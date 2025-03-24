Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
An IT technician using a single sign-on security system

Anmeldung bei Splashtop mit SSO-Zugangsdaten

Authentifizieren Sie Ihr Splashtop-Konto über die Single Sign-On-Integration mit Ihrer zentralen SSO-Benutzer-ID und Ihrem Passwort. SSO-Unterstützung ist für eine breite Palette von Geräten verfügbar, darunter Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook.

Erste Schritte

Splashtop SSO basiert auf dem SAML-2.0-Standard und lässt sich in alle wichtigen Identitätsanbieter integrieren:

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Bereitstellung von Sicherheit der Enterprise-Klasse

Splashtop bietet Sicherheit der Enterprise-Klasse, indem es die Geräteauthentifizierung und die Zwei-Faktor-Authentifizierung in SSO integriert.

Ressourcen

Beantragung einer neuen SSO-Methode →

Über SSO-Konto anmelden →

Einladung eines Benutzers mit SSO-Konto zum Team →

Zuordnung des SSO zum bestehenden Teamadministrator/-mitglied →

Verwendung von SSO und Einschränkungen →

Einrichtung von SSO mit ADFS (SAML 2.0) →

Einrichtung von SSO mit Azure AD (SAML 2.0) →

Einrichtung von SSO mit Okta (SAML 2.0) →

Einrichtung von SSO mit JumpCloud (SAML 2.0) →

Exklusiv auf Splashtop Enterprise verfügbar

Mehr erfahrenKostenlos testen