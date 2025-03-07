Beste RDP- und VPN-Alternative 2026
Splashtop ist eine hochleistungsfähige Alternative zu Ihrer RDP/VPN-Infrastruktur
Ist das alte VPN ein Albtraum? Genervt von langsamen und teuren RDP?
Probieren Sie stattdessen Splashtop aus und unterstützen Sie BYOD! Ziehen Sie Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) über ein VPN in Betracht, um Mitarbeitern den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer zu ermöglichen? Die alleinige Verwendung von RDP außerhalb der Firewall setzt den Datenverkehr Sicherheitsrisiken aus – und kann Host-Computer anfällig für Angriffe von außen machen – daher ist ein VPN erforderlich.
Dies mag wie eine einfache oder kostengünstige Wahl erscheinen, aber Organisationen, die es implementieren, stellen schnell fest, dass diese Lösung teuer in der Einrichtung und Wartung, schwer zu skalieren und für die Mitarbeiter umständlich zu verwenden ist, ganz zu schweigen von den Verzögerungsproblemen.
Herausforderungen bei der Verwendung von Legacy-Fernzugriff mit RDP über VPN
- Sicherheitsrisiken: VPNs und RDP sind häufige Ziele für Cyber-Bedrohungen wie Ransomware und unbefugten Zugriff.
- Performance-Probleme: Langsame Verbindungen und hohe Latenzzeiten machen RDP/VPN unzuverlässig.
- Komplexe Einrichtung und Wartung: Erfordert eine umfangreiche IT-Konfiguration und laufende Verwaltung.
- Einschränkungen der Skalierbarkeit: Schwierige effiziente Skalierung für wachsende Teams und Remote-Belegschaften.
- Schlechte Nutzererfahrung: Häufige Verbindungsabbrüche und umständliche Authentifizierungsschritte stören den Arbeitsablauf.
- Eingeschränkte Gerätekompatibilität: Eingeschränkte Unterstützung für mobile Geräte und Nicht-Windows-Plattformen.
Schlüsselfaktoren, die bei der Auswahl einer Alternative zu RDP & VPN zu berücksichtigen sind
Die Wahl der richtigen Alternative zu RDP und VPN erfordert die Bewertung von Lösungen auf der Grundlage von Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Hier sind die kritischen Faktoren, die Sie im Auge behalten sollten:
Zero-Trust-Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Lösung einem Zero-Trust-Ansatz mit starker Authentifizierung, Verschlüsselung und Geräteverifizierung folgt.
Keine Netzwerkgefährdung: Die besten Alternativen erfordern keine offenen Ports oder VPN-Tunnel, wodurch Sicherheitslücken reduziert werden.
Nahtloses Zugriffsmanagement: Achten Sie auf rollenbasierte Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen, um die IT-Überwachung zu optimieren.
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit: Ein robustes Tool für den Fernzugriff sollte konsistente, hochverfügbare Verbindungen ohne häufige Aussetzer bieten.
Compliance-Bereitschaft: Überprüfen Sie, ob die Lösung Branchenstandards wie DSGVO, HIPAA und SOC 2 zur sicheren Datenverarbeitung erfüllt.
Optimiert für Remote Work und IT-Support: Die Alternative sollte sowohl für einzelne Benutzer als auch für IT-Teams geeignet sein und Funktionen für unbeaufsichtigten Zugriff, Sitzungsprotokollierung und Remote-Fehlerbehandlung bieten.
Führen Sie ein Upgrade auf einen VPN-Ersatz der nächsten Generation und eine RDP-Alternative durch: Sicherer Fernzugriff mit Splashtop
Splashtop bietet eine alternative Lösung zu RDP und VPN, die einfach für Mitarbeiter zu nutzen ist und die Einrichtung des Fernzugriffs für die IT vereinfacht. Splashtop Remote Access unterstützt Ihren Business Continuity Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DR), Work-from-Home-Initiative (WFH), Pandemie-Richtlinie, Telearbeit und BYOD-Initiative, sodass Mitarbeiter sicher und produktiv von überall aus arbeiten können.
Sehen Sie, warum Splashtop eine überlegene Fernzugriffsalternative zu VPN (Virtual Private Network) ist.
Warum ist Splashtop eine bessere Wahl als bestehende RDP/VPN?
Splashtop
Traditionelles VPN/RDP
Sicherheit
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Ja (die Authentifizierung wird zuerst über den Splashtop-Cloud-Broker hergestellt, und erst nach dieser Armlängen-Authentifizierung erhält der Remote-Benutzer Zugriff auf das autorisierte System). Gartners Analyse vom Juni 2019 prognostiziert, dass bis 2023 60 % der Unternehmen ihren Fernzugriffs-VPN zugunsten von Zero Trust Network Access-Lösungen auslaufen lassen werden*.
Nein (es wird zu viel Vertrauen zwischen dem Remote-Gerät und dem Unternehmensnetzwerk aufgebaut, wodurch laterale Bedrohungen wie beispielsweise Ransomware aufgedeckt werden)
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA/MFA)
Ja
Ja, aber einige MFA-Funktionen sind nicht kostenlos.
Geräteauthentifizierung
Ja
In den meisten VPN-Lösungen nicht verfügbar
Update der Infrastruktur
Ja, sie wird automatisch gegen neue Bedrohungen aktualisiert
Manuell und riskant. Das Ministerium für Innere Sicherheit der USA (DHS) warnte: „Da VPNs rund um die Uhr verfügbar sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass Unternehmen sie mit den neuesten Sicherheitsupdates und Patches auf dem Laufenden halten.“(13. März 2020)
Softwareaktualisierung
Ja, automatisch
Sie müssen sich über verschiedene Versionen von VPN-Clients und RDP sowie über Kompatibilitätsprobleme Gedanken machen
SSO
Ja
Ja
Aufzeichnung der Sitzung
Ja
Nein
Deaktivieren/Aktivieren von Dateiübertragung und Ferndruck
Ja
Nein
Protokollierung und Überwachung
Menschenlesbare Protokolle
Protokolle sind nicht benutzerfreundlich
Benutzerproduktivität
Benutzerfreundlichkeit
Click & Connect – schnelle Remote-Verbindungen
Nein - Einrichten und Verwenden von VPN und RDP ist aufwändig; der Verbindungsaufbau bei einem VPN kann über 20 Sekunden dauern und RDP ist oft langsam
Persönliche Gerät verwendbar, unterstützt BYOD
Ja - jedes persönliche Gerät einschließlich mobiler Tablets und Telefone kann verwendet werden
Nein - zur Gewährleistung der Sicherheit werden firmeneigene Geräte benötigt
Leistung
Hohe Leistung; 3D-CAD/CAM-fähig; 1080p @ 60fps; 4k @ 30fps
Verzögerung & 3D-CAD/CAM und Video-Streaming werden nicht unterstützt & RDP-Unterstützung für MAC ist schwach
Tools/Dienstprogramme
Dateiübertragung, Tastatur/Maus sperren, Chat usw.
Eingeschränkte integrierte Tools mit MS-nativem RDP-Client
Skalierbarkeit
Tausende Benutzer einbinden
Schnell & einfach (sowohl bei der Bereitstellung durch die IT als auch durch Endbenutzer)
Langer und schwieriger Prozess für die IT
Begrenzt durch Gateway-Hardware
Nicht anwendbar; softwarebasiert
VPN-CPU/Speicher kann überlastet sein und muss aufgerüstet werden
Netzwerkverkehr
Unternehmenszugang nutzt Unternehmensbandbreite. Der persönliche Browser nutzt die Heim-Bandbreite.
Nutzer vergessen oft, dass sie ein VPN nutzen und der gesamte persönliche Datenverkehr (YouTube) wird ebenfalls durch das Unternehmensnetzwerk geleitet, wodurch das Netzwerk überlastet wird. Das Deaktivieren von Split-Tunneling reduziert die Produktivität; das Aktivieren von Split-Tunneling erhöht das Risiko.
