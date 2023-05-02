利用 Wacom 的水星專案提升遠端工作效率

在過去的幾年中，我們的工作方式發生了巨大變化。 這場大流行加速了遠端工作和協作的採用，從而更加依賴技術來連接團隊並提高生產力。

但是，那些依靠專門的硬件和軟件來完成工作的創意人員呢？ 藝術家、設計師和開發人員需要使用專門的工具來執行工作所需的程式和應用程式。 缺乏專用設備和軟件的訪問，阻礙了他們有效地遠程工作的能力。

具體而言，傳統的虛擬化技術無法靈活運用本機 Wacom 裝置，輕鬆控制本機和遠端環境，這是創意遠端工作時常需要的環境。

Wacom 認識到了這一需求，並開發了一種創新的解決方案- 水星計劃。

Project Mercury 旨在更好地將藝術家，設計師和開發人員安全地連接到工作站和服務器，其功能優於標準家庭辦公室。 與 Splashtop 遠端存取軟體一起，水星項目使創意人員可以更有效地使用其 Wacom 設備進行遠端工作。

使用 Splashtop 的水星項目如何工作？

Mercury 項目與 Splashtop 一起解決了傳統虛擬化技術的挑戰，該技術在本地沒有使用 Wacom 設備，從而無法在連接的兩端控制軟件。 但是，借助水星計劃和 Splashtop，藝術家現在可以使用其 Wacom 數位板或屏幕同時控制連接兩端的軟件。

此外，在遠端環境中，本機設定的應用程式專用手寫筆和數位板設定會自動辨識，讓藝術家能夠在虛擬系統上使用其 Wacom 裝置，就像是他們自己的本機電腦一樣。

此外，視網際網路速度和主機與用戶端之間的距離等因素而定，虛擬化環境中的延遲可能會帶來重大挑戰。 水星項目已經通過開發一種稱為汞 Inkline 的專有技術解決了這個問題。

該技術通過感測本地筆尖和遙控游標之間的差距彌合了本地筆尖和遙控游標之間的差距，從而填補了差異並保持藝術家參與創作過程，而不會分散性能延誤的干擾。

Mercury Inkline 使藝術家對他們的中風充滿信心，這些筆觸可能會因次於最佳 ping 速率而丟失。

水星項目 & Splashtop 如何改善遠端工作

Mercury 項目和 Splashtop 通過為他們提供了 Wacom 在遠端工作時期望的一流體驗，徹底改變了創意人員的遠端工作體驗。

在多顯示器設置中，使用 Splashtop 的 Mercury 項目使用戶可以使用「顯示切換」瀏覽所有監視器。 這項開發使藝術家能夠在本地客戶端和遠程主機上無縫同時使用他們的 Wacom 數位板。

除此之外，水星項目和 Splashtop 允許創意人員在客戶端和主機之間自定義和共享各種創意工具（例如 Adobe Photoshop，ZBrush 和達芬奇解決方案）的應用程序設置。 對於跨多個創意領域的藝術家來說，這種自定義是顯著的生產力增強和節省時間，使他們能夠更快，更有效地完成工作。

關於華康

Wacom是一家成立於 1983 年的日本公司，是一家領先的數位平板電腦和互動式手寫液晶顯示器製造商。 Wacom 的產品以其精確度、靈敏度和準確度而聞名，使其成為全球藝術家和設計師的必備工具。 該公司在質量和創新方面享有悠久的聲譽，近 40 年來一直處於數字筆技術的最前沿。

關於 Splashtop

Splashtop 是一家 遠端桌面軟體 公司，為各種規模的個人和企業提供業界領先的解決方案。 Splashtop 使用戶可以安全地 遠端存取 工作站，使用戶可以從任何地方訪問其文件，應用程序和桌面。 Splashtop 的遠端桌面技術旨在快速，可靠且易於使用，使其成為全球企業和個人的熱門選擇。

此外，Splashtop 最近在 NAB 展覽會 2023 上獲得了廣播，媒體和娛樂行業的頂級展覽會上獲得了年度產品獎。 Splashtop 由於其創新的遠端工作解決方案而獲得了該獎項。

今天就開始

總之，Mercury Project 正在為 WACOM 驅動的創作者徹底改變了遠程桌面技術，為藝術家提供了本地化的體驗。

Project Mercury 能夠彌合本機與遠端環境之間的差距、在本機和遠端電腦上同時使用 Wacom 平板電腦，並在創意應用程式中體驗遠端環境中的本機裝置設定，因此 Project Mercury 可大幅提升業界的生產力和協同作業。

水星項目目前正在針對 Splashtop 用戶進行預覽測試。 此服務僅適用於有限的 WIN WIN 系統。 如果您有興趣嘗試水星項目，請聯繫您的 Splashtop 代表，並要求將其添加到預覽測試的候補名單中。

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