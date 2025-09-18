Mac Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop remote desktop software on a Mac computer

macOS 適用的遠端桌面軟體

遠端電腦與 Mac 電腦之間的存取

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The Best Mac Remote Desktop Software
The Best Mac Remote Desktop Software


使用最佳 Mac 遠端桌面解決方案增強您的工作流程

  • 無論在哪，都能辦公

    無論您身在何處，您都將始終連接到 Mac 電腦。在家、機場、其他國家或世界任何地方工作。

  • 不受限制的靈活彈性

    從任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取您的 Mac。使用 Mac 存取其他裝置。無論您手邊有什麼設備、需要存取什麼， Splashtop都能滿足您的需求。

  • 提升生產力

    透過高效能連接工作時，存取遠端電腦上的任何檔案並執行任何應用程式。您會感覺像您正在親自使用遠程計算機一樣。

  • 卓越的用戶體驗

    只需幾分鐘即可完成設置，只需單擊即可從任何裝置啟動遠端連線。易於使用的遠端桌面訪問，使遠端工作無縫進行。

Splashtop 遠端桌面 Mac 版的 4 個主要優點

  • 跨平台支援

    從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。

  • 使用方便

    Splashtop 的設計非常容易使用，即使對於不懂技術的人來說也是如此。快速輕鬆地連接到您的 Mac 電腦並開始遠端工作，無需任何專業知識或培訓。

  • 高效能連接

    從世界任何地方訪問 Mac 計算機，以最小的延遲和延遲。高達 60fps 的 4K 串流媒體和低延遲為您提供一流的終端桌面連線

  • 安全與合規

    Splashtop 採用先進的安全措施，確保對 Mac 電腦的遠端存取安全可靠。Splashtop 符合多項行業法規和標準。深入了解安全桌面桌面軟體

A man wearing headphones working on a Macbook to use Splashtop remote desktop software.

如何使用 Mac 遠端桌面應用程式

只需幾個簡單的步驟即可設定 Splashtop 遠端桌面軟體。建立 Splashtop 帳戶並在 Mac 電腦和其他裝置上下載 Splashtop遠端桌面應用程式後，一切就緒！

然後，無論何時您想要連接到您的計算機，您都可以在您的設備上打開Splashtop應用程序，然後單擊您想要訪問的計算機以啟動遠端連接。 您將在本機裝置上看到遠端電腦的螢幕，並像坐在電腦前一樣進行控制。

查看我們的適用於 Mac 的 Splashtop 遠端桌面下載

Splashtop open on a Mac computer screen showing the screen of a remote computer being accessed.

強化遠端工作者、IT 團隊和其他人員的能力

Splashtop 遠端桌面軟體專為支援各類專業人士所設計，因為他們需要從任何地點都能以安全、高效能的方式存取 Mac 電腦。

  • 遠端工作者 - 員工可以從家中或外出時連接到辦公室的 Mac，在速度和可靠度都與臨機操作無異的前提下，存取檔案、應用程式和資源。

  • IT 支援團隊 - 服務台人員和 MSP 可以快速主動存取 Mac，進行疑難排解、修補和維護。借助 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 團隊可以安全且大規模地管理裝置。

  • 創意人士與設計師 - Splashtop 的 4K 串流、低延遲效能以及 Wacom 等手寫數位板支援功能，為影片編輯、設計與動畫領域的專業人士帶來豐富優勢，使高需求創作專案的遠端變得輕鬆無比，且絲毫不影響品質。

  • 教育工作者和學生 - 各級學校和大學可以擴大實驗室 Mac 的存取權限，打造混合或遠距學習模式，確保學生可以在任意地點使用專門的應用程式。


How to Remotely Access Mac Computers
How to Remotely Access Mac Computers


使用 Splashtop 增進您的 Mac 遠端桌面體驗

Apple 針對 macOS 內建的遠端桌面應用程式缺乏第三方軟體的多項進階功能。Splashtop 針對需要強大且靈活遠端存取的 Mac 使用者提供了全方位解決方案，從眾多類似產品之中脫穎而出。

Splashtop 實現流暢的跨平台連接，讓您可以從 Mac 遠端存取 Windows、Linux、iOS 和 Android 裝置，使遠端存取簡單又輕鬆。

客戶推薦

我一直在使用其他遠端桌面工具，直到我開始遇到它們的軟體的一些問題。然後我發現了 Splashtop。它很棒且非常友好的 Mac。感謝您的優質產品。

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

客戶推薦

對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。

Scott Evans, Digital Wave LLC

客戶推薦

不得不說，Mac 版 Splashtop Remote Access 令我驚為天人。Splashtop 為我提供了執行一切必要操作的條件，包括複製/貼上緩衝區、檔案傳輸、令人驚豔的流暢遠端繪圖能力等。它的美好，簡直難以言喻，令我印象深刻。

Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation

客戶推薦

到目前為止，我感到驚訝。我必須向 ABC 提供一檔節目，因此我在遠端電腦上開啟了 Adobe Premiere，完成了我需要做的工作，然後就可以觀看和收聽該節目了。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用。

Brian Davids

選擇 Splashtop - Mac 遠端桌面下載

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TrustRadius 客戶評論：Splashtop 的遠端桌面應用程式最優秀


常見問題

如何在 Mac 上設定遠端桌面？
Mac 上最好的遠端桌面應用程式是什麼？
有適合 Mac 的遠端桌面嗎？
有適用於 Mac 的遠端桌面嗎？
我可以從行動裝置遠端存取 Mac 嗎？
Mac 遠端桌面軟體如何確保安全性？
Splashtop 的 Mac 解決方案與 Apple 內建的遠端桌面應用程式有何不同？

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