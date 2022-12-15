透過持續監控和遠端存取軟體提高護理效率和品質
Slingeland Hospital 的 Sensing Clinic 使用 Splashtop On-Prem，透過智慧型感測器遠端監控生命徵象來提高效率
摘要
COVID-19 加速了各行各業的數位革命，尤其是醫療保健領域。在關於社交距離的全新規範之下，醫療機構爭相重新定位，以期符合新標準，同時確保所有患者都能享有優質照護服務。在此案例分享中，Slingeland Hospital 旗下 Sensing Clinic 的專案經理 Koen Van Dulmen，分享該醫院如何使用連續監控平台和多款感測器來持續監控生命參數，藉此重塑並改善患者照護方式。而 Splashtop On-Prem 正是用來啟動某款感測器的多項遠端測量功能。
挑戰：啟動感測器和社�交距離協議
Slingeland 醫院遙感診所的核心任務是開發一種可以持續監測生命徵象、計算惡化風險並進行個人化處理的解決方案。由於 COVID-19 大流行，遙感診所不得不加快開發和實踐此一解決方案的腳步。
Sensing Clinic 靠著多個感測器來接收這些關鍵資料，而其中一個感測器需要手動啟動。所有感測器皆與高風險患者相連，臨床醫生原本需要走到每位患者的病床邊，才能使用感測器進行測量。
但是，由於 COVID-19，這個變成了一個挑戰。 醫院感應診所項目經理 Koen Van Dulmen 解釋說：「感應診所需要減少Slingeland醫生的行程並仍然接收所有數據。」 該診所需要減少身體旅行次數才能激活患者房間中的傳感器，因為獲取盡可能多的數據並確保社交距離措施以及患者和臨床醫生的安全至關重要。 這些旅行也擾亂了患者需要的休息。
解決方案：SPLASHTOP ON-PREM 遠端存取軟體
Koen 與醫院 IT 團隊聯繫，尋求解決遙感診所的難題。Slingeland Ziekenhuis 醫院的 IT 團隊建議採用遠端存取工具，讓診所能夠在虛擬控制室中進行測量。
IT 團隊評估並嘗試了數款遠端存取工具，卻陸續遇到不少應用程式問題，最後終於找到 Splashtop On-Prem，完美符合團隊的所有選擇條件：可用性、連續性、價格與速度。
可用性：實施過程流暢順利。Koen 的團隊輕鬆地將軟體安裝到控制室的 20 個 Samsung A10 閘道上，方便遠端啟動感測器進行測量。
連續性：設定完成後，Sensing Clinic 就能透過 Splashtop On-Prem 更頻繁地進行測量、接收資料，相關人員不必來回走動，也不會打擾到病患。舉例來說，測量數據和接收資料的頻率可以達到 10-15 分鐘一次，而不是白天每小時一次、夜間每四小時一次。
價格與速度：Splashtop On-Prem 易於實施、成效良好，而且價格低廉、操作便捷。畢竟在這類應用情境中，速度至關重要。Koen 表示：「我們分秒必爭！」
結論：效率提升與更好的照護品質
透過 Splashtop On-Prem，控制室現在可以更有效地遠端監控多達 20 位患者。
Koen 解釋，這有助於遙感診所「減少不必要到患者房間的出診次數」。「一直以來，造訪患者有助於臨床醫生了解患者狀況。」
使用 Splashtop On-Prem 前，臨床醫生每小時都要走好幾公尺才能抵達與患者連接的裝置前。
整體而言，Sensing Clinic 對 Splashtop On-Prem 十分滿意。「一切都很完美。」Koen 表示：「Splashtop 公司的產品易於使用，他們本身也是一家具有遠見的企業，我們當然會想繼續與他們合作。」
減少不必要到患者房間的出診次數讓 Slingeland Ziekenhuis 醫院最終能夠降低 COVID-19 的傳播風險，同時能夠在高風險患者不受干擾的情況下取得所需的資訊，進而提高患者護理的品質。
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細節
關於 SLINGELAND ZIEKENHUIS 醫院
Slingeland 醫院位於荷蘭 Doetinchem，由 Wilhelmina 醫院和 St. Joseph 醫院合併而成的，成立於 1975 年。Slingeland 醫院擁有 305 張病床，約有 1,600 名固定員工，致力於提供透明、開放的環境，讓患者可以享受高品質和安全的醫療服務。