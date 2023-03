Am 5. November 2019 empfahl das Team von FortiGuard Labs, dass Kunden unverzüglich die neuesten Patches von Microsoft für CVE-2019-0708 auf allen betroffenen Rechnern installieren und, wenn möglich, auch das RDP vollständig deaktivieren.ANGRIFFE AUF BLUEKEEP RDP BEGINNEN:https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html

Am 27. September 2018 warnte The Public Service Annoucement (PSA) „CYBER-AKTEURE NUTZEN ZUNEHMEND REMOTE-DESKTOP-PROTOKOLLE (RDP) AUS, UM BÖSARTIGE AKTIVITÄTEN DURCHZUFÜHREN“ und beschrieb Probleme rund um veraltete RDP-Versionen mit fehlerhaftem Verschlüsselungsmechanismus, uneingeschränktem Zugriff auf den standardmäßigen RDP-Port (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx

Am 14. Januar 2020 veröffentlichte das CERT Coordination Center den Schwachstellenhinweis VU#491944 MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP GATEWAY (RD Gateway) ALLOWS FOR UNAUTHENTICATED REMOTE CODE EXECUTION: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. „Microsoft RD Gateway in Windows Server 2012 und später enthält zwei Schwachstellen, die einem nicht authentifizierten Remote-Angreifer die Ausführung von beliebigem Code mit SYSTEM-Privilegien ermöglichen können .... Die Fehler liegen in der Handhabung der Fragmentierung. Diese Schwachstellen können ausgenutzt werden, indem man sich mit dem RD-Gateway-Dienst UDP/3391 verbindet.“