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Karriere bei Splashtop

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Leben durch intelligente Technologie zu vereinfachen. Werden Sie Teil unseres wachsenden Teams!

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Die Mission unseres Unternehmens

Jeden Tag entwickeln, verbessern und identifizieren wir Möglichkeiten, flexibles Arbeiten und Lernen einfach, schnell und sicher zu gestalten. Wir ermöglichen es den IT-Teams auch, Probleme aus der Ferne zu beheben. Als Softwareunternehmen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung ist es unsere Mission, den Benutzern ein persönliches Erlebnis zu bieten, dem die IT vertrauen kann.

Wir wachsen weiter und brauchen kluge, motivierte Leute für unser Team. Wenn Sie sich gerne Herausforderungen stellen und mit einigen der talentiertesten Leute der Branche zusammenarbeiten möchten, dann sind Sie hier genau richtig!

Erfahren Sie mehr über unsere Werte
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

Die Splashtop-DNA

Jedes Unternehmen im Silicon Valley besteht darauf, kein „typisches Silicon Valley-Unternehmen“ zu sein. Der Unterschied bei Splashtop besteht darin, dass bei uns wirklich der Fall ist. Wir sind ein wahres Start-up (aufgeschlossen und wachsend), haben uns aber bereits zu einem gut etablierten Unternehmen entwickelt (mit kontinuierlicher Stabilität).

Unsere einzigartige Kultur ist der entscheidende rote Faden, der uns auf der ganzen Welt verbindet. Die Freundschaft, Transparenz und Zusammenarbeit, die von unseren vier Mitbegründern vermittelt wurden, sind wirklich Teil unserer DNA.

Bei Splashtop wird jede Meinung geschätzt. Sie können sofort einen wichtigen Unterschied machen. Wenn wir zusammenarbeiten, passieren großartige Dinge. Wir gestalten die Zukunft, in der Menschen von überall und auf jedem Gerät arbeiten, lernen und spielen.

Arbeiten Sie bei uns

Splashtop-Bürostandorte

View of Silicon Valley

Globaler Hauptsitz, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, Kalifornien 95014

City view of Tokyo Japan

Tokio

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tokio 100-0005 Japan

City view of Taipei

Taipeh

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Taipeh City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Europäischer Hauptsitz, Amsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam

Die Niederlande

City view of Singapore

Singapur

3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21

Singapore 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District

Hangzhou, P.R.C. 310012

Was Mitarbeiter sagen

Es gibt so viele Dinge, die ich an der Arbeit bei Splashtop mag. Ich werde drei Dinge hervorheben: die Kultur der Ermutigung, der Befähigung und der Kameradschaft, die von der Führung ausgeht; die Einstellungsprozesse, die von Weitsicht zeugen und zu großartigen, talentierten Kollegen führen; und die Freiheit und Unterstützung, neue Ideen umzusetzen.

Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing

Nityasha Wadalkar face

Was Mitarbeiter sagen

Seit ich bei Splashtop bin, habe ich die Möglichkeit, mein Wissen über den End-to-End-Verkaufszyklus weiter zu erweitern, meine Kommunikationsfähigkeit weiter zu verbessern und von Grund auf zu lernen, wie ein Startup funktioniert.

Aaron Changeur, Account Executive

Was Mitarbeiter sagen

Ich liebe es, dass jeder Tag anders ist. Ich muss mich jeden Tag anpassen, lernen und verschiedene Herausforderungen meistern. Außerdem sind meine Kollegen ziemlich toll.

Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager

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