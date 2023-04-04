最好的 Linux 遠端桌面軟體

獲得最佳的 Linux 遠端桌面工具
無論您身在何處，都可以存取 Linux 電腦，隨時隨地工作。
通過使用任何計算機，平板電腦或移動設備訪問 Linux 計算機，享受無限的靈活性。
在遠端工作時提高生產力。 您會覺得好像坐在 Linux 機器前面一樣。
您將以最佳價格獲得快速、安全且易於使用的 Linux 遠端桌面解決方案。
遠端存取 Linux 電腦
使用 Splashtop 遠端桌面軟體，您可以從電腦（Windows 或 Mac）， AndroidiOS 和 Chromebook 設備遠端控制 Linux 電腦。 您可以通過我們快速安全的連接遠程訪問任何 Linux 計算機，控制並輕鬆執行手頭任務。
Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Splashtop 遠端桌面
Splashtop支援 ：
您也可以嘗試使用我們尚未支援的其它由 Linux 發行的產品。
為 Linux 安裝 Splashtop 遠程桌面很容易
在您要遠端 存取的 Linux 電腦上安裝 Linux 串流 程式
在要從遠端存取的裝置上安裝 Splashtop 業務應用程式
現在您可以從任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取 Linux 系統
常見問題
有沒有適用於 Linux 的遠端桌面？
使用 Splashtop，您可以使用任何其他電腦，平板電腦或移動設備從任何地方遠端存取 Linux 電腦。 Splashtop 提供對 Linux 電腦的快速安全遠端存取，非常適合遠端工作，教育和 IT 支持。
什麼是最好的 Linux 遠程桌面？
Splashtop 是迄今為止最好的 Linux 遠端桌面解決方案，因為它具有高性能的遠端連接，可消除滯後，並使您感覺好像當面使用遠端電腦一樣，全套功能（文件傳輸，遠端列印等），廣泛的設備&操作系統支持和安全功能。