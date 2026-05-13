Splashtop-Lösungen für Fernzugriff, Fernunterstützung und Zusammenarbeit im Bildungswesen

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Splashtop20 years of trust
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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Splashtop Remote Solutions für Bildung

Verbessern Sie die Erfahrung im Fern- und Präsenzunterricht mit Lösungen für Schüler/Studenten, Lehrer und IT

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Die besten Bildungseinrichtungen vertrauen auf die führenden Fernzugriffslösungen von Splashtop

Studierende können von jedem Gerät aus jederzeit und überall per Fernzugriff auf Laborcomputer zugreifen. Lehrkräfte können Screen-Sharing- und Annotationssoftware nutzen, um Studierende aktiv einzubinden, die Beteiligung zu verbessern und ein interaktiveres Lernerlebnis zu schaffen. Die IT kann Studierende und Lehrkräfte von überall aus sofort unterstützen und so Unterbrechungen minimieren.

Nach Bedarf entdecken

Fernsupport

Fernunterstützung für Schüler/Studenten und Lehrern und schnelle Lösung von IT-Problemen

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Enterprise

Die umfassende Fernunterstützungslösung mit erweiterter Sicherheit und Kontrolle

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Splashtop AEM

Sorgen Sie mit Echtzeit-Patching, Endpunktüberwachung und Automatisierungstools dafür, dass die Geräte von Studenten, Dozenten und Mitarbeitern sicher, aktuell und zuverlässig bleiben.

Erste SchritteMehr erfahren

Enterprise

Ermöglichen Sie Schülern/Studenten und Lehrern den sicheren Zugriff auf und die Steuerung von Computern der Bildungseinrichtung von jedem Ort und mit jedem Gerät.

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Classroom

Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden

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Mirroring360

Spiegeln Sie einen Handy- oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf Ihren PC oder Mac

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Foxpass WI-FI und Serverzugriffskontrolle

Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.

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Splashtop in Schulen auf der ganzen Welt

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

Fallstudie

Wayne State Remote-Labore

Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State wegen Splashtop zu Ihnen kommen, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es mir geht. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.“

Gary Cendrowski – Director of Technology, Wayne State CFPCA

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Laney College building

Fallstudie

Laney College – Fernzugriff auf EDV-Computer

Splashtop spielt bei der Organisation vieler unserer Kurse eine große Rolle, da es im Herbst keine Präsenzeinheiten geben wird. Wir werden das akademische Jahr im Fernlehrmodus weiterführen, sodass unsere Studierenden trotz aller Umstände zu ihren Zertifikaten und Abschlüssen kommen. Ohne Splashtop hätten wir das nicht gewährleisten können.“

Gerald Casey – Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

Fallstudie

Lenawee ISD Remote-Labore

„Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem könnten wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich wäre. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit.“

Nicholas Adams – Lenawee Intermediate School District

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Sicherheit ist unsere oberste Priorität

Two IT security professionals reviewing data logs

Sichere Infrastruktur

Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standards und Compliance

Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.

Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.

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