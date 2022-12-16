Remote Desktop Printing – Ferndruckfunktion von Splashtop
Drucken Sie Dateien von Ihrem Remote-Computer auf Ihrem lokalen Drucker
Drucken Sie Dateien von Ihrer Fernsitzung aus
Arbeiten Sie auf einem Ferncomputer – und drucken Sie auf einem lokalen Drucker! Drucken Sie von Ihrer Fernsitzung aus und wählen Sie den Treiber für Splashtop Remote Printer, um den Druckauftrag an einen lokalen Drucker zu senden. Sie müssen keine Dateien übertragen oder ein Dokument per E-Mail an sich selbst senden.
Mit Ferndruck können Sie:
Per Fernzugriff auf Dateien zugreifen, die auf Ihrem Arbeitscomputer gespeichert sind, und sie von überall aus ausdrucken
Auf die Campus-Computer zugreifen, um Dokumente auf Ihrem lokalen Drucker zu drucken
Dateien direkt ausdrucken, ohne vertrauliche Informationen über die Cloud oder per E-Mail weiterzugeben
Verfügbar fürAlle Produkte entdecken
Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen