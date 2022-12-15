Virginia Tech遠端支援140個站點中的2,200多個裝置
通過使用遠端存取提高效率並降低IT團隊的成本
總結
弗吉尼亞農業與生命科學技術學院（CALS）的IT團隊負責為140個站點的2200多台電腦和裝置提供支援。
擁有由7名服務台人員和6名地區信息技術人員組成的IT團隊，滿足分散在大範圍內的客戶不斷增長的需求一直是一項挑戰。在嘗試了其他遠端支援解決方案之後，Virginia Tech CALS的團隊發現了Splashtop遠端支援的確切要求。
一旦加入Splashtop，IT團隊便能夠隨時遠端存取其任何託管設備以提供支持，從而提高了效率，減少了旅行時間和成本。
從 Virginia Tech
我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、持久用戶端、強制雙因素身份驗證以及單個技術人員的使用者管理。
Edward O’Dell, IT Support Specialist
挑戰：減少差旅時間/成本，同時提供高效的IT支援
弗吉尼亞理工大學農業與生命科學學院（CALS）由大約140個站點組成，擁有2200多台電腦和設備。由7個服務台人員和6個區域信息技術人員（AIT）組成的IT團隊管理和支持所有電腦和設備。
IT 支援專家 Edward O’Dell 描述所屬團隊面臨的挑戰，並說明那對 AIT 來說特別具有挑戰性，因為他們要在指派地區內四處奔波，為教師提供支援，確保所有端點都能順暢運作。
O’Dell 指出：「其中兩區由兩位 AIT 負責監督，其他區則各僅一位。每位 AIT 負責的區域幅員廣闊，因此差旅費用相當驚人，而且在差旅途中無法支援他人。如果有遠端桌面連線，應該可以處理更多任務。」
摸索遠端支援解決方案的過程中，Virginia Tech CAL 的 IT 團隊先是試用了 SimpleHelp，卻遇到各式各樣的問題，便在不久後開始尋找替代方案。
O'Dell說：“我們試圖使用SimpleHelp，但它並不總是有效。此外，它還要求用戶存取他們的網站並下載其支持應用程式，有些用戶發現這樣做很複雜且令人困惑。”
解決方案： Virginia Tech CALS 通過 Splashtop 獲得快速、安全和輕鬆的遠端支援
O’Dell 和團隊想找一款新的遠端存取解決方案，能讓他們更輕鬆快速地連接客戶電腦。O’Dell 表示：「我們對解決方案的最大需求是要具備持久耐用的用戶端，這樣只要透過特定類型的管理控制台就能連接。」
在研究了多種解決方案後，團隊發現 Splashtop Remote Support 不僅滿足要求，甚至具有其他優勢。
IT 團隊使用 Splashtop Remote Support 對託管電腦進行不限次數的主動遠端存取。透過在託管電腦上部署 Splashtop Streamer 即可進行存取。安裝 Streamer 後，IT 管理員可以隨時透過 Splashtop 應用程式遠端存取。
除了從不限數量的裝置進行遠端存取之外，Splashtop Remote Support 也提供一套完整的功能，幫助 IT 管理員完成日常任務，包括檔案傳輸、多對多螢幕、連線錄製和臨機支援。
Virginia Tech CAL 的 IT 團隊利用許多功能來支援端點。O'Dell 特別讚賞雙重驗證功能，Splashtop Remote Support 使用者可以啟用雙重驗證來強化帳戶安全性。
「你們的產品會強制所有技術人員執行雙重驗證，這點讓我們很滿意。」O’Dell 表示：「如果沒有透過雙重驗證機制就開放帳戶，又碰巧有人潛入，他們就可以存取載入您系統的每一台裝置。」
O’Dell 也對方便的「電腦分組」和「使用者分組」功能表示讚賞：「我們很欣賞你們的系統分組功能。每個人都可以存取一台裝置、一組裝置，或是所有裝置。」
最後，O'Dell 強調了遠端支援的臨機支援功能，非常適合 IT 人員支援面臨中斷或需要修復的客戶。技術人員可以使用簡單的連線代碼連接，遠端支援任一裝置，甚至可以支援並未在 Splashtop Remote Support 帳戶中管理的裝置。
「臨機支援功能真是太棒了。需要連接客戶裝置時，只要請他們前往 Splashtop 網站下載應用程式，我們就可以輕鬆存取了。」
成果：降低成本、減少差旅、提高效率等
總之，O'Dell 和他的團隊對 Splashtop Remote Support 幫助他們支援裝置感到非常滿意。
除了最主要的遠端存取功能之外，Splashtop Remote Support 還為 O'Dell 及團隊帶來其他的好處，例如降低成本、減少差旅費用以及在更短的時間內解決問題。
