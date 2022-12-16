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Remote desktop printing with Splashtop

Remote Desktop Printing – Ferndruckfunktion von Splashtop

Drucken Sie Dateien von Ihrem Remote-Computer auf Ihrem lokalen Drucker

Drucken Sie Dateien von Ihrer Fernsitzung aus

Arbeiten Sie auf einem Ferncomputer – und drucken Sie auf einem lokalen Drucker! Drucken Sie von Ihrer Fernsitzung aus und wählen Sie den Treiber für Splashtop Remote Printer, um den Druckauftrag an einen lokalen Drucker zu senden. Sie müssen keine Dateien übertragen oder ein Dokument per E-Mail an sich selbst senden.

Mit Ferndruck können Sie:

  • Per Fernzugriff auf Dateien zugreifen, die auf Ihrem Arbeitscomputer gespeichert sind, und sie von überall aus ausdrucken

  • Auf die Campus-Computer zugreifen, um Dokumente auf Ihrem lokalen Drucker zu drucken

  • Dateien direkt ausdrucken, ohne vertrauliche Informationen über die Cloud oder per E-Mail weiterzugeben



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Ressourcen

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Ferndruckfunktion – Support-Artikel →

So richten Sie die Ferndruckfunktion von Splashtop On-Prem ein →

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