透過持續監控和遠端存取軟體提高護理效率和品質

Slingeland 醫院遙感診所的核心任務是開發一種可以持續監測生命徵象、計算惡化風險並進行個人化處理的解決方案。由於 COVID-19 大流行，遙感診所不得不加快開發和實踐此一解決方案的腳步。

為了接收這些關鍵數據，感測診所依靠多個感測器，其中一個感測器需要手動啟動。 所有感測器都連接到高風險患者，最初，臨床醫生需要走到每個患者的病床上，從該感測器進行測量。

然而，由於 COVID-19，這已成為一個挑戰。 “感測診所需要減少醫生的出差，同時仍然接收所有數據，”Koen解釋說。 診所需要減少啟動患者房間內感測器的物理旅行次數，因為獲取盡可能多的數據並確保社交距離措施以及患者和臨床醫生的安全至關重要。 這些旅行也擾亂了患者急需的休息。