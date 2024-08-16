IoT-Fernzugriff - Geräte von überall aus verwalten und unterstützen

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Remote device management and support from anywhere

Fernzugriff für IoT-Geräte – Verwalten und unterstützen Sie Geräte von überall aus

Maximieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mobilcomputer, POS-Kassensysteme, Scanner, LEDs und mehr

Erste SchritteMehr erfahren

Fernsupport für IoT-Geräte: Optimierter Support und Überwachung für maximale Effizienz

Die Fernzugriffs- und Supportsoftware von Splashtop ist SOC 2-konform und unterstützt andere Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften, einschließlich DSGVO, CCPA, PCI, HIPPA und FERPA.

  • Optimieren Sie den IoT-Betrieb mit Fernüberwachung und -Support

    Schützen Sie Ihre IoT-Investitionen und maximieren Sie die Verfügbarkeit mit den Funktionen Beaufsichtigter Fernsupport und Unbeaufsichtigter Fernsupport. Bieten Sie während der Hauptgeschäftszeiten Gerätesupport auf Abruf an, um längere Geräteausfallzeiten zu vermeiden. Überwachen und verwalten Sie Geräte aus der Ferne, um sicherzustellen, dass sie auf dem neuesten Stand sind und der Geschäftsbetrieb reibungslos läuft. 

  • Verbessern Sie die Produktivität von Technikern mit Fernzugriff-Tools

    Ermöglichen Sie es Technikern, Supportanfragen schnell zu verwalten und zu beantworten, um Unterbrechungen bei umsatzschädigenden Aufgaben zu minimieren. Mit Fernzugriff können zentralisierte IT-Teams mehr Standorte gleichzeitig unterstützen, sodass keine lokalen IT-Techniker vor Ort erforderlich sind. Erweiterte Überwachungs- und Warnfunktionen ermöglichen es Technikern, Probleme proaktiv zu lösen, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. 

  • Minimieren Sie Technikerbesuche vor Ort mit Augmented Reality-Support

    Greifen Sie auf die Kamera von Mobilgeräten vor Ort zu und erleben Sie interaktive Augmented-Reality-Anmerkungen und Sprachkommunikation. Lösen Sie Probleme schnell, besonders wenn Geräte keine Verbindung zum Internet herstellen können. Remote- oder Level-2-Technikexperten können Fehler beheben, als ob sie vor Ort wären, und dann den Mitarbeitern vor Ort Schritt für Schritt helfen. Lösen Sie Probleme in einem Bruchteil der Zeit, die für den Besuch vor Ort eines Technikers erforderlich wäre. 

Branchenlösungen

Einzelhandel & Gastronomie

Einzelhandels-POS-Systeme bilden das Rückgrat des Geschäftsbetriebs, während Musiksysteme und digitale Displays das Kundenerlebnis verbessern. Wenn POS-Geräte ausfallen, kann das erhebliche Auswirkungen auf den Umsatz und das Kundenerlebnis haben.  Mit Splashtop können Techniker Geräte einfach überwachen und Probleme proaktiv beheben, wenn sie auftreten. 

Gastronomie

Digital Signage und Kiosksysteme verbessern die Kundenerfahrung nur, wenn sie funktionieren. Ausfallzeiten können für Kunden frustrierend sein und zu einem negativen Erlebnis mit Ihrer Marke führen. Mit Splashtop können Sie einfach auf Windows- oder Android-basierte Geräte zugreifen, um unter anderem Systeme aus der Ferne neu zu starten, Systemupdates zu installieren, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Transport 

Telematik- und ELD-Geräte haben zahlreiche Vorteile, darunter Routenoptimierung, erhöhte Fahrersicherheit und mehr.  Allerdings kann es schwierig sein, Geräte zu unterstützen, die sich an zahlreichen unterschiedlichen Standorten befinden. Splashtop macht es einfach, Probleme in Echtzeit zu beheben und Benutzer zu dort unterstützen, wo sie gerade sind. 

Logistik & Lagerhaltung

Robuste Geräte und Scanner sind für den Logistikbetrieb von zentraler Bedeutung und ermöglichen alles – vom Versand und Wareneingang bis hin zur Kommissionierung und Verpackung. Geräteausfälle können die Produktivität der Mitarbeiter beeinträchtigen und letztendlich zu Versandverzögerungen führen, die sich auf das Kundenerlebnis auswirken. Splashtop ermöglicht es zentralisierten IT-Teams, schnell On-Demand-Support bereitzustellen sowie Geräte außerhalb der Geschäftszeiten zu aktualisieren und zu warten, um die Auswirkungen auf das Geschäft zu minimieren. 

