Bildschirmfreigabe mit Splashtop Remote Access

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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Bildschirmfreigabe (Screen Sharing) mit Splashtop Remote Access

Bildschirm während einer Fernzugriffssitzung auf entferntem Gerät anzeigen

Geben Sie Ihren Desktop-Bildschirm für Remote-Zuschauer frei, während Sie per Fernzugriff ein anderes Gerät steuern. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Präsentationen, Anleitungen und den Austausch von Informationen.

Sie können Ihren Bildschirm trotzdem freigeben, auch wenn Sie nicht aus der Ferne auf ein anderes Gerät zugreifen. Remote-Zuschauer müssen auch keine Software herunterladen, um Ihren Bildschirm zu sehen. Teilen Sie einfach Ihren Windows-Desktop-Bildschirm mit einem Link (nur für Windows verfügbar).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Fernzugriff für den Unterricht oder Präsentationen

Teilen Sie Ihren Bildschirm mit einem einfachen Link, damit Remote-Zuschauer einer Fernzugriffssitzung beitreten können – genau so, als würden sie Ihren Bildschirm direkt ansehen.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

Zeigen, nicht erzählen

Jemandem eine Tätigkeit telefonisch oder in einem Chat zu erklären, kann mitunter schwierig sein. Durch die Bildschirmfreigabe können Sie die Prozesse auf visueller Ebene vermitteln.

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

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Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

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