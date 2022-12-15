Virginia Tech遠端支援140個站點中的2,200多個裝置

Virginia Tech 遠端支援 140 個站點中 2,200 多個裝置
通過使用遠端存取提高效率並降低IT團隊的成本
摘要
弗吉尼亞農業與生命科學技術學院（CALS）的IT團隊負責為140個站點的2200多台電腦和裝置提供支援。
憑藉由 7 名服務台員和 6 位區域信息技術人員組成的 IT 團隊，滿足遍佈大地區的客戶日益增長的需求一直是一個挑戰性。在嘗試了其他遠端支援解決方案之後， Virginia Tech CALS 的團隊發現Splashtop正是他們所尋找的東西。
一旦加入Splashtop，IT團隊便能夠隨時遠端存取其任何託管設備以提供支持，從而提高了效率，減少了旅行時間和成本。
從 Virginia Tech
我們推薦 Splashtop 的原因有很多：費用、經久耐用的用戶端、強制雙重驗證、個別技術人員適用的使用者管理功能。
Edward O’Dell, IT Support Specialist
挑戰：縮減差旅時間/成本，同時提供有效的 IT 支援
弗吉尼亞理工大學農業與生命科學學院（CALS）由大約140個站點組成，擁有2200多台電腦和設備。由7個服務台人員和6個區域信息技術人員（AIT）組成的IT團隊管理和支持所有電腦和設備。
IT 支援專家 Edward O’Dell 描述所屬團隊面臨的挑戰，並說明那對 AIT 來說特別具有挑戰性，因為他們要在指派地區內四處奔波，為教師提供支援，確保所有端點都能順暢運作。
O’Dell 指出：「其中兩區由兩位 AIT 負責監督，其他區則各僅一位。每位 AIT 負責的區域幅員廣闊，因此差旅費用相當驚人，而且在差旅途中無法支援他人。如果有遠端桌面連線，應該可以處理更多任務。」
摸索遠端支援解決方案的過程中，Virginia Tech CAL 的 IT 團隊先是試用了 SimpleHelp，卻遇到各式各樣的問題，便在不久後開始尋找替代方案。
O'Dell說：“我們試圖使用SimpleHelp，但它並不總是有效。此外，它還要求用戶存取他們的網站並下載其支持應用程式，有些用戶發現這樣做很複雜且令人困惑。”
解決方案：Virginia Tech CALS 利用 Splashtop 實現快速安全又簡便的遠端支援
O’Dell 和團隊想找一款新的遠端存取解決方案，能讓他們更輕鬆快速地連接客戶電腦。O’Dell 表示：「我們對解決方案的最大需求是要具備持久耐用的用戶端，這樣只要透過特定類型的管理控制台就能連接。」
在研究了多種解決方案後，團隊發現 Splashtop Remote Support 不僅滿足要求，甚至具有其他優勢。
IT 團隊使用 Splashtop Remote Support 對託管電腦進行不限次數的主動遠端存取。透過在託管電腦上部署 Splashtop Streamer 即可進行存取。安裝 Streamer 後，IT 管理員可以隨時透過 Splashtop 應用程式遠端存取。
除了從不限數量的裝置進行遠端存取之外，Splashtop Remote Support 也提供一套完整的功能，幫助 IT 管理員完成日常任務，包括檔案傳輸、多對多螢幕、連線錄製和臨機支援。
Virginia Tech CAL 的 IT 團隊利用許多功能來支援端點。O'Dell 特別讚賞雙重驗證功能，Splashtop Remote Support 使用者可以啟用雙重驗證來強化帳戶安全性。
「你們的產品會強制所有技術人員執行雙重驗證，這點讓我們很滿意。」O’Dell 表示：「如果沒有透過雙重驗證機制就開放帳戶，又碰巧有人潛入，他們就可以存取載入您系統的每一台裝置。」
O’Dell 也對方便的「電腦分組」和「使用者分組」功能表示讚賞：「我們很欣賞你們的系統分組功能。每個人都可以存取一台裝置、一組裝置，或是所有裝置。」
最後，O'Dell 強調了遠端支援的臨機支援功能，非常適合 IT 人員支援面臨中斷或需要修復的客戶。技術人員可以使用簡單的連線代碼連接，遠端支援任一裝置，甚至可以支援並未在 Splashtop Remote Support 帳戶中管理的裝置。
「臨機支援功能真是太棒了。需要連接客戶裝置時，只要請他們前往 Splashtop 網站下載應用程式，我們就可以輕鬆存取了。」
成果：降低成本、減少差旅、提高效率等等
總之，O'Dell 和他的團隊對 Splashtop Remote Support 幫助他們支援裝置感到非常滿意。
