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Splashtop20 years of trust
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A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Eine sichere, skalierbare Plattform für Fernzugriff und Fernsupport, die entwickelt wurde, um die Sicherheitsanforderungen und IT-Bedürfnisse von Unternehmen zu erfüllen.

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Warum Splashtop Enterprise wählen?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit

Schütze deinen Betrieb mit Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse und zentralisierter Verwaltbarkeit mit Zugriffskontrolle, um deinem Team Sicherheit zu gewährleisten.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Remote-Arbeit für hybride Teams

Ermögliche leistungsstarke und sichere Fernzugriffe für Mitarbeiter, Auftragnehmer und hybride Teams, um von überall aus produktiv zu sein.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

Vereinfachte IT mit zentraler Lösung

Biete effizienten Fernsupport für jedes Gerät und optimiere die Endpunktverwaltung mit automatisiertem Patching, Echtzeit-Einblicken und vereinfachten Arbeitsabläufen.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Unübertroffener Kundenservice

Erlebe einen erstklassigen Kundenservice mit schnellen Reaktionszeiten, effizientem technischem Support, kontinuierlicher strategischer Beratung und einem Team, das sich deinem Erfolg verschrieben hat.

Flexible und skalierbare Lizenzierung

Passen Sie sich mit flexiblen Lizenzierungsoptionen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Wählen Sie Fernzugriffslizenzen, um Fernarbeitern den Zugriff auf Ihre eigenen Arbeitscomputer zu ermöglichen, und Fernsupport-Lizenzen für IT, um Geräte zu unterstützen und zu verwalten. Weitere Informationen

Suchen Sie nach einer On-Premises-Lösung?

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Funktionen, die Sie voranbringen

Performance icon

Leistungsstark

Hohe Bildrate von 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz und der Möglichkeit, die Einstellungen fein abzustimmen.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Unbeaufsichtigter Zugriff

Erhalten Sie unüberwachten Fernzugriff auf Windows, Mac, Linux, Android sowie physische und virtuelle Maschinen von jedem Gerät aus. Zugriff auf bis zu 10 Computer mit der Fernzugriffslizenz und 300 Computer mit der Fernsupport-Lizenz.

SSO and SAML integration key icon

SSO/SAML-Integration

Authentifizieren Sie sich mit Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite und mehr für ein vereinfachtes Zugriffsmanagement.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Erweiterte Sicherheits- und Zugriffskontrollen

Verbessere die Sicherheit und Compliance mit Cloud-Sitzungsaufzeichnung, granularen Zugriffskontrollen, SIEM-Integration für Echtzeitüberwachung und IP-Whitelisting.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Erweiterte Fernsteuerung von Sitzungen

Leiten Sie USB-Geräte und Stiftwerkzeuge (Smartcards, Sicherheitsschlüssel und mehr) um oder verwenden Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingabe auf Ihrem Remote-Computer. Erleben Sie den 4:4:4-Farbmodus mit hochauflösendem Audio für nahtlose und immersive Workflows.  

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom Bridge

Die Stifttechnologie von Wacom lässt sich nahtlos auf lokalen und Remote-Computern verwenden. So können Sie Latenzzeiten reduzieren und Ihren digitalen Workflow optimieren.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Fernsupport-Funktion

On-Demand Support

Bieten Sie Endbenutzern auf Computern und Mobilgeräten schnellen, spontanen Support über einen Sitzungscode, ohne dass ein Agent vorinstalliert werden muss.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Fernsupport-Funktion

Hintergrundaktionen

Greife auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Fernsupport-Funktion

Erweiterter Service-Desk-Workflow

Biete erweiterten On-Demand-Support mit Technikergruppierung, Servicekanalverwaltung und Einladungslinks, Supportanfragen über SOS Call und Webform-Widgets, Sitzungsweiterleitung und mehr

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Fernsupport-Funktion

Erweiterte Integrationen

Integriere Ticketing- und andere Plattformen für nahtlosen Fernsupport und nutze offene APIs, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und den IT-Betrieb zu verbessern.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Fernsupport-Funktion

Kostenlose Einblicke in Schwachstellen

Erhalten Sie Einblick in CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) und KEVs (Known Exploited Vulnerabilities) und erhalten Sie KI-gestützte Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, Schwachstellen für die Behebung zu priorisieren.

Add-ons für Unternehmen

Autonomous Endpoint Management

Überwachen, verwalten und aktualisieren Sue Geräte effizient mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverteilung, Dashboard-Einblicken, Richtlinien und mehr – alles von der Splashtop-Konsole aus.

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Splashtop Augmented Reality (AR)

Stellen Sie eine Verbindung zu externen Standorten her und lösen Sie Probleme live mit Kamerafreigabe und AR-Anmerkungen.

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SPLASHTOP CONNECTOR

Überbrücke sicher RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren.

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Splashtop Antivirus

Schützen Sie Ihre Endpunkte vor verschiedenen Bedrohungen und ermöglichen Sie eine nahtlose Bereitstellung und Richtlinienverwaltung innerhalb von Splashtop mit unserer Antivirus-Lösung, die von Bitdefender unterstützt wird.

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EDR

Nutzen Sie die fortschrittliche Endpoint-Erkennung und -Reaktion von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren und Ihr Unternehmen zu schützen.

