使用 Splashtop 遠端存取功能在家使用 Chromebook

Chromebook 向來是個人和教育機構普遍使用的裝置。近來，各家公司也紛紛鼓勵員工使用 Chromebook 在家遠距工作。
無論是用於組織實行的 BYOD (自攜裝置)，還是當作公司自有裝置，都越來越常看見 Chromebook 的身影。去年 Chromebook 銷量成長了 23%。比起筆記型電腦，Chromebook 價格更低、更輕巧、更安全，且能滿足您的需求，只需要有良好的 WIFI 連接。
逐步指南：從 Chromebook 遠端連接您的工作電腦
透過使用具有 Splashtop 遠端存取權限的 Chromebook，您可以立即啟動到工作電腦的遠端連線，並可以在具有WIFI功能的任何地方工作！只需三個簡單步驟即可實現：
在工作電腦上安裝 Splashtop Streamer。
在您的 Chromebook 上下載 Android 版 Splashtop Business 應用程式*。注意：也可使用 Chrome 應用程式，但 Android 版應用程式提供更快的效能和更多功能。
而已！現在，您可以從 Chromebook 遠端控制您的工作電腦。
觀察它是如何工作的：
使用 Chromebook + Splashtop 遠端存取工作電腦的 6 大好處
透過啟動從 Chromebook 到工作電腦的 Splashtop 遠端桌面連接，您可以：
利用 Chromebook 的功能執行與工作相關的任務：您可以透過 Chromebook 遠端控制工作電腦，就像親自坐在工作電腦前般處理工作，包括使用在遠端 Windows 或 Mac 電腦執行的原生 Windows 和 macOS 應用程式。
體驗始終如一的卓越效能：Splashtop 的遠端連接採用高效能引擎，目前為超過 3,000 萬使用者和 20 萬家企業提供技術支援。即使為整個組織部署 Splashtop 作為居家工作解決方案，您也能體驗到高解析度、快速、毫無延遲、真正即時的連接。
透過高度安全的連接執行遠端存取：若要連接辦公室網路，使用 Chromebook 搭配 Splashtop 比使用筆記型電腦搭配 VPN 要安全得多。此外，Splashtop比 VNC 快 10 倍！Splashtop 的安全功能和做法會保護您的辦公室網路以及電腦上的資料。
迅速打造出高效的遠端勞動力：透過為員工購買 Chromebook 和 Splashtop，各組織得以快速創造居家工作依然保持出色效率的勞動力。Splashtop 的設定和使用相當簡便，可以針對眾多員工輕鬆調整部署規模。
功能更進階，價格最優惠：Chromebook 和 Splashtop 的價格都極具競爭力，組合成深受個別使用者和組織喜愛的遠端桌面解決方案。
Chromebook 多對多螢幕支援：Splashtop 還可供使用者在外接顯示器的 Chromebook 上遠端工作，完整呈現其辦公室 PC 的多螢幕設定。
為什麼要選擇 Splashtop 遠端存取軟體來滿足遠端工作需求
Splashtop 是遠距工作者的必備工具首選，提供一系列可提高生產力、安全性和靈活性的功能，包括：
高效能存取：Splashtop 帶來高品質、低延遲的連接，使用者可以從任何裝置執行影片編輯或軟體開發等資源密集型的任務。
跨平台相容：無論您使用的是 Chromebook、Mac、 Windows PC、iOS 還是 Android 裝置，Splashtop 都能順利存取您的主工作站，可以靈活用於各種設置。
安全與合規：Splashtop 透過 256 位元 AES 加密、雙重驗證、裝置驗證和角色型存取控制，提供企業級安全框架，確保敏感資料在遠端連線期間依然受到保護。
協作�與支援：Splashtop 不僅適用於個人工作，也支援透過螢幕分享和遠端控制功能進行協作，使團隊支援和故障排除都比以往容易。
經濟實惠的解決方案：與其他遠端存取工具相比，Splashtop 不僅提供具有競爭力的價格，還兼顧了品質與功能，對個人和企業來說都是不會造成預算壓力的選擇。
易於設定和使用：Splashtop 介面好用、易於安裝，各種技術程度的使用者都會使用。您可以輕鬆快速地建立遠端連接。
Splashtop 旨在滿足現代遠端工作的需求，確保使用者無論身處何處，都能維持生產力、安全性與連接能力。
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