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Person using video editing software on a laptop and monitor

Leistungsstarke Fernverbindungen

Schneller und sicherer Fernzugriff auf hochleistungsfähige Workstations

Erste Schritte

Greifen Sie remote auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zu

Mit den leistungsstarken Funktionen von Splashtop können Profis aus der Ferne auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zugreifen, als ob sie vor ihnen sitzen würden.

Zu den Funktionen gehören ...

  • Multi-Monitor-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, mehrere an Ihren Arbeitsplatz angeschlossene Monitore zu streamen

  • 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (fps), 5K-Streaming bei Retina-Bildschirmen von iMac Pro – bei niedrigen Latenzzeiten

  • Geringere CPU-Auslastung für mehr CPU-Spielraum zur Ausführung von Anwendungen

  • Feinabstimmung der Einstellungen von Splashtop für optimale Leistungsfähigkeit

  • Optimierte Kodierungs- und Dekodierungsengine wird durch die neueste Hardwarebeschleunigung von Intel, NVIDIA und AMD unterstützt.

  • 4:4:4-Farben und High-Fidelity-Audio sorgen für beste Farbgenauigkeit und höchste Audioqualität

Close-up of video editing software on a computer screen

Leistungsbenchmarks von Splashtop

  • Windows 1080-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde 

  • Mac 1080-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde 

  • Windows 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde  

  • Mac 4K-Auflösung, 41 Bilder pro Sekunde 


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