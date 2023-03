Fernzugriffslösungen von Splashtop für die Medien- und Unterhaltungsbranche

Das sagen unsere Kunden

Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktions-Workflows verwenden, können Splashtop verwenden, um sich sicher und nahtlos mit lokalen oder Cloud-Umgebungen zu verbinden, damit sie mit Programmen wie Adobe Premiere Pro, After Effects usw. arbeiten können. Künstler können die leistungsstarken Funktionen von Wacom Cintiq Pro und Intuos Pro nahtlos nutzen, um visuelle Effekte produktiv zu bearbeiten, zusammenzusetzen und zu erstellen, auch wenn sie nicht im Studio sind – ein großes Plus für den Remote-freundlichen Arbeitsplatz von heute.

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom