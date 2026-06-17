利用 Wacom 的水星專案提升遠端工作效率

在過去的幾年中，我們的工作方式發生了巨大變化。 這場大流行加速了遠端工作和協作的採用，從而更加依賴技術來連接團隊並提高生產力。
但是，那些依靠專門的硬件和軟件來完成工作的創意人員呢？ 藝術家、設計師和開發人員需要使用專門的工具來執行工作所需的程式和應用程式。 缺乏專用設備和軟件的訪問，阻礙了他們有效地遠程工作的能力。
具體而言，傳統的虛擬化技術無法靈活運用本機 Wacom 裝置，輕鬆控制本機和遠端環境，這是創意遠端工作時常需要的環境。
Wacom 明白有此需求，因此開發了 Project Wacom 這款創新解決方案。
Project Wacom 旨在協助藝術家、設計師和開發人員更有效率地安全連接工作站和伺服器，因為工作站和伺服器的功能優於標準居家辦公室。若再搭配 Splashtop 遠端存取軟體，Project Wacom 就能讓創意人士更有效率地使用 Wacom 裝置進行遠端工作。
透過 Splashtop 推出的 Project Wacom 如何運作？
傳統虛擬化技術無法在本機上使用 Wacom 裝置，因此不能同時控制連線兩端的軟體。而 Project Wacom 搭配 Splashtop 便化解了傳統虛擬化技術的挑戰，現在，藝術家可以使用 Wacom 平板電腦或螢幕來控制連線兩端的軟體。
此外，在遠端環境中，本機設定的應用程式專用手寫筆和數位板設定會自動辨識，讓�藝術家能夠在虛擬系統上使用其 Wacom 裝置，就像是他們自己的本機電腦一樣。
此外，虛擬化環境中的延遲 (取決於各種因素，例如網際網路速度，以及主機和用戶端之間的距離) 可能會帶來重大挑戰。Project Wacom 透過開發 Wacom Inkline 專利技術，解決了這個問題。
該技術通過感測本地筆尖和遙控游標之間的差距彌合了本地筆尖和遙控游標之間的差距，從而填補了差異並保持藝術家參與創作過程，而不會分散性能延誤的干擾。
Wacom Inkline 讓藝術家每次下筆都信心滿滿，畢竟平時如果 ping 值差強人意，效果可能會使人備感挫折。
Project Wacom 和 Splashtop 如何提升遠距工作體驗
Project Wacom 和 Splashtop 滿足了創意人士對遠距使用 Wacom 的最高期望，徹底改變了他們的遠端工作體驗。
在多螢幕設定中，使用者可以透過 Project Wacom 搭配 Splashtop 使用「顯示切換」來瀏覽所有螢幕。這項開發讓藝術家能同時在本機用戶端和遠端主機上，順暢地使用 Wacom 平板電腦。
除此之外，創意人士還可以利用 Project Wacom 和 Splashtop，在用戶端和主機之間自訂和分享 Adobe Photoshop、ZBrush 和 DaVinci Resolve 等多款創作工具的應用程式設定。對於橫跨多個創作領域的藝術家而言，這種客製化功能可以顯著提高生產力並節省時間，幫助他們更快速、有效率地完成工作。
關於華康
Wacom是一家成立於 1983 年的日本公司，是一家領先的數位平板電腦和互動式手寫液晶顯示器製造商。 Wacom 的產品以其精確度、靈敏度和準確度而聞名，使其成為全球藝術家和設計師的必備工具。 該公司在質量和創新方��面享有悠久的聲譽，近 40 年來一直處於數字筆技術的最前沿。
關於 Splashtop
Splashtop 是一家 遠端桌面軟體 公司，提供領先業界的解決方案，適用於各種規模的個人和企業。Splashtop 使 安全遠端存取 工作站成為可能，讓使用者能夠從任何地方存取他們的檔案、應用程式和桌面。Splashtop 的遠端桌面技術設計快速、可靠且易於使用，使其成為全球企業和個人的熱門選擇。
此外，Splashtop 最近榮獲NAB Show 2023 年度產品獎，該展會是廣播、媒體與娛樂產業的頂尖展覽。Splashtop 因其創新的遠距工作解決方案而獲得此獎項。
立即開始使用
總而言之，Project Wacom 為使用 Wacom 揮灑創意的創作者改造了遠端桌面技術，讓藝術家盡可能享有本機操作般的體驗。
Project Wacom 能夠填補本機和遠端環境之間的落差，同時在本機和遠端電腦上使用 Wacom 平板電腦，還能在遠端環境中使用本機裝置對創作應用程式的設定，因此有望顯著提高工作和協作效率。
Project Wacom 目前正在為 Splashtop 使用者進行預覽測試。此服務僅適用於特定 Windows 對 Windows 的系統。若您有意試用 Project Wacom，請聯絡您的 Splashtop 專員，要求加入參與預覽測試的候補名單即可。