Splashtop-Lösungen für Fernzugriff, Fernunterstützung und Zusammenarbeit im Bildungswesen

Splashtop Remote Solutions für Bildung
Verbessern Sie die Erfahrung im Fern- und Präsenzunterricht mit Lösungen für Schüler/Studenten, Lehrer und IT
Die besten Bildungseinrichtungen vertrauen auf die führenden Fernzugriffslösungen von Splashtop
Studierende können von jedem Gerät aus jederzeit und überall per Fernzugriff auf Laborcomputer zugreifen. Lehrkräfte können Screen-Sharing- und Annotationssoftware nutzen, um Studierende aktiv einzubinden, die Beteiligung zu verbessern und ein interaktiveres Lernerlebnis zu schaffen. Die IT kann Studierende und Lehrkräfte von überall aus sofort unterstützen und so Unterbrechungen minimieren.
Nach Bedarf entdecken
Fernsupport
Fernunterstützung für Schüler/Studenten und Lehrern und schnelle Lösung von IT-Problemen
Enterprise
Die umfassende Fernunterstützungslösung mit erweiterter Sicherheit und Kontrolle
Splashtop AEM
Sorgen Sie mit Echtzeit-Patching, Endpunktüberwachung und Automatisierungstools dafür, dass die Geräte von Studenten, Dozenten und Mitarbeitern sicher, aktuell und zuverlässig bleiben.
Enterprise
Ermöglichen Sie Schülern/Studenten und Lehrern den sicheren Zugriff auf und die Steuerung von Computern der Bildungseinrichtung von jedem Ort und mit jedem Gerät.
Classroom
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden
Mirroring360
Spiegeln Sie einen Handy- oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf Ihren PC oder Mac
Foxpass WI-FI und Serverzugriffskontrolle
Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.
Splashtop in Schulen auf der ganzen Welt
Fallstudie
Wayne State Remote-Labore
Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State wegen Splashtop zu Ihnen kommen, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es mir geht. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.“
Gary Cendrowski – Director of Technology, Wayne State CFPCA
Fallstudie
Laney College – Fernzugriff auf EDV-Computer
Splashtop spielt bei der Organisation vieler unserer Kurse eine große Rolle, da es im Herbst keine Präsenzeinheiten geben wird. Wir werden das akademische Jahr im Fernlehrmodus weiterführen, sodass unsere Studierenden trotz aller Umstände zu ihren Zertifikaten und Abschlüssen kommen. Ohne Splashtop hätten wir das nicht gewährleisten können.“
Gerald Casey – Laney College CTE
Fallstudie
Lenawee ISD Remote-Labore
„Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem könnten wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich wäre. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit.“
Nicholas Adams – Lenawee Intermediate School District
Sicherheit ist unsere oberste Priorität
Sichere Infrastruktur
Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.
Standards und Compliance
Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.
Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.