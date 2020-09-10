Splashtop Business Access

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把電腦留在辦公室或家中，隨時隨地從任何裝置進行存取。
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Splashtop 獨特之處
- 高達 60 fps 畫面更新速率的高效能遠端存取表現
- 您可信賴的安全性
- 客戶至上的服務
訂閱方案比較表
|Business Access Solo
|Business Access Pro
|# 每個許可證的電腦數
2
10
|高性能
|強大的安全性
|不限裝置
|容易部署
|檔案傳輸
|遠端列印
|多對多螢幕
|使用者角色和訪問管理
|聊天
|透過網頁連結分享畫面
|遠端重啟和局域網喚醒
|連線記錄
|兩個使用者進入一台電腦
- # 每個許可證的電腦數: 2
- 高性能
- 強大的安全性
- 不限裝置
- 容易部署
- 檔案傳輸
- 遠端列印
- 多對多螢幕
- 使用者角色和訪問管理
- 聊天
- 透過網頁連結分享畫面
- 遠端重啟和局域網喚醒
- 連線記錄
- 兩個使用者進入一台電腦
來自我們滿意的客戶
非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。
Octavio Abea - Compatek
來自我們滿意的客戶
對我們的使用者來說，GoToMyPC 很常連線中斷。Splashtop 沒有這個問題。使用者發現它操作起來很直覺，而且對遠端控制連線的速度十分讚賞。
Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services
來自我們滿意的客戶
我在使用 Teamviewer 的時候時，經常莫名遭踢出，但 Splashtop 從未這麼做。而且價格也很實惠！
Heather Klassen - Owner, Grey Owl Bookkeeping
來自我們滿意的客戶
可靠又好用 (尤其是新推出的多螢幕功能)，而且價格很合理。我利用它來幫助朋友或家人解決他們電腦上的問題。對於像我這種輕量級使用者來說，LogMeIn 之類的產品費用太高昂了。
Dan House - Asentria Corporation
來自我們滿意的客戶
哇。Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
來自我們滿意的客戶
非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。
Octavio Abea - Compatek
來自我們滿意的客戶
對我們的使用者來說，GoToMyPC 很常連線中斷。Splashtop 沒有這個問題。使用者發現它操作起來很直覺，而且對遠端控制連線的速度十分讚賞。
Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services
主要功能
高性能
進階效能基礎架構透過互動式高畫質影片和音訊連線以及高達 60 fps 的畫面更新速率，以超低延遲率支援遠端存取。
不限裝置
即使在旅途中也可以保持連線！從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器/Chromebook 主動遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦，也可以從同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 上的虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。只需在進行遠端操作的所有裝置上安裝免費的 Splashtop Business 應用程式即可。
安全受管理存取
控制存取者和存取內容。團隊管理員可以直接從 Splashtop 網路控制台管理電腦存取權限。允許整個團隊、特定角色或個人使用者存取每台電腦。
多螢幕支援
查看更多資訊，並在您的所有顯示器上操作！選取您要檢視的視窗並在單一視窗中查看所有螢幕。透過多對多螢幕功能 (目前僅 Business Access Pro 支援)，您可以將每個遠端螢幕傳至單一視窗中，以便進行本機設定。
檔案傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
遠端列印
在遠端電腦上工作 - 並使用本機印表機列印！在遠端連線時進行列印，先選取 Splashtop 遠端印表機驅動程式，然後將列印檔案傳送到本機印表機。無需傳輸檔案或透過電子郵件將檔案傳送給自己。
Pro 版功能
遠程重啟和局域網喚醒
遠端重啟或喚醒電腦。您可以從 Splashtop 應用程式或網路控制台重新啟動遠端電腦。為了遠端喚醒您的電腦，目標電腦必須支援區域網路喚醒 (WoL) 功能且為有線網路連接 (同網域的另一台電腦必須是開機狀態並且橋接 WoL 封包)。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
常見問題
是否提供月繳的訂閱方案？
不，我們只提供年度帳單。我們的訂閱都是按年計費的，因此我們可以提供最低的價格。
如果需要存取 10 台以上的電腦怎麼辦？
只要增加更多的使用者授權即可。2 個使用者授權最多可以提供 2 位使用者存取總共 20 台電腦。10 個使用者授權可以存取總共 100 台電腦。如果您是提供電腦支援服務的 IT 專業人士，建議您選購 Splashtop SOS。如果是 MSP 支援的其他客戶，建議您選購 Splashtop Remote Support。
次可以存取多少台電腦？
您可以在一台電腦上一次存取任何一台或所有電腦 (Solo 最多可以存取 2 台，Pro 最多可以存取 10 台)。從行動裝置一次可以存取 1 台電腦。
可以多個使用者存取同一台電腦嗎？
是的，使用 Business Access Pro，如果所有用戶和計算機都在同一帳戶上。 購買 2 個使用者的 Pro 訂閱，這些使用者可以存取 2×10=20 台電腦的組合組。 您可以定義哪些使用者有權存取每台電腦。 兩個使用者甚至可以同時遠端訪問同一台電腦。
如何升級或加入現有的訂閱方案？
在 my.splashtop.com Web 控制台中，按下右上角的姓名，然後選擇訂閱。
什麼是使用者？
使用者是指以電子郵件地址登入 Splashtop 帳戶的個人。例如 Bob 購買了 1 個訂閱，則 Bob 最多可以存取 10 台遠端電腦，如果 Vivian 也想遠端存取電腦，那麼 Vivian 也需要購買 1 個訂閱。
哪裡可以下載 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、Android 等任何用來操控遠端電腦的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。
如果不想在操控遠端的電腦上安裝軟體，也可以下載免安裝版的 Splashtop Business 應用程式 (僅限 Windows)。
在您要遠端訪問的 Windows 和 Mac 電腦上安裝 Splashtop Streamer。