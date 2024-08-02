iPad Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop on her iPad to access her remote desktop

Splashtop 的 iPad 遠端桌面軟體

連往和來自 iPad 裝置的遠端存取

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Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop


為什麼要使用 iPad 遠端桌面軟體？

使用 iPad 遠端桌面軟體對各類使用者 (包括商務專業人士、教育工作者和個人) 都大有助益。這類軟體能讓商務使用者從任何地方安全地存取工作電腦、促進即時協作和遠端支援，因此能夠提高生產力。教育工作者可利用遠端桌面軟體進行虛擬課程、存取教材，並與學生互動，確保教學不受中斷。

若是個人使用，則能享受到軟體帶來的便利性，輕鬆遠端存取家用電腦、串流多媒體內容，以及解決家人裝置的故障問題。綜上所述，iPad 遠端桌面軟體填補了機動能力與桌面功能的落差，是保持連接和產能的寶貴工具。

Splashtop 為何成為最佳 iPad 遠端桌面解決方案

  • 無論在哪，都能辦公

    使用 iPad 平板電腦從任何地方存取您的電腦以進行遠端工作。您可以在家中，隨時隨地工作，以及世界任何地方工作。

  • 不受限制的靈活彈性

    無需攜帶電腦，使用 iPad 即可遠端存取任何桌面。您可以使用 Splashtop 遠端桌面軟體從 iPad 存取所有計算檔案、應用程式和資源。

  • 提升生產力

    感覺就像親自使用遠端電腦一樣，即使是透過 iPad 進行遠端控制。透過 iPad 進行遠端工作從未如此無縫。

  • 卓越的使用者介面

    簡單、快速且易於使用的 iPad 遠端桌面軟體。透過 iPad 即時控制您的計算機，就像您親自使用計算機一樣。

a woman using her iPad outside to remotely access a computer with Splashtop

專為 iPad 使用者設計的遠端桌面軟體

使用 Splashtop遠端桌面軟體，您會感覺就像坐在電腦前，透過 iPad 進行遠端控制。

在遠端桌面會話期間，您將能夠在遠端電腦上打開任何文件並運行任何應用程序，包括視頻編輯軟體，圖形設計和3D建模工具。遠端工作時，始終可以訪問Adobe Creative工具，Autodesk，QuickBooks等應用程序。

The Splashtop Business App on an iPad showing a list of computers available to remotely access

如何使用 iPad 遠端桌面

在 iPad 上設定遠端桌面軟體既快速又簡單。請按照以下簡單步驟開始使用：

  1. 安裝應用程式從 iPad 上的 App Store 下載並安裝 Splashtop Business App

  2. 註冊或登錄：開啟應用程式並註冊新帳戶或使用您現有的Splashtop憑證登錄。

  3. 設定您的電腦：在您的電腦上，從 Splashtop 網站下載並安裝 Splashtop Streamer應用程式。

  4. 連接您的裝置：確保您的 iPad 和電腦都已連接到網路。在 iPad 上開啟 Splashtop 應用程序，您應該會看到列出的電腦。點擊您的電腦即可啟動終端連線。


A businessman working remotely by using Splashtop on his iPad

排名第一的 iPad 遠端桌面工具

說到 iPad 的遠端桌面工具，Splashtop 是最佳選擇。由於 Splashtop 的卓越效能、安全性和易用性，遠端桌面存取將變得輕而易舉。

無論您是在家工作、在旅途中還是提供遠端支援，您都可以使用 Splashtop 和 iPad 完成所有工作。

Splashtop iPad 遠端桌面的主要優點

  • 跨平台支援

    從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。

  • 使用方便

    您可以透過 iPad 存取您的電腦及其所有檔案和應用程式。使用 Splashtop 可以實現無縫遠端工作。

  • 高效能連接

    遠端存取資源和處理密集型工作站，就像您坐在他們面前一樣。4K 串流媒體和低延遲為您提供一流的遠端桌面連線

  • 安全與合規

    所有遠端工作階段都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密保護。Splashtop 符合多項行業法規和標準。深入了解安全桌面桌面軟體

客戶推薦

我曾使用過其他遠端桌面工具，但 Splashtop 是一款更好的產品。我喜歡它的易用性、將特定電腦分配給特定用戶的能力，以及從手機、平板電腦和電腦登入 PC 的能力。

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

客戶推薦

到目前為止，我感到驚訝。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用......我已經使用 Splashtop 手機應用程式來檢查我的系統狀態，它非常適合。

Brian Davids

客戶推薦

我一直在使用其他遠端桌面工具，直到我開始遇到它們的軟體的一些問題。然後我發現了 Splashtop。它很棒且非常友好的 Mac。感謝您的優質產品。

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

適用於 iPad 的 Splashtop 遠端桌面下載

下載

TrustRadius 客戶評論：Splashtop 的遠端桌面應用程式最優秀


與 iPad 遠端桌面軟體相關的常見問題解答

iPad 上最好的遠端桌面應用程式是什麼？
如何將我的 iPad 連接到遠端桌面？
我可以從另一台裝置遠端存取 iPad 嗎？
我可以使用滑鼠從 iPad 控制遠端電腦嗎？
我可以透過 iPad 存取 Mac 和 Windows 電腦嗎？
可以使用 iPad 遠端控制多台電腦嗎？
如何使 iPad 上的遠端桌面軟體達到最佳效能？

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