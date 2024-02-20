Remote Desktop Software for iPhone

Splashtop iPhone 遠端桌面的主要功能
無論在哪，都能辦公
在旅途中工作時使用您的 iPhone 存取您的電腦。無需攜帶電腦，只需要一部 iPhone。
不受限制的靈活彈性
無論您身在何處或是否留下計算機後面都不重要。使用 Splashtop 和 iPhone，您可以隨時存取您的電腦。
提升生產力
感覺就像您親自使用遠端電腦一樣，即使是透過 iPhone 進行遠端控制。透過 iPhone 進行遠端工作從未如此簡單。
卓越的使用者介面
簡單、快速且易於使用的 iPhone 遠端桌面軟體。輕鬆無縫地遠端控制存取您的電腦。
專為 iPhone 設計的遠端桌面軟體
使用 Splashtop遠端桌面軟體，您會感覺就像坐在電腦前，透過 iPhone 進行遠端控制。您甚至可以使用滑鼠和鍵盤透過 iPhone 遠端控制您的電腦。
在遠端桌面連線期間，您將能夠在遠端電腦上開啟任何檔案並執行任何應用程序，包括視訊編輯軟體、圖形設計和3D建模工具。 使用 Splashtop 遠距工作變得輕而易舉。
如何在iPhone上設定遠端桌面
您可以透過建立 Splashtop 帳戶並在裝置上安裝 Splashtop 應用程式來設定 Splashtop 遠端桌面軟體。
設定完成後，在iPhone上開啟Splashtop應用程序，然後按一下要存取的電腦以啟動遠端連線。 您將在 iPhone 上即時看到遠端電腦的螢幕並能夠對其進行控制。
適用於iPhone的頂級桌面應用程式
Splashtop憑藉其卓越的效能、安全性和易用性贏得了數千名用戶的五星級好評。
無論您是在家中還是在路上使用iPhone工作，還是為 iPhone 提供遠端支持，您都可以使用Splashtop完成！
Splashtop iPhone 遠端桌面的 4 個主要優點
跨平台支援
從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。
使用方便
您可以透過 iPhone 存取您的電腦及其所有檔案和應用程式。使用 Splashtop 可以實現無縫遠端工作。
高效能連接
您可以遠端控制工作站，就像坐在工作站前一樣。4K 串流媒體和低延遲遠端桌面連線為您提供流暢的遠端桌面體驗。
安全與合規
客戶推薦
我曾使用過其他遠端桌面工具，但 Splashtop 是一款更好的產品。我喜歡它的易用性、將特定電腦分配給特定用戶的能力，以及從手機、平板電腦和電腦登入 PC 的能力。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
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我一直在使用其他遠端桌面工具，直到我開始遇到它們的軟體的一些問題。然後我發現了 Splashtop。它很棒且非常友好的 Mac。感謝您的優質產品。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
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到目前為止，我感到驚訝。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用......我已經使用 Splashtop 手機應用程式來檢查我的系統狀態，它非常適合。
Brian Davids