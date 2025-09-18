Mac Remote Desktop Software by Splashtop

使用最佳 Mac 遠端桌面解決方案增強您的工作流程
無論在哪，都能辦公
無論您身在何處，您都將始終連接到 Mac 電腦。在家、機場、其他國家或世界任何地方工作。
不受限制的靈活彈性
從任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取您的 Mac。使用 Mac 存取其他裝置。無論您手邊有什麼設備、需要存取什麼， Splashtop都能滿足您的需求。
提升生產力
透過高效能連接工作時，存取遠端電腦上的任何檔案並執行任何應用程式。您會感覺像您正在親自使用遠程計算機一樣。
卓越的用戶體驗
只需幾分鐘即可完成設置，只需單擊即可從任何裝置啟動遠端連線。易於使用的遠端桌面訪問，使遠端工作無縫進行。
Splashtop 遠端桌面 Mac 版的 4 個主要優點
跨平台支援
從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。
使用方便
Splashtop 的設計非常容易使用，即使對於不懂技術的人來說也是如此。快速輕鬆地連接到您的 Mac 電腦並開始遠端工作，無需任何專業知識或培訓。
高效能連接
從世界任何地方訪問 Mac 計算機，以最小的延遲和延遲。高達 60fps 的 4K 串流媒體和低延遲為您提供一流的終端桌面連線。
安全與合規
如何使用 Mac 遠端桌面應用程式
只需幾個簡單的步驟即可設定 Splashtop 遠端桌面軟體。建立 Splashtop 帳戶並在 Mac 電腦和其他裝置上下載 Splashtop遠端桌面應用程式後，一切就緒！
然後，無論何時您想要連接到您的計算機，您都可以在您的設備上打開Splashtop應用程序，然後單擊您想要訪問的計算機以啟動遠端連接。 您將在本機裝置上看到遠端電腦的螢幕，並像坐在電腦前一樣進行控制。
查看我們的適用於 Mac 的 Splashtop 遠端桌面下載。
強化遠端工作者、IT 團隊和其他人員的能力
Splashtop 遠端桌面軟體專為支援各類專業人士所設計，因為他們需要從任何地點都能以安全、高效能的方式存取 Mac 電腦。
遠端工作者 - 員工可以從家中或外出時連接到辦公室的 Mac，在速度和可靠度都與臨機操作無異的前提下，存取檔案、應用程式和資源。
IT 支援團隊 - 服務台人員和 MSP 可以快速主動存取 Mac，進行疑難排解、修補和維護。借助 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 團隊可以安全且大規模地管理裝置。
創意人士與設計師 - Splashtop 的 4K 串流、低延遲效能以及 Wacom 等手寫數位板支援功能，為影片編輯、設計與動畫領域的專業人士帶來豐富優勢，使高需求創作專案的遠端變得輕鬆無比，且絲毫不影響品質。
教育工作者和學生 - 各級學校和大學可以擴大實驗室 Mac 的存取權限，打造混合或遠距學習模式，確保學生可以在任意地點使用專門的應用程式。
使用 Splashtop 增進您的 Mac 遠端桌面體驗
Apple 針對 macOS 內建的遠端桌面應用程式缺乏第三方軟體的多項進階功能。Splashtop 針對需要強大且靈活遠端存取的 Mac 使用者提供了全方位解決方案，從眾多類似產品之中脫穎而出。
Splashtop 實現流暢的跨平台連接，讓您可以從 Mac 遠端存取 Windows、Linux、iOS 和 Android 裝置，使遠端存取簡單又輕鬆。
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我一直在使用其他遠端桌面工具，直到我開始遇到它們的軟體的一些問題。然後我發現了 Splashtop。它很棒且非常友好的 Mac。感謝您的優質產品。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
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對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。
Scott Evans, Digital Wave LLC
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不得不說，Mac 版 Splashtop Remote Access 令我驚為天人。Splashtop 為我提供了執行一切必要操作的條件，包括複製/貼上緩衝區、檔案傳輸、令人驚豔的流暢遠端繪圖能力等。它的美好，簡直難以言喻，令我印象深刻。
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
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到目前為止，我感到驚訝。我必須向 ABC 提供一檔節目，因此我在遠端電腦上開啟了 Adobe Premiere，完成了我需要做的工作，然後就可以觀看和收聽該節目了。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用。
Brian Davids