SSE- und SASE-Services

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Wechseln Sie von Ihrem VPN zum Zero Trust Network Access (ZTNA) der nächsten Generation.​

Setzen Sie Zero-Trust-Richtlinien für Benutzer durch, die auf Ihre internen Ressourcen zugreifen. Dieser Ansatz ist schneller und sicherer als ein VPN, da er seitliche Bewegungen und Rückverlagerungen des Datenverkehrs verhindert.​


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A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Sicherer Zugriff von Drittanbietern mit Sitzungsaufzeichnung und Live-Überwachung​

Leistungsstarker, anmeldeinformationsfreier, zeitgebundener Just-in-Time-Zugriff (JIT) mit Remote Privileged Access Management (RPAM). Schützen Sie sich vor Bedrohungen aus dem Internet und Datenverlust mit Remote Browser Isolation (RBI). Unterstützung für BYOD, clientlosen Zugriff und nicht verwaltete Geräte, sowohl für IT- als auch für OT-Umgebungen.​


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Zero-Trust-Sicherheit der nächsten Generation

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Zero-Trust-Netzwerke

    Sicherere und schnellere Alternative zu älteren VPNs mit Mikrosegmentierung, wodurch laterale Bewegungen reduziert werden. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Zugriff mit den geringsten Rechten

    Zero Trust sichert den Zugriff nur auf das, was je nach Identität, Rolle, Gerät und Netzwerkkontext erforderlich ist.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Live-Sitzungsüberwachung

    Remote-Sitzungen werden überwacht, gesteuert und aufgezeichnet, komplett mit vollständiger Transparenz der Benutzeraktivitäten. ​

Benutzerfreundlichkeit​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Einfache Bereitstellung

    Kein komplexes VPN-Richtlinienmanagement mehr. Sicherer Zugriff und Konnektivität können in wenigen Minuten eingerichtet werden.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Just-in-Time-Zugriff

    Benutzer erhalten nur bei Bedarf temporären Zugriff auf Ressourcen, zeitlich begrenzt und mit präzisen Berechtigungen.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Agentenloser ZTNA-Zugriff

    Der agentenlose ZTNA-Zugang macht die Installation von Software überflüssig und ermöglicht eine schnelle Einbindung von Drittanbietern und BYOD-Nutzern.​

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Wir brauchten eine einfache, schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Mitarbeitenden von überall aus und sicher Fernzugriff auf interne Ressourcen zu gewähren. Mit Splashtop Secure Workspace haben wir die perfekte Lösung gefunden.

IT Manager, Community College

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Aus meiner Erfahrung mit dem Produkt kann ich sagen, dass sich bei der Entwicklung viele Gedanken gemacht wurden und dass es sicher ist, was ich sehr schätze.

Manager of Technology, Community College District

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Ich bin verliebt! Alles, was ich für einen sicheren Fernzugriff für privilegierte Benutzer und Drittanbieter gesucht habe, ist in das Produkt integriert.

CTO, a Managed Service Provider

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Unser derzeitiges Privileged Access Management-Tool ist teuer und komplex. Splashtop Secure Workspace vereinfacht nicht nur die täglichen Arbeitsabläufe erheblich, sondern verbessert mit seinen Security Service Edge-Funktionen auch den Fernzugriff auf kritische Ressourcen.

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Wir sind froh, dass wir mit Splashtop unseren Bedarf an einer sicheren Zugriffslösung für das Unternehmen decken konnten, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Komplexität des Drittanbieterzugriffs mit Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Splashtop ist einer der besten Anbieter, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das Splashtop Secure Workspace-Team ist sehr sachkundig, fleißig und steht uns bei Problemen schnell zur Seite. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Splashtop noch viele Jahre fortzusetzen.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Wir haben bei anderen Anbietern verschiedene Herausforderungen erlebt und oft nur eine PDF-Anleitung erhalten, wenn wir Unterstützung benötigten. Ihr Team hat alles getan, um sicherzustellen, dass wir den vollen Wert Ihrer Lösung erhalten. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um auf Splashtop Secure Workspace umzusteigen!

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Splashtop Secure Workspace ist die ideale Lösung für unsere IT-Sicherheitsanforderungen, da es sie mit einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform erfüllt und zu erheblichen Einsparungen bei Ressourcen und Aufwand führt.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

Sicheren Zugriff transformieren mit Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, VP of Advanced Technology, erklärt, wie man neue Wege in Sachen Sicherheit geht, um überall sicheren Anytime-Anywhere-Anyone-Zugriff auf Ressourcen zu ermöglichen

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

Identitäts- und Zugriffsmanagement erklärt: Ein vollständiger Leitfaden für IAM

In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft war es noch nie so wichtig wie heute, sensible Daten zu schützen und den Benutzerzugriff effektiv zu verwalten.

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

Wie man einen XZ Backdoor Supply Chain-Angriff abwehrt

Im digitalen Zeitalter haben sich Supply-Chain-Angriffe zu einem ausgeklügelten Bedrohungsvektor entwickelt, der die Vernetzung moderner Software-Ökosysteme ausnutzt.

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Blue icon of a person next to a triangular warning sign with an exclamation mark inside, on a light background.

Sicherung des Zugriffs durch Dritte: Der Just-in-Time-Ansatz von Splashtop

In der Welt der IT ist die Notwendigkeit des Zugriffs durch Dritte unbestreitbar, aber sie birgt auch Risiken für die Cybersicherheit, die nicht von der Hand zu weisen sind.

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Sind Sie bereit, Ihren Fernzugriff mit Zero Trust zu transformieren?

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