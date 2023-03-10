使用 Splashtop 同時監看多台遠端電腦螢幕

如果要使用多台顯示器遠端存取Windows PC和Mac，則Splashtop是一個很好的解決方案。使用Splashtop，您可以在控制遠端電腦的同時使用多個選項來查看多台監視器。

一次查看一台遠端監視器並在螢幕之間切換

在一個螢幕上（一個窗口）查看多個遠端監視器

在多個本地螢幕上查看多個遠端監視器（多窗口/多對多監視器）

這些功能因產品而異。 請繼續閱讀以下內容，以獲取 Splashtop 解決方案包括每個選項的列表。

跨平台查看和遠端控制

使用Splashtop，您可以跨平台查看和控制遠端電腦，包括從本地電腦上的一個操作系統或運行另一操作系統的設備上查看多個監視器。

透過視窗、Mac、iOS、安卓及電腦 * 控制及檢視您的電腦

透過視窗、Mac、iOS、安卓及 Chrome 瀏覽器 * 控制及檢視您的 Mac

* Splashtop Business Access、Remote Support 和 SOS 提供了 Chromebook 支援。不適用於個人版。

概述影片

觀看此視頻，以查看從Mac到Mac的多顯示器遠端存取。

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

這是另一個視頻概述（右側的電腦遠端控制和查看左側電腦的螢幕）。

Viewing Multiple Monitors with Splashtop

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如何切換顯示器和查看多個顯示器

Windows、Mac 和 Chromebook

在遠端存取連線中，您可以通過單擊螢幕頂部工具欄中的“切換監視器”按鈕來切換監視器。顯示器圖標上的藍點將表示您正在查看的顯示器的編號或在本示例中為多顯示器的符號。

在以下範例中，前兩個功能表項目可讓您從遠端系統選取監視器 1 或監視器 2，以便在螢幕上檢視。 （我不知道為什麼聯想和/或 Windows 給我的顯示器 2 筆記本電腦屏幕這麼長的名字。） 監視器圖示上的藍點顯示正在存取的監視器的編號或多重監視器指示器。

第三個菜單項使您可以在一個本地螢幕上從遠端電腦查看所有監視器。這也稱為多對一。

最後一個選項使您可以在本地電腦上的單獨窗口中查看每個遠端監視器，並且可以將這些窗口佈置在多個本地監視器上。這也稱為多對多。

手機和平板電腦

在包括 iPhone 和 iPad 在內的 iOS 設備上，當設備屏幕底部激活菜單時，會出現類似的工具欄按鈕。 選擇此按鈕可讓您切換螢幕。

在iPhone（下）上，您可以選擇一次查看一個螢幕，或在手機螢幕上同時查看兩個遠端螢幕。

Android手機和平板電腦

Splashtop Android應用程式提供了一次查看一台遠端監視器的選項。下面突出顯示的按鈕用於切換到下一台顯示器。

如果我想要每個選項，我應該訂閱哪種 Splashtop 解決方案？

此表顯示了每個 Splashtop 解決方案中可用的多監視器功能。

多顯示器選項

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