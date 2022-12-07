Bildschirmfreigabe mit Splashtop Remote Access

Bildschirmfreigabe (Screen Sharing) mit Splashtop Remote Access
Bildschirm während einer Fernzugriffssitzung auf entferntem Gerät anzeigen
Geben Sie Ihren Desktop-Bildschirm für Remote-Zuschauer frei, während Sie per Fernzugriff ein anderes Gerät steuern. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Präsentationen, Anleitungen und den Austausch von Informationen.
Sie können Ihren Bildschirm trotzdem freigeben, auch wenn Sie nicht aus der Ferne auf ein anderes Gerät zugreifen. Remote-Zuschauer müssen auch keine Software herunterladen, um Ihren Bildschirm zu sehen. Teilen Sie einfach Ihren Windows-Desktop-Bildschirm mit einem Link (nur für Windows verfügbar).
Fernzugriff für den Unterricht oder Präsentationen
Teilen Sie Ihren Bildschirm mit einem einfachen Link, damit Remote-Zuschauer einer Fernzugriffssitzung beitreten können – genau so, als würden sie Ihren Bildschirm direkt ansehen.
Zeigen, nicht erzählen
Jemandem eine Tätigkeit telefonisch oder in einem Chat zu erklären, kann mitunter schwierig sein. Durch die Bildschirmfreigabe können Sie die Prozesse auf visueller Ebene vermitteln.
Verfügbar fürAlle Produkte entdecken
Für Einzelpersonen und Teams
Remote Access Pro
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen