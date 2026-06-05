自從新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期間強制在家工作原則以來，遠距工作正在所有行業掀起巨大波瀾。雖然有些公司在強制推動之前就開始遠端工作，但許多公司都看到採用混合模式來適應員工需求不斷增長的變化和文化轉變的好處。
隨著員工偏好更傾向於遠距工作方式，遠端桌面軟體等特定工具的軟體採用率大幅增加。
什麼是遠端桌面軟體？
遠端桌面軟體是一種允許您從本機裝置控制遠端桌面電腦的軟體。
遠端桌面軟體通常與遠端存取軟體互換使用。然而，兩種類型的軟體之間存在細微差別。遠端桌面軟體通常指用於存取桌上型電腦的遠端裝置，而遠端存取軟體則提供遠端存取任何類型的裝置的能力。
遠端桌面軟體的用途
遠端桌面軟體是一種非常方便的方式，可以同時提供對多台不同電腦的存取。以下是一些頂尖遠端桌面解決方案如何加速流程並提高不同團隊效率的例子。
IT 支援團隊
遠端桌面軟體最常見的用例之一是 IT 支援團隊管理大量不同的桌面。這確保了每個系統得到定期維護和更新，同時使技術人員能夠存取每個系統，而無需位於裝置的實體位置。
遠端桌面軟體還使技術人員能夠在最終用戶遇到技術問題時為他們提供幫助。使用者可以使用遠端桌面軟體�請求技術人員提供支持，技術人員可以在最終用戶在場的情況下回應呼叫並遠端控制桌面。這稱為臨機支援。
教育計算機實驗室
許多學院或大學使用遠端桌面軟體為遠端學生提供現場電腦實驗室的存取。這使得學生能夠存取通常只能親自獲得的資源，例如使用專用軟體或資源密集型設備。
遠端桌面軟體還可以幫助教授為正在參加線上課程的學生使用螢幕鏡像功能。如果學生正在學習如何使用某些軟體，這是透過將教授的螢幕傳輸到學生的裝置上來指導學生的好方法。
遠端工作
遠端桌面軟體有助於為日常知識工作者提供遠端工作的能力，同時仍維護安全的工作空間策略。遠端桌面軟體有助於確保機密資訊保留在安全的網路上。
借助遠端桌面軟體，員工可以使用單獨網路上的個人裝置存取安全桌面。當他們透過遠端桌面軟體存取安全網路時，資料保留在辦公室工作站內，並且物理上永遠不會離開裝置。這種安全性是許多組織選擇遠端桌面軟體作為為員工提供遠端工作選項的方式的原因之一。
遠端桌面軟體如何運作？
遠端桌面 軟體的工作原理會因使用的工具而有所不同。大部分情況下，遠端桌面軟體需要在您將使用的工具上安裝軟體的兩個不同部分——一部分用於您用來存取遠端桌面的本機裝置，另一部分則安裝在遠端桌面本身。
以 Splashtop 遠端存取 為例：
首先將 Splashtop Business 應用程式下載到您想要遠端控制的裝置。
然後將 Splashtop Streamer 應用程式下載到您要遠端存取的裝置上。使用您的 Splashtop 憑證登入這兩個應用程��式。
安裝這兩個應用程式後，您現在應該能夠透過 Splashtop 存取遠端電腦。
Splashtop 等工具可讓您使用本機裝置作為遠端控制，讓存取遠端桌面就像登入一樣簡單。Splashtop 還提供額外的支持，使這種體驗變得無縫。
USB 裝置重新導向和多顯示器支援等工具可讓本機裝置上的使用者能夠連接到遠端裝置並正常使用這些 USB 裝置。網路攝影機和繪圖板等工具的工作方式就像透過遠端桌面軟體一樣在電腦上工作。
使用遠端桌面軟體的行業
隨著遠距工作變得越來越普遍，越來越多的行業正在採用遠端桌面軟體作為其日常工作流程的一部分。以下是不同行業如何在日常業務中使用遠端桌面軟體的範例。
技術
數位媒體公司 Beyond Digital Solutions 需要一種方法來管理不同大洲各種數位看板裝置。 採用Splashtop Enterprise後，該團隊能夠最大程度地減少數位看板活動的停機時間，透過非侵入性遠端桌面工具為客戶和員工提供支持，允許 IT 員工同時存取設備，並使員工能夠從自己的設備遠端工作裝置.
教育
Virginia Tech大學農業與生命科學學院 (CALS)使用 Splashtop Enterprise 遠端支援 140 個站點的 2,200 多台設備。該團隊能夠將 Splashtop Streamer 部署到團隊管理的許多不同裝置上，以便 IT 人員可以透過 Splashtop 應用程式遠端存取裝置。
此外，團隊也被 Splashtop Enterprise 的安全功能所吸引，主要是雙重驗證。由於團隊控制著數千台設備，他們希望確保所有這些設備的安全，以防不合格的個人獲得技術人員的憑證。
媒體與娛樂
紐西蘭Warner Bros. International Television Production公司 (WBITVP)的團隊正在尋找一種方法，讓其後製流程在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期間保持平穩運行。團隊需要遠端桌面軟體，該軟體可以運行 Avid Media Composer 和 DaVinci Resolve 等專用軟體，同時仍提供與辦公室桌面相同的安全性。
該團隊選擇 Splashtop Enterprise 作為他們的首選解決方案，因為它具有高效能和可用性，可為遠端會話提供高達 60 fps 的幀率。此外，單點登入整合和多因素身份驗證等安全功能讓領導者在安全方面高枕無憂。
衛生保健
Slingeland Hospital 旗下 Sensing Clinic 的團隊需要開發流程來持續監測患者的生命徵象，同時預防將 COVID-19 病毒傳播給工作人員和其他患者。團隊要找到辦法來持續收集資料，並盡可能減少患者和醫療人員的互動。
團隊選擇採用Splashtop On-Prem來持續監控患者，同時維持保護患者資料所需的資料安全性。臨床醫生能夠根據定期監控的數據了解患者需要什麼，因為他們能夠了解患者需要什麼。
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Splashtop 遠端桌面軟體支援Windows 、 Mac 、 iPhone 、 iPad 、 Android 、 Linux和Chromebook設備，確保無論您使用哪種裝置，您都可以在遠端電腦上享受無縫的遠端桌面體驗。您會感覺就像坐在遠端桌面前一樣。