Virginia Tech遠端支援140個站點中的2,200多個裝置

總之，O'Dell 和他的團隊對 Splashtop Remote Support 幫助他們支援裝置感到非常滿意。

除了最主要的遠端存取功能之外，Splashtop Remote Support 還為 O'Dell 及團隊帶來其他的好處，例如降低成本、減少差旅費用以及在更短的時間內解決問題。

「我們需要產品讓我們能夠接管使用者系統，並幫助教師處理問題。如果可以削減成本和減少差旅，當然很加分，但不是必要條件。我們仍然重視與使用者面對面交流的機會，只是我們的工作量增加不少 (而且，我們過去大約一年來歷經多次人事異動)，有許多事情必須透過電話完成，或者在辦公室透過 Splashtop 處理。現在，Remote Support 讓您的問題可以更快獲得解決，不必再癡癡等個兩週才有人上門處理。」

此外，O'Dell 回報，使用 Splashtop Remote Support 可以更有效地工作。

O’Dell 表示：「我們通常會跟使用者約個時間，遠端連線過去處理他們的問題，因為我們可以一邊提供遠端支援，一邊在後端處理其他事情。這樣一來，我們就可以同時解決兩大問題。例如，如果我試著為您安裝某個軟體但遇到了問題，那麼我需要等到軟體執行完安裝程式，才能查看是哪個環節出現錯誤，這時我就可以在辦公室內進行其他工作。」

O’Dell 不僅使用 Remote Support 來提供支援，也會遠端部署新電腦。

「我們要為客戶部署新電腦時，也會使用 Remote Support。我們會先運送一台 PC 過去，等他們將 PC 接電開機後，我們就遠端存取這部 PC 並完成少數必要的電腦設定。舉例來說，我們會幫忙設定客戶的電子郵件系統、我們的備份系統，再將他們可能需要的資料傳輸過去。」

遠端支援的另一個好處是，O'Dell 可以讓教師遠端存取工作電腦。因此，他使用不限數量的輔助帳戶 (涵蓋在 Splashtop Remote Support 的所有方案中) 啟用使用者存取權限。「我們現在有 50 多名員工在家使用遠端支援，遠端存取辦公室或實驗室電腦進行工作，」他說。

總而言之，Virginia Tech CALS 的 IT 團隊在不到三年的時間內已將 Splashtop Remote Support 用於 9,000 多個遠端連接。O'Dell 表示：「我們有一位技術人員使用了 1,900 多次。他曾是一個經常旅行的人，不過現在已經減少行次數。即使可以透過電話指導同仁幫忙解決某些問題，他覺得還不如透過 Splashtop Remote Support 可以更快地完成任務。」

最近，O'Dell 甚至向 Virginia Tech 圖書館推薦了 Splashtop Remote Support。於是，他們開始進行評估並購買了 Splashtop 解決方案。

O’Dell 指出：「我們仔細研究了所有這類公司，但我們推薦 Splashtop 的原因有很多：費用、用戶端持續性、強制雙重驗證，以及個別技術人員可用的使用者管理功能。」O’Dell 接著又說：「Virginia Tech 有一項政策，也就是必須經由大學的法務團隊核准，才能購買軟體。Splashtop 不僅已經取得核准，而且受到我們的喜愛，也確實發揮作用，所以值得我們推薦。」