「我們需要產品讓我們能夠接管使用者系統，並幫助教師處理問題。如果可以削減成本和減少差旅，當然很加分，但不是必要條件。我們仍然重視與使用者面對面交流的機會，只是我們的工作量增加不少 (而且，我們過去大約一年來歷經多次人事異動)，有許多事情必須透過電話完成，或者在辦公室透過 Splashtop 處理。現在，Remote Support 讓您的問題可以更快獲得解決，不必再癡癡等個兩週才有人上門處理。」
此外，O'Dell 回報，使用 Splashtop Remote Support 可以更有效地工作。
O’Dell 表示：「我們通常會跟使用者約個時間，遠端連線過去處理他們的問題，因為我們可以一邊提供遠端支援，一邊在後端處理其他事情。這樣一來，我們就可以同時解決兩大問題。例如，如果我試著為您安裝某個軟體但遇到了問題，那麼我需要等到軟體執行完安裝程式，才能查看是哪個環節出現錯誤，這時我就可以在辦公室內進行其他工作。」
O’Dell 不僅使用 Remote Support 來提供支援，也會遠端部署新電腦。
「我們要為客戶部署新電腦時，也會使用 Remote Support。我們會先運送一台 PC 過去，等他們將 PC 接電開機後，我們就遠端存取這部 PC 並完成少數必要的電腦設定。舉例來說，我們會幫忙設定客戶的電子郵件系統、我們的備份系統，再將他們可能需要的資料傳輸過去。」
遠端支援的另一個好處是，O'Dell 可以讓教師遠端存取工作電腦。因此，他使用不限數量的輔助帳戶 (涵蓋在 Splashtop Remote Support 的所有方案中) 啟用使用者存取權限。「我們現在有 50 多名員工在家使用遠端支援，遠端存取辦公室或實驗室電腦進行工作，」他說。
總而言之，Virginia Tech CALS 的 IT 團隊在不到三年的時間內已將 Splashtop Remote Support 用於 9,000 多個遠端連接。O'Dell 表示：「我們有一位技術人員使用了 1,900 多次。他曾是一個經常旅行的人，不過現在已經減少行次數。即使可以透過電話指導同仁幫忙解決某些問題，他覺得還不如透過 Splashtop Remote Support 可以更快地完成任務。」
最近，O'Dell 甚至向 Virginia Tech 圖書館推薦了 Splashtop Remote Support。於是，他們開始進行評估並購買了 Splashtop 解決方案。
O’Dell 指出：「我們仔細研究了所有這類公司，但我們推薦 Splashtop 的原因有很多：費用、用戶端持續性、強制雙重驗證，以及個別技術人員可用的使用者管理功能。」O’Dell 接著又說：「Virginia Tech 有一項政策，也就是必須經由大學的法務團隊核准，才能購買軟體。Splashtop 不僅已經取得核准，而且受到我們的喜愛，也確實發揮作用，所以值得我們推薦。」
三年內通過Splashtop實現9，000次遠端連接
支援 140 個網站的 2，200+ 個端點，並減少差旅，從而提高支援效率
細節
Virginia Tech 農業與生命科學學院
Virginia Tech 農業與生命科學學院 (CALS) 大約由 140 個站點組成，擁有 2,200 多台電腦和裝置。由 7 位服務台人員和 6 位區域資訊技術人員 (AIT) 組成的 IT 團隊管理和支援所有電腦和裝置。
Splashtop Remote Support 優點
支援多樣裝置：可透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
快速的遠端存取：Splashtop Remote Support 由 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支援。享受高畫質和聲音的快速連接。
提高工作效率：Splashtop Remote Support 擁有 IT 團隊所需的熱門功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、分組等。
節省成本：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 成本。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
為什麼選擇 Splashtop
像 Virginia Tech CALS 這樣的教育 IT 團隊之所以獨鍾 Splashtop，正是因為以下原因：
Splashtop Remote Support 的費用比其他遠端支援產品便宜 80%。
由於效率提高，IT 團隊可以輕鬆滿足不斷提高的需求。
啟用使用者存取權限，讓您的教師可以遠端存取自己的電腦。
多虧 Splashtop 提供了全套的頂級工具和功能，執行日常任務根本不費吹灰之力。