Anmeldung bei Splashtop mit SSO-Zugangsdaten
Authentifizieren Sie Ihr Splashtop-Konto über die Single Sign-On-Integration mit Ihrer zentralen SSO-Benutzer-ID und Ihrem Passwort. SSO-Unterstützung ist für eine breite Palette von Geräten verfügbar, darunter Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook.
Splashtop SSO basiert auf dem SAML-2.0-Standard und lässt sich in alle wichtigen Identitätsanbieter integrieren:
Bereitstellung von Sicherheit der Enterprise-Klasse
Splashtop bietet Sicherheit der Enterprise-Klasse, indem es die Geräteauthentifizierung und die Zwei-Faktor-Authentifizierung in SSO integriert.