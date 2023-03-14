什麼是遠端存取？隨時隨地連接到您的電腦

有沒有一段時間你需要立即上電腦，但不能因為你沒有與你在一起？

在許多情況下，當您無法物理存取桌面時，雲還遠遠不夠。例如，也許您需要存取某個文件，但由於公司政策而無法將其上傳到雲中。

或者，也許您需要使用僅在特定電腦上可用的軟體應用程序。這可能是因為該軟體僅許可給您的工作電腦使用，或者因為您的桌面是唯一具有足夠功能來運行您需要使用的資源密集型程序的工作站。

無論如何，在遠端工作時都沒有電腦會極大地影響您的工作效率。這使我們希望無論走到哪裡都可以隨時使用我們的電腦。

幸運的是，遠端存取使這成為可能，但不需要您隨身攜帶電腦。使用Splashtop之類的工具，您可以遠端存取要連接的電腦，並可以從另一台裝置遠端控制它，就像坐在它前面一樣。整個組織可以利用遠端存取來在家中進行工作。學校和大學可以使用它來增強遠端學習。

想自己嘗試一下嗎？立即免費開始使用Splashtop遠端存取！然後繼續閱讀，以找到適合自己，您的企業或您的教育機構的理想的遠端存取解決方案。

開始使用

什麼是遠端存取？

如何使用遠端存取的一些示例？

假設您需要存取工作電腦上的重要文件，但是卻被困在機場。通過遠端電腦存取，您只需取出智能手機或平板電腦，打開遠端存取行動應用程序，然後快速連接到工作電腦即可打開文件。

在智能手機或平板電腦上，當您親自看到電腦時，您會看到電腦桌面屏幕的外觀。您可以打開需要存取的文件，然後可以編輯，保存，通過電子郵件發送甚至將文件傳輸到要從其進行遠端處理的裝置上。

這是一個視頻，顯示您如何使用Chromebook遠端存取Windows電腦以進行遠端工作：

Chromebook With Business Access

遠端存取也可以成為IT ，幫助台和MSP提供遠端支援的絕佳工具。技術人員只需啟動與用戶裝置的遠端連接即可控制並解決問題，而無需親自前往裝置。

遠端存取如何工作？

那麼如何在任何地方控制遠端電腦呢？每個遠端存取解決方案都是不同的，但是通常，所有解決方案都以相似的方式工作。

首先是軟體。開始使用遠端存取軟體前，您需要先在本地和遠端電腦或裝置上分別下載並安裝必要的應用程式。

安裝應用程式後，您可以在要從其進行遠端處理的設備上打開應用程式，然後選擇連接到要遠端連接的電腦。只要該電腦沒有關閉並且可以訪問互聯網，您就可以立即建立連接。

請記住，每種遠端存取解決方案的工作方式都會略有不同，並且具有各自的功能和價格。

接下來，讓我們看一下針對個人，組織和教育的最佳遠端存取解決方案。

適用於個人，企業和教育的遠端存取軟體

Splashtop提供涵蓋所有類型用例的快速，安全的遠端存取解決方案。無論您需要遠端存取的原因是什麼，Splashtop都會為您提供解決方案。

個人，團隊和組織的遠端存取，使遠端工作成為可能

如果您（或您的團隊）希望能夠隨時隨地從任何地方遠端存取工作電腦，則Splashtop Business Access是您的解決方案。

使用Splashtop Business Access安全地遠端存取Windows，Mac或Linux電腦。您可以從在Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook操作系統上運行的任何電腦，平板電腦或智能手機裝置進行遠端控制。

Splashtop Business Access非常適合通過遠端列印，拖放式文件傳輸，多監視器支援和遠端喚醒等工具幫助您保持生產力。您可以通過高清質量和遠端聲音即時控制您的工作電腦。

如果這聽起來很適合您，您可以了解更多關於Splashtop遠端存取在家辦公的信息，並立即開始免費試用。

遠端存取教育應用

讓學生遠端存取學校實驗室的電腦，這樣他們就可以在進行遠端學習的同時利用學校的計算資源和軟體！閱讀有關教育遠端存取的更多信息。

遠端存取服務台和IT支援

如果您想在需要幫助時使用遠端存取來遠端支援任何用戶的裝置，請查看Splashtop SOS之類的遠端存取解決方案。

使用Splashtop SOS，您可以使用簡單的連線代碼存取任何Windows，Mac，iOS或Android裝置。您將能夠為不限數量的裝置提供有人值守的支援，還可以添加對託管電腦的無人看管的存取。

適用於企業的多合一遠端存取和遠端支援解決方案

想要為您的員工提供遠端存取權限以實現遠端工作，並讓您的IT團隊能夠遠端支援任何裝置？查看Splashtop Enterprise ！

進一步了解開&始使用

遠端存取使您可以在任何地方使用電腦，而不必隨身攜帶。遠端存取有很多好處，包括提高生產力和增強協作體驗。

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