Jedes Ger�ät
Verwenden Sie einfach ein beliebiges persönliches Gerät, einschließlich Tablets, Smartphones, Chromebook
Benötigen firmeneigene Geräte
Einrichten eines VPN-Gateways in jedem Büro
Nicht zutreffend; softwarebasiert
Erfordert die Einrichtung und Verwaltung eines VPN-Gateways für jedes Büro
Zuverlässigkeit
Immer auf dem neuesten Stand
Ja - Splashtop verwaltet Updates
Nein - Fehlerbehebung immer nötig, erfordert manuelle Updates
Plattformübergreifendes Tool
Ja - einheitliche Fernzugriffserfahrung unter Windows, MAC und Linux
Nein - RDP ist nur Windows-freundlich
Kosten
Kostengünstig ab 5,50 € pro Benutzer und Monat (Volumenlizenzrabatt verfügbar)
Komplex und teuer in der Einrichtung und Verwaltung; manuelle Sicherheitsupdates; erfordert firmeneigene Geräte; ständige Herausforderungen im Bereich des Anwendersupports
Verwaltung
Einfache Benutzer-/Gruppenverwaltung
VPN-Benutzer-/Gruppenverwaltung und RDP-Benutzer-/Gruppenverwaltung müssen eingerichtet werden; führt zu redundanter Arbeit und Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung/Verwaltung
Fazit
Alle Benutzer und IT-Abteilungen lieben Splashtop
Die Einrichtung von VPN/RDP ist für die IT und Benutzer mühsam
*Quelle: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
Brauchen Sie immer noch RDP?
Verwenden Sie Splashtop Connector für den Fernzugriff auf Computer und Server über Splashtop, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffsagenten zu installieren. Weitere Information finden Sie in unserem Vergleich von Splashtop Connector vs. RDP & VPN.
RDP- & RD-Gateway Schwachstellenrisiken
Am 5. November 2019 empfahl das Team von FortiGuard Labs, dass Kunden unverzüglich die neuesten Patches von Microsoft für CVE-2019-0708 auf allen betroffenen Rechnern installieren und, wenn möglich, auch das RDP vollständig deaktivieren.ANGRIFFE AUF BLUEKEEP RDP BEGINNEN:https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html
Am 27. September 2018 warnte The Public Service Annoucement (PSA) „CYBER-AKTEURE NUTZEN ZUNEHMEND REMOTE-DESKTOP-PROTOKOLLE (RDP) AUS, UM BÖSARTIGE AKTIVITÄTEN DURCHZUFÜHREN“ und beschrieb Probleme rund um veraltete RDP-Versionen mit fehlerhaftem Verschlüsselungsmechanismus, uneingeschränktem Zugriff auf den standardmäßigen RDP-Port (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
Am 14. Januar 2020 veröffentlichte das CERT Coordination Center den Schwachstellenhinweis VU#491944 MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP GATEWAY (RD Gateway) ALLOWS FOR UNAUTHENTICATED REMOTE CODE EXECUTION: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. „Microsoft RD Gateway in Windows Server 2012 und später enthält zwei Schwachstellen, die einem nicht authentifizierten Remote-Angreifer die Ausführung von beliebigem Code mit SYSTEM-Privilegien ermöglichen können .... Die Fehler liegen in der Handhabung der Fragmentierung. Diese Schwachstellen können ausgenutzt werden, indem man sich mit dem RD-Gateway-Dienst UDP/3391 verbindet.“
Vergessen Sie die Probleme mit veralteten RDP über ein VPN! Greifen Sie mit Splashtop auf Ihre Desktops, Anwendungen und Dateien zu.
Splashtop wurde entwickelt, um Benutzern einen nahtlosen und sicheren Fernzugriff auf ihre Computer von jedem Gerät aus zu ermöglichen und den BYOD-Trend zu berücksichtigen. Mit seiner branchenführenden Remote-Desktop-Technologie, die über einen sicheren SSL-Tunnel (AES-256) läuft, ermöglicht Splashtop den Benutzern den Zugriff auf ihre PC- und Mac-Desktops über ihre Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Geräte sowie Chromebooks, so als säßen sie vor ihren Computern oder Servern. Sie erhalten alle Vorteile von RDP und VPN ohne die oben genannten Probleme und Komplexitäten. Und die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.