10 Hauptmerkmale des IoT-Fernsupports von Splashtop

  • Umfassende Geräteunterstützung für mobile Computer, robuste Geräte und Scanner, Kiosksysteme, Digitale Signatur, Kassensysteme (POS), elektronische Logging-Geräte (ELD) und mehr
  • Überwachen Sie den Online-Status
  • 1-zu-viele APK-Pushinstallation
  • Aus der Ferne neu starten und Dateien versenden
  • Inventar und Bericht des Android-Systems
  • Android Enterprise ist bereit für einfache AppConfig und Bereitstellung mit bestehenden MDM-Lösungen
  • Erweiterte Realität (AR)
  • Raspberry Pi-Unterstützung
  • Cloud- oder On-Premise-Bereitstellung
  • Vollständige Sicherheitsfunktionen mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung

IoT-Fernzugriff: Unterstützte Plattformen und Betriebssysteme

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Ivanti One Certified
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Fallstudie

Über 1.000 Endpunkte. 46 Standorte. Kein Problem.

Erfahren Sie, wie Peter Pane Restaurants mithilfe von Augmented Reality On-Demand-Fernsupport bieten konnte, um die Ausfallzeiten ihrer Geräte zu reduzieren.

Fallstudie lesen

Die wichtigsten Vorteile des Fernzugriffs auf IoT-Geräte

Der Fernzugriff auf IoT-Geräte bringt zahlreiche Vorteile, die den Geschäftsbetrieb erheblich verbessern können:

  1. Verbesserte Betriebseffizienz: Durch den Fernzugriff auf IoT-Geräte können Unternehmen ihre Netzwerke verwalten und überwachen, ohne sie vor Ort besuchen zu müssen. Dies führt zu optimierten Abläufen, schnellerer Entscheidungsfindung und reduzierten Ausfallzeiten.

  2. Echtzeit-Fehlerbehebung und Wartung: Fernzugriff-Software ermöglicht sofortige Fehlersuche und Wartung von IoT-Geräten. Probleme können in Echtzeit diagnostiziert und gelöst werden, wodurch mögliche Störungen verhindert und ein kontinuierlicher Betrieb sichergestellt werden.

  3. Skalierbarkeit über mehrere Standorte hinweg: Wenn Unternehmen wachsen, wächst auch ihr Netzwerk von IoT-Geräten. Splashtop Remote Access bietet die Skalierbarkeit, die erforderlich ist, um eine große Anzahl von Geräten an mehreren Standorten zu verwalten, ohne dass zusätzliche Infrastruktur oder vor Ort Personal benötigt wird.

  4. Gestärkte Sicherheitsmaßnahmen: Regelmäßige Remote-Updates und Sicherheits-Patches sorgen dafür, dass IoT-Geräte vor neuen Cyberbedrohungen geschützt bleiben. Der Fernzugriff ermöglicht auch die Implementierung von fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen, die sensible Daten schützen und die Einhaltung von Industriestandards gewährleisten.

  5. Kosteneinsparungen und Optimierung der Ressourcen: Der Fernzugriff reduziert die Notwendigkeit von Reisen und Wartungsarbeiten vor Ort, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Ressourcen können auf andere kritische Bereiche des Unternehmens umverteilt werden, was die Produktivität und Effizienz weiter steigert.

Diese Vorteile machen den Fernzugriff auf IoT-Geräte nicht nur bequem, sondern zu einem strategischen Vorteil für Unternehmen, die in einer zunehmend vernetzten Welt Flexibilität, Sicherheit und Effizienz gewährleisten wollen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

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FAQs

Was ist Remote IoT?
Ist eine IoT-Fernverbindung sicher?
Sind IoT-Geräte aus der Ferne steuerbar?
Wie können IoT-Geräte über das Internet ferngesteuert werden?
Was sind die häufigsten Herausforderungen beim Fernzugriff auf IoT-Geräte?
Wie kann ich den Datenschutz sicherstellen, wenn ich aus der Ferne auf IoT-Geräte zugreife?