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Von unseren zufriedenen Kund*innen

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop: Zuverlässig, voll funktionsfähig und erschwinglich

„Ich habe andere Optionen ausprobiert, aber Splashtop bietet Einfachheit und Zuverlässigkeit zu einem Preis, den wir uns meiner Meinung nach leisten können. Es beschleunigt die Fehlerbehebung für die IT-Abteilung erheblich und hat es uns ermöglicht, für einige Aufgaben einen remote arbeitenden IT-Mitarbeiter einzusetzen.“

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Tom Van Gorkom

Rundfunktechniker/Mediendirektor – Bildungseinrichtung

Von unseren zufriedenen Kund*innen

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Tolles Produkt und tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

„Die benutzerfreundliche Oberfläche, zuverlässige Performance und hohe Konformität mit Standards wie DSGVO und HIPAA machen es zu einer vertrauenswürdigen Wahl. Die unkomplizierte Lizenzierung und die maßgeschneiderten Pläne von Splashtop bieten mehr Flexibilität.“

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Verifizierter Bewerter

Administrator in Informationstechnologie – Bildungsmanagement-Unternehmen

Von unseren zufriedenen Kund*innen

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Einfach und effizient

„Splashtop war einfach zu implementieren und die Benutzer haben sich schnell daran gewöhnt. Die Anwendungsbereitstellung und die Antivirenlösung für jede Workstation waren einfach. Die Möglichkeit, von überall aus mit jedem Gerät, einschließlich des Webs, einen Fernzugriff herzustellen, hat Splashtop zur bevorzugten Lösung gegenüber anderen Optionen gemacht.“

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Glen T.

CTO, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)

Von unseren zufriedenen Kund*innen

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Perfekt für Schulen!

„Es nimmt nur sehr wenig Platz auf den Laptops meiner Schülerinnen und Schüler in Anspruch. Außerdem können sie den Client nicht deinstallieren oder beenden. Ich benutze es mehr als 10 Mal täglich in unserer Umgebung aus 3.000 Geräten. Die Implementierung mit Intune war ein Kinderspiel, ich hätte mir keine einfachere Integration wünschen können!“

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David M.

Direktor für Technologie, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)

Von unseren zufriedenen Kund*innen

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Dies ist das beste Produkt, das ich für Fernsupport verwendet habe

„Dies ist das beste Produkt, das ich für Fernsupport verwendet habe. Ich nutze Splashtop Remote Support jetzt seit fast zehn Jahren. Es wurden durchgehend Verbesserungen vorgenommen, die zeigen, dass der Anbieter die Bedürfnisse von KMUs und Serviceanbietern versteht.“

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David M.

Direktor für Informationstechnologie, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)

Von unseren zufriedenen Kund*innen

„Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport und wir haben eine tolle, direkte Beziehung zu unserem Kundenbetreuer.“

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Ericson Oliveira

Prozessspezialist, Tivit

Von unseren zufriedenen Kund*innen

„Ich würde Splashtop jedem empfehlen. Überzeugen Sie sich am besten selbst davon, wie einfach die Bedienung und wie hervorragend der Kundensupport ist. Splashtop machte es einfach, alles rund um die Registry, Gruppenrichtlinien und dazugehörige Elemente zu kontrollieren. Dadurch konnten wir Splashtop schnell in unserer Umgebung implementieren. Es ist eine einfache, kostengünstige und sehr intelligente Unterstützung.“

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Björn Runge

IT-Leiter bei Paniceus

Von unseren zufriedenen Kund*innen

„Wir haben Splashtop eingesetzt und sofort E-Mails von unseren Künstlerinnen und Künstlern erhalten, in denen sie uns voller Begeisterung erzählen, wie großartig sie es finden und dass sie jetzt ihre Arbeit richtig erledigen können.“ Es sorgt also für Benutzerzufriedenheit.“

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Andres Reyes

Technischer Leiter, Boxel Studio

Von unseren zufriedenen Kund*innen

„Splashtop hat alle unsere Anforderungen erfüllt. Mit einer einzigen skalierbaren Lösung konnten wir unsere Bildschirme überall fernsteuern und eine Vielzahl von Geräten für Kunden und interne Mitarbeiter unterstützen. Alles mit einer nicht-invasiven und sicheren Software, die bei Bedarf aktiviert werden kann.“

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Michael Thompson

Digital Architect und Digital Signage Expert, Beyond Digital Solutions

Von unseren zufriedenen Kund*innen

„Nach der Verwendung von Splashtop gaben die Benutzer das Feedback, dass die Bildrate weitaus besser war und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis hatten. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure kaum oder gar keine Verzögerungen, genau so, als ob sie im Büro wären.“

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Mike Marsh

IT-Manager bei WBITVP Neuseeland

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, und PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und sollten weder als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden, noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in diesen Inhalten dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien bezüglich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

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Die am besten bewertete Softwarelösung für Fernzugriff und -Support

Entdecke, wie Splashtop Enterprise die Sicherheit, den IT-Betrieb und die Remote-Arbeitsmöglichkeiten deines Unternehmens verbessern kann.

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Erweiterter Datenschutz und Sicherheit

Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Sichere Infrastruktur

    Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.

    Mehr erfahren
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Erweiterte Sicherheitsfunktionen

    Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standards und Compliance

    Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.

    Mehr erfahren

FAQs

Was ist der Unterschied zwischen Fernzugriff- und Fernsupport-Lizenzen?
Was ist, wenn ich auf mehr Computer zugreifen muss?
Wie erhalte ich die Endpunktmanagement-Funktionen?
Gibt es eine Option für die lokale Bereitstellung?
Wie können mehrere Techniker eine Support-Sitzung verwalten?
Unterstützt Splashtop Enterprise Android- und IoT-Geräte?
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