使用 Splashtop 遠端存取功能在家使用 Chromebook

Chromebook 一直是個人和教育機構使用的流行設備。 最近，尤其是由於 COVID-19 危機，公司也鼓勵員工使用 Chromebook 在家中進行遠程工作。 無論是在擁抱 BYOD（自帶設備）趨勢的組織中，還是作為公司擁有的設備，Chromebook 都越來越受歡迎。 去年，Chromebook 的銷售額增長了 23％。 它比筆記本電腦更便宜，更輕，更安全，並且也可以滿足您的需求。 所有你需要的是一個良好的 WIFI 連接。

使用 Chromebook 遠端連接到您的工作電腦

透過使用具有 Splashtop 遠端存取權限的 Chromebook，您可以立即啟動到工作電腦的遠端連線，並可以在具有WIFI功能的任何地方工作！只需三個簡單步驟即可實現：

而已！現在，您可以從 Chromebook 遠端控制您的工作電腦。

觀察它是如何工作的：



Chromebook With Business Access

使用 Chromebook + Splashtop 遠端存取工作電腦的 6 大好處

透過啟動從 Chromebook 到工作電腦的 Splashtop 遠端桌面連接，您可以：

利用 Chromebook 的功能來執行與工作相關的任務 透過使用 Chromebook 遠端控制工作電腦，您可以完成工作，包括使用在遠端 Windows 或 Mac 電腦上執行的原生 Windows 和 macOS 應用程式，就像坐在工作電腦前一樣。 體驗卓越且一致的效能 Splashtop 的遠端連接使用高性能引擎，為當今超過 3000 萬用戶和 2 萬家企業提供支持。 即使部署為整個組織的在家工作解決方案，您也將體驗到高清質量和快速連接，而不會出現延遲，真正的實時連接。 具有高度安全連接的遠端輸入 使用帶有 Splashtop 的 Chromebook 連接到辦公室網絡比使用 VPN 通過筆記本電腦連接要安全得多。 此外，Splashtop 的 速度比 VNC 快 10 倍！ Splashtop 的安全功能和做法 可以保護您的辦公室網絡以及計算機上的數據。 快速設定有效的遠端工作人力 通過為員工購買 Chromebook 和 Splashtop，組織可以並擁有快速設置員工隊伍，以便在家工作時提高工作效率。 它非常容易設置和使用，並且可以輕鬆地為大量員工擴展。 以最優惠的價格獲得更好的功能 Chromebook 和 Splashtop 的具有競爭力的價格使得這種組合成為個人和組織的流行遠端桌面解決方案。 Chromebook 多對多顯示器支援 Splashtop 還允許使用者在具有連接顯示器的 Chromebook 上遠端工作，以鏡像其辦公室電腦的多顯示器設置。

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圖片來自Kaexmpics.com，來自Pexels