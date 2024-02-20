最好的 Linux 遠端桌面軟體

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

適用於 Linux 的遠端桌面軟體

從任何地方遠端存取 Linux 電腦

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


使用 Linux 遠端桌面工具的四大好處

  • 隨時隨地存取

    無論您身在何處，都可以存取 Linux 電腦，隨時隨地工作。

  • 不受限制的靈活彈性

    通過使用任何計算機，平板電腦或移動設備訪問 Linux 計算機，享受無限的靈活性。

  • 提高生產力

    在遠端工作時提高生產力。 您會覺得好像坐在 Linux 機器前面一樣。

  • 快速、安全又實惠的解決方案

    您將以最佳價格獲得快速、安全且易於使用的 Linux 遠端桌面解決方案。

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

無縫遠端存取 Linux 電腦

有了 Splashtop 遠端桌面軟體，您就可以從電腦 (Windows 或 Mac)、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端控制 Linux 電腦。無論您是 IT 支援專業人員、個人使用者，還是託管服務供應商 (MSP)，Splashtop 都能為您提供必要的靈活彈性與控制能力，進而發揮跨裝置作業的效率。

  • IT 支援團隊適用 - 提供快速的 Linux 端點主動存取，在不打斷使用者操作的情況下，解決問題、執行更新及維護系統。有了 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 人員可以簡化支援作業，並減少親自到場處理的次數。

  • 個人適用 - 從Windows、macOS、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取您的 Linux 裝置。享受一致且靈敏的體驗，讓您如同坐在辦公桌前般地執行應用程式、傳輸檔案或管理任務。

  • MSP 適用 - 從單一集中式解決方案管理 Linux 系統與其他平台。Splashtop 的多裝置支援、安全功能和彈性授權模式，可以輕鬆地在用戶端環境中調整規模。


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


適用於 Linux 不同發行版的 Splashtop 遠端桌面解決方案

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最低 NT$192 起/月

從任何裝置遠端存取您的電腦。 非常適合希望為用戶在家工作的個人或企業/學校。

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Splashtop Remote Support

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有人值守的遠端支援軟體。 為任何計算機，平板電腦或移動設備提供按需遠程支持。

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TrustRadius 客戶評論：Splashtop 的遠端桌面應用程式最優秀


常見問題

有沒有適用於 Linux 的遠端桌面？
什麼是最好的 Linux 遠程桌面？
為什麼應該考慮 Splashtop 的 Linux 遠端桌面解決方案？
遠端存取 Linux 裝置的安全性如何？
可以從行動裝置遠端存取 Linux 系統嗎？
遠端桌面解決方案適合用於遠端疑難排解 Linux 系統嗎？