除了最主要的遠端存取功能之外，Splashtop Remote Support 還為 O'Dell 及團隊帶來其他的好處，例如降低成本、減少差旅費用以及在更短的時間內解決問題。
「我們需要產品讓我們能夠接管使用者系統，並幫助教師處理問題。如果可以削減成本和減少差旅，當然很加分，但不是必要條件。我們仍然重視與使用者面對面交流的機會，只是我們的工作量增加不少 (而且，我們過去大約一年來歷經多次人事異動)，有許多事情必須透過電話完成，或者在辦公室透過 Splashtop 處理。現在，Remote Support 讓您的問題可以更快獲得解決，不必再癡癡等個兩週才有人上門處理。」
此外，O'Dell 回報，使用 Splashtop Remote Support 可以更有效地工作。
O’Dell 表示：「我們通常會跟使用者約個時間，遠端連線過去處理他們的問題，因為我們可以一邊提供遠端支援，一邊在後端處理其他事情。這樣一來，我們就可以同時解決兩大問題。例如，如果我試著為您安裝某個軟體但遇到了問題，那麼我需要等到軟體執行完安裝程式，才能查看是哪個環節出現錯誤，這時我就可以在辦公室內進行其他工作。」
O’Dell 不僅使用 Remote Support 來提供支援，也會遠端部署新電腦。
「我們要為客戶部署新電腦時，也會使用 Remote Support。我們會先運送一台 PC 過去，等他們將 PC 接電開機後，我們就遠端存取這部 PC 並完成少數必要的電腦設定。舉例來說，我們會幫忙設定客戶的電子郵件系統、我們的備份系統，再將�他們可能需要的資料傳輸過去。」
總而言之，Virginia Tech CALS 的 IT 團隊在不到三年的時間內已將 Splashtop Remote Support 用於 9,000 多個遠端連接。O'Dell 表示：「我們有一位技術人員使用了 1,900 多次。他曾是一個經常旅行的人，不過現在已經減少行次數。即使可以透過電話指導同仁幫忙解決某些問題，他覺得還不如透過 Splashtop Remote Support 可以更快地完成任務。」
最近，O'Dell 甚至向 Virginia Tech 圖書館推薦了 Splashtop Remote Support。於是，他們開始進行評估並購買了 Splashtop 解決方案。
O’Dell 指出：「我們仔細研究了所有這類公司，但我們推薦 Splashtop 的原因有很多：費用、用戶端持續性、強制雙重驗證，以及個別技術人員可用的使用者管理功能。」O’Dell 接著又說：「Virginia Tech 有一項政策，也就是必須經由大學的法務團隊核准，才能購買軟體。Splashtop 不僅已經取得核准，而且受到我們的喜愛，也確實發揮作用，所以值得我們推薦。」
三年內透過 Splashtop 進行 9,000 次遠端連接
支援遍布 140 個據點的超過 2,200 個端點，並減少差旅奔波的麻煩，進而提高支援效率
細節
Virginia Tech 農業與生命科學學院
弗吉尼亞理工大學農業與生命科學學院（CALS）由大約140個站點組成，擁有2200多台電腦和設備。由7個服務台人員和6個區域信息技術人員（AIT）組成的IT團隊管理和支持所有電腦和設備。
Splashtop Remote Support 優點
支援多樣裝置：可透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
快速的遠端存取：Splashtop遠端支援由Splashtop的個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支持。享受高清質量和聲音的快速遠端連接。
提高工作效率：Splashtop Remote Support 擁有 IT 團隊所需的熱門功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、分組等。
節省成本：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 成本。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
為什麼選擇 Splashtop
像 Virginia Tech CALS 這樣的教育 IT 團隊之所以獨鍾 Splashtop，正是因為以下原因：
Splashtop Remote Support 的費用比其他遠端支援產品便宜 80%。
由於效率提高，IT 團隊可以輕鬆滿足不斷提高的需求。
啟用最終用戶存取權限，以便您的教師可以遠端存取自己的電腦。
透過 Splashtop 的頂級工具和功能套件，輕鬆完成日常任務。