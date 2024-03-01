Fernzugriffslösungen von Splashtop für die Medien- und Unterhaltungsbranche

Entfesseln Sie Ihr kreatives Potenzial mit Splashtop Remote Access
Revolutionieren Sie die Zusammenarbeit in der Medien- und Unterhaltungsbranche und die Workflow-Effizienz
Die Medien- und Unterhaltungsbranche vertraut auf Splashtop für leistungsstarken und sicheren Fernzugriff
Lösungen nach Branche
Produktion und Postproduktion
VFX und Schnitt
Broadcast
Animation
Designstudios
Architektur und Design
Finden Sie Ihre Lösung
Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Für die beste Bildfarbe, Audioqualität und mehr!
Zu den Funktionen gehören: 4:4:4-Farbmodus für präziseste Farben und gestochen scharfe Anzeige, Hi-Fi-Audio, Remote-Stift, Verwendung lokaler USB-Geräte (3D-Maus, Gamepad, Zeichentablett) mit Ihrem Remote-Computer und Mikrofon-Passthrough.
Für Unternehmen
Splashtop Enterprise
Konsolidierte Plattform, die sich an die Anforderungen deines Unternehmens in Bezug auf Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung anpassen lässt.
Für IT-Teams
Splashtop AEM
Automatisierte Patch-Eingabe, Überwachung und Fehlerbehebung tragen dazu bei, dass Kreativarbeitsplätze, Produktionssysteme und verteilte Geräte sicher, aktuell und zuverlässig funktionieren.
Sicherheit ist unsere oberste Priorität
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.
Standards und Compliance
Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.
Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.
Sichere Infrastruktur
Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.