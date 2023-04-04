最好的 Linux 遠端桌面軟體

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

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從任何地方遠端存取 Linux 電腦

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獲得最佳的 Linux 遠端桌面工具

  • 無論您身在何處，都可以存取 Linux 電腦，隨時隨地工作。

  • 通過使用任何計算機，平板電腦或移動設備訪問 Linux 計算機，享受無限的靈活性。

  • 在遠端工作時提高生產力。 您會覺得好像坐在 Linux 機器前面一樣。

  • 您將以最佳價格獲得快速、安全且易於使用的 Linux 遠端桌面解決方案。

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

遠端存取 Linux 電腦

使用 Splashtop 遠端桌面軟體，您可以從電腦（Windows 或 Mac）， AndroidiOS 和 Chromebook 設備遠端控制 Linux 電腦。 您可以通過我們快速安全的連接遠程訪問任何 Linux 計算機，控制並輕鬆執行手頭任務。

Remotely Control Linux Computers from Anywhere
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適合個人及團隊

Splashtop Business Access

最低 $5 起/月

從任何裝置遠端存取您的電腦。 非常適合希望為用戶在家工作的個人或企業/學校。

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MSP 和 IT 適用

Splashtop Remote Support

最低 $40 起/月

遠端支援和端點管理軟體。 隨時隨地存取、監控和管理客戶的電腦和伺服器。

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Splashtop SOS

最低 $17 起/月

有人值守的遠端支援軟體。 為任何計算機，平板電腦或移動設備提供按需遠程支持。

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常見問題

有沒有適用於 Linux 的遠端桌面？

使用 Splashtop，您可以使用任何其他電腦，平板電腦或移動設備從任何地方遠端存取 Linux 電腦。 Splashtop 提供對 Linux 電腦的快速安全遠端存取，非常適合遠端工作，教育和 IT 支持。

什麼是最好的 Linux 遠程桌面？

Splashtop 是迄今為止最好的 Linux 遠端桌面解決方案，因為它具有高性能的遠端連接，可消除滯後，並使您感覺好像當面使用遠端電腦一樣，全套功能（文件傳輸，遠端列印等），廣泛的設備&操作系統支持和安全功能。

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