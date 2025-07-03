Karriere bei Splashtop
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Leben durch intelligente Technologie zu vereinfachen. Werden Sie Teil unseres wachsenden Teams!
Die Mission unseres Unternehmens
Jeden Tag entwickeln, verbessern und identifizieren wir Möglichkeiten, flexibles Arbeiten und Lernen einfach, schnell und sicher zu gestalten. Wir ermöglichen es den IT-Teams auch, Probleme aus der Ferne zu beheben. Als Softwareunternehmen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung ist es unsere Mission, den Benutzern ein persönliches Erlebnis zu bieten, dem die IT vertrauen kann.
Wir wachsen weiter und brauchen kluge, motivierte Leute für unser Team. Wenn Sie sich gerne Herausforderungen stellen und mit einigen der talentiertesten Leute der Branche zusammenarbeiten möchten, dann sind Sie hier genau richtig!
Die Splashtop-DNA
Jedes Unternehmen im Silicon Valley besteht darauf, kein „typisches Silicon Valley-Unternehmen“ zu sein. Der Unterschied bei Splashtop besteht darin, dass bei uns wirklich der Fall ist. Wir sind ein wahres Start-up (aufgeschlossen und wachsend), haben uns aber bereits zu einem gut etablierten Unternehmen entwickelt (mit kontinuierlicher Stabilität).
Unsere einzigartige Kultur ist der entscheidende rote Faden, der uns auf der ganzen Welt verbindet. Die Freundschaft, Transparenz und Zusammenarbeit, die von unseren vier Mitbegründern vermittelt wurden, sind wirklich Teil unserer DNA.
Bei Splashtop wird jede Meinung geschätzt. Sie können sofort einen wichtigen Unterschied machen. Wenn wir zusammenarbeiten, passieren großartige Dinge. Wir gestalten die Zukunft, in der Menschen von überall und auf jedem Gerät arbeiten, lernen und spielen.
Splashtop-Bürostandorte
Globaler Hauptsitz, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, Kalifornien 95014
Tokio
Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokio 100-0005 Japan
Taipeh
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Taipeh City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550
Europäischer Hauptsitz, Amsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam
Die Niederlande
Singapur
3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21
Singapore 189352
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District
Hangzhou, P.R.C. 310012
Was Mitarbeiter sagen
Es gibt so viele Dinge, die ich an der Arbeit bei Splashtop mag. Ich werde drei Dinge hervorheben: die Kultur der Ermutigung, der Befähigung und der Kameradschaft, die von der Führung ausgeht; die Einstellungsprozesse, die von Weitsicht zeugen und zu großartigen, talentierten Kollegen führen; und die Freiheit und Unterstützung, neue Ideen umzusetzen.
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing
Was Mitarbeiter sagen
Seit ich bei Splashtop bin, habe ich die Möglichkeit, mein Wissen über den End-to-End-Verkaufszyklus weiter zu erweitern, meine Kommunikationsfähigkeit weiter zu verbessern und von Grund auf zu lernen, wie ein Startup funktioniert.
Aaron Changeur, Account Executive
Was Mitarbeiter sagen
Ich liebe es, dass jeder Tag anders ist. Ich muss mich jeden Tag anpassen, lernen und verschiedene Herausforderungen meistern. Außerdem sind meine Kollegen ziemlich toll.
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager