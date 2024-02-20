最好的 Linux 遠端桌面軟體

使用 Linux 遠端桌面工具的四大好處
隨時隨地存取
無論您身在何處，都可以存取 Linux 電腦，隨時隨地工作。
不受限制的靈活彈性
通過使用任何計算機，平板電腦或移動設備訪問 Linux 計算機，享受無限的靈活性。
提高生產力
在遠端工作時提高生產力。 您會覺得好像坐在 Linux 機器前面一樣。
快速、安全又實惠的解決方案
您將以最佳價格獲得快速、安全且易於使用的 Linux 遠端桌面解決方案。
無縫遠端存取 Linux 電腦
有了 Splashtop 遠端桌面軟體，您就可以從電腦 (Windows 或 Mac)、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端控制 Linux 電腦。無論您是 IT 支援專業人員、個人使用者，還是託管服務供應商 (MSP)，Splashtop 都能為您提供必要的靈活彈性與控制能力，進而發揮跨裝置作業的效率。
IT 支援團隊適用 - 提供快速的 Linux 端點主動存取，在不打斷使用者操作的情況下，解決問題、執行更新及維護系統。有了 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 人員可以簡化支援作業，並減少親自到場處理的次數。
個人適用 - 從Windows、macOS、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取您的 Linux 裝置。享受一致且靈敏的體驗，讓您如同坐在辦公桌前般地執行應用程式、傳輸檔案或管理任務。
MSP 適用 - 從單一集中式解決方案管理 Linux 系統與其他平台。Splashtop 的多裝置支援、安全功能和彈性授權模式，可以輕鬆地在用戶端環境中調整規模。
適用於 Linux 不同發行版的 Splashtop 遠端桌面解決方案
Splashtop支援 ：
您也可以嘗試使用我們尚未支援的其它由 Linux 發行的產品。
為 Linux 安裝 Splashtop 遠程桌面很容易
在您要遠端 存取的 Linux 電腦上安裝 Linux 串流 程式
在要從遠端存取的裝置上安裝 Splashtop 業務應用程式
現在您可以從任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取 Linux 系統