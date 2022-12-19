Leistungsstarke Fernverbindungen
Schneller und sicherer Fernzugriff auf hochleistungsfähige Workstations
Greifen Sie remote auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zu
Mit den leistungsstarken Funktionen von Splashtop können Profis aus der Ferne auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zugreifen, als ob sie vor ihnen sitzen würden.
Zu den Funktionen gehören ...
Multi-Monitor-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, mehrere an Ihren Arbeitsplatz angeschlossene Monitore zu streamen
4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (fps), 5K-Streaming bei Retina-Bildschirmen von iMac Pro – bei niedrigen Latenzzeiten
Geringere CPU-Auslastung für mehr CPU-Spielraum zur Ausführung von Anwendungen
Feinabstimmung der Einstellungen von Splashtop für optimale Leistungsfähigkeit
Optimierte Kodierungs- und Dekodierungsengine wird durch die neueste Hardwarebeschleunigung von Intel, NVIDIA und AMD unterstützt.
4:4:4-Farben und High-Fidelity-Audio sorgen für beste Farbgenauigkeit und höchste Audioqualität
Leistungsbenchmarks von Splashtop
Windows 1080-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde
Mac 1080-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde
Windows 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde
Mac 4K-Auflösung, 41 Bilder pro Sekunde
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen