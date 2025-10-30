Splashtop Enterprise
Eine sichere, skalierbare Plattform für Fernzugriff und Fernsupport, die entwickelt wurde, um die Sicherheitsanforderungen und IT-Bedürfnisse von Unternehmen zu erfüllen.
Warum Splashtop Enterprise wählen?
Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit
Schütze deinen Betrieb mit Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse und zentralisierter Verwaltbarkeit mit Zugriffskontrolle, um deinem Team Sicherheit zu gewährleisten.
Remote-Arbeit für hybride Teams
Ermögliche leistungsstarke und sichere Fernzugriffe für Mitarbeiter, Auftragnehmer und hybride Teams, um von überall aus produktiv zu sein.
Vereinfachte IT mit zentraler Lösung
Biete effizienten Fernsupport für jedes Gerät und optimiere die Endpunktverwaltung mit automatisiertem Patching, Echtzeit-Einblicken und vereinfachten Arbeitsabläufen.
Unübertroffener Kundenservice
Erlebe einen erstklassigen Kundenservice mit schnellen Reaktionszeiten, effizientem technischem Support, kontinuierlicher strategischer Beratung und einem Team, das sich deinem Erfolg verschrieben hat.
Flexible und skalierbare Lizenzierung
Passen Sie sich mit flexiblen Lizenzierungsoptionen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Wählen Sie Fernzugriffslizenzen, um Fernarbeitern den Zugriff auf Ihre eigenen Arbeitscomputer zu ermöglichen, und Fernsupport-Lizenzen für IT, um Geräte zu unterstützen und zu verwalten. Weitere Informationen
Funktionen, die Sie voranbringen
Leistungsstark
Hohe Bildrate von 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz und der Möglichkeit, die Einstellungen fein abzustimmen.
Unbeaufsichtigter Zugriff
Erhalten Sie unüberwachten Fernzugriff auf Windows, Mac, Linux, Android sowie physische und virtuelle Maschinen von jedem Gerät aus. Zugriff auf bis zu 10 Computer mit der Fernzugriffslizenz und 300 Computer mit der Fernsupport-Lizenz.
SSO/SAML-Integration
Authentifizieren Sie sich mit Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite und mehr für ein vereinfachtes Zugriffsmanagement.
Erweiterte Sicherheits- und Zugriffskontrollen
Verbessere die Sicherheit und Compliance mit Cloud-Sitzungsaufzeichnung, granularen Zugriffskontrollen, SIEM-Integration für Echtzeitüberwachung und IP-Whitelisting.
Erweiterte Fernsteuerung von Sitzungen
Leiten Sie USB-Geräte und Stiftwerkzeuge (Smartcards, Sicherheitsschlüssel und mehr) um oder verwenden Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingabe auf Ihrem Remote-Computer. Erleben Sie den 4:4:4-Farbmodus mit hochauflösendem Audio für nahtlose und immersive Workflows.
Wacom Bridge
Die Stifttechnologie von Wacom lässt sich nahtlos auf lokalen und Remote-Computern verwenden. So können Sie Latenzzeiten reduzieren und Ihren digitalen Workflow optimieren.
Fernsupport-Funktion
On-Demand Support
Bieten Sie Endbenutzern auf Computern und Mobilgeräten schnellen, spontanen Support über einen Sitzungscode, ohne dass ein Agent vorinstalliert werden muss.
Fernsupport-Funktion
Hintergrundaktionen
Greife auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Fernsupport-Funktion
Erweiterter Service-Desk-Workflow
Biete erweiterten On-Demand-Support mit Technikergruppierung, Servicekanalverwaltung und Einladungslinks, Supportanfragen über SOS Call und Webform-Widgets, Sitzungsweiterleitung und mehr
Fernsupport-Funktion
Erweiterte Integrationen
Integriere Ticketing- und andere Plattformen für nahtlosen Fernsupport und nutze offene APIs, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und den IT-Betrieb zu verbessern.
Fernsupport-Funktion
Kostenlose Einblicke in Schwachstellen
Erhalten Sie Einblick in CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) und KEVs (Known Exploited Vulnerabilities) und erhalten Sie KI-gestützte Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, Schwachstellen für die Behebung zu priorisieren.
Add-ons für Unternehmen
Autonomous Endpoint Management
Überwachen, verwalten und aktualisieren Sue Geräte effizient mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverteilung, Dashboard-Einblicken, Richtlinien und mehr – alles von der Splashtop-Konsole aus.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Stellen Sie eine Verbindung zu externen Standorten her und lösen Sie Probleme live mit Kamerafreigabe und AR-Anmerkungen.
SPLASHTOP CONNECTOR
Überbrücke sicher RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren.
Splashtop Antivirus
Schützen Sie Ihre Endpunkte vor verschiedenen Bedrohungen und ermöglichen Sie eine nahtlose Bereitstellung und Richtlinienverwaltung innerhalb von Splashtop mit unserer Antivirus-Lösung, die von Bitdefender unterstützt wird.
EDR
Nutzen Sie die fortschrittliche Endpoint-Erkennung und -Reaktion von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren und Ihr Unternehmen zu schützen.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop: Zuverlässig, voll funktionsfähig und erschwinglich
„Ich habe andere Optionen ausprobiert, aber Splashtop bietet Einfachheit und Zuverlässigkeit zu einem Preis, den wir uns meiner Meinung nach leisten können. Es beschleunigt die Fehlerbehebung für die IT-Abteilung erheblich und hat es uns ermöglicht, für einige Aufgaben einen remote arbeitenden IT-Mitarbeiter einzusetzen.“
Tom Van Gorkom
Rundfunktechniker/Mediendirektor – Bildungseinrichtung
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Tolles Produkt und tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
„Die benutzerfreundliche Oberfläche, zuverlässige Performance und hohe Konformität mit Standards wie DSGVO und HIPAA machen es zu einer vertrauenswürdigen Wahl. Die unkomplizierte Lizenzierung und die maßgeschneiderten Pläne von Splashtop bieten mehr Flexibilität.“
Verifizierter Bewerter
Administrator in Informationstechnologie – Bildungsmanagement-Unternehmen
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Einfach und effizient
„Splashtop war einfach zu implementieren und die Benutzer haben sich schnell daran gewöhnt. Die Anwendungsbereitstellung und die Antivirenlösung für jede Workstation waren einfach. Die Möglichkeit, von überall aus mit jedem Gerät, einschließlich des Webs, einen Fernzugriff herzustellen, hat Splashtop zur bevorzugten Lösung gegenüber anderen Optionen gemacht.“
Glen T.
CTO, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Perfekt für Schulen!
„Es nimmt nur sehr wenig Platz auf den Laptops meiner Schülerinnen und Schüler in Anspruch. Außerdem können sie den Client nicht deinstallieren oder beenden. Ich benutze es mehr als 10 Mal täglich in unserer Umgebung aus 3.000 Geräten. Die Implementierung mit Intune war ein Kinderspiel, ich hätte mir keine einfachere Integration wünschen können!“
David M.
Direktor für Technologie, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Dies ist das beste Produkt, das ich für Fernsupport verwendet habe
„Dies ist das beste Produkt, das ich für Fernsupport verwendet habe. Ich nutze Splashtop Remote Support jetzt seit fast zehn Jahren. Es wurden durchgehend Verbesserungen vorgenommen, die zeigen, dass der Anbieter die Bedürfnisse von KMUs und Serviceanbietern versteht.“
David M.
Direktor für Informationstechnologie, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport und wir haben eine tolle, direkte Beziehung zu unserem Kundenbetreuer.“
Ericson Oliveira
Prozessspezialist, Tivit
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Ich würde Splashtop jedem empfehlen. Überzeugen Sie sich am besten selbst davon, wie einfach die Bedienung und wie hervorragend der Kundensupport ist. Splashtop machte es einfach, alles rund um die Registry, Gruppenrichtlinien und dazugehörige Elemente zu kontrollieren. Dadurch konnten wir Splashtop schnell in unserer Umgebung implementieren. Es ist eine einfache, kostengünstige und sehr intelligente Unterstützung.“
Björn Runge
IT-Leiter bei Paniceus
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Wir haben Splashtop eingesetzt und sofort E-Mails von unseren Künstlerinnen und Künstlern erhalten, in denen sie uns voller Begeisterung erzählen, wie großartig sie es finden und dass sie jetzt ihre Arbeit richtig erledigen können.“ Es sorgt also für Benutzerzufriedenheit.“
Andres Reyes
Technischer Leiter, Boxel Studio
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Splashtop hat alle unsere Anforderungen erfüllt. Mit einer einzigen skalierbaren Lösung konnten wir unsere Bildschirme überall fernsteuern und eine Vielzahl von Geräten für Kunden und interne Mitarbeiter unterstützen. Alles mit einer nicht-invasiven und sicheren Software, die bei Bedarf aktiviert werden kann.“
Michael Thompson
Digital Architect und Digital Signage Expert, Beyond Digital Solutions
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Nach der Verwendung von Splashtop gaben die Benutzer das Feedback, dass die Bildrate weitaus besser war und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis hatten. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure kaum oder gar keine Verzögerungen, genau so, als ob sie im Büro wären.“
Mike Marsh
IT-Manager bei WBITVP Neuseeland
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Die am besten bewertete Softwarelösung für Fernzugriff und -Support
Entdecke, wie Splashtop Enterprise die Sicherheit, den IT-Betrieb und die Remote-Arbeitsmöglichkeiten deines Unternehmens verbessern kann.
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.