跳至主內容
Splashtop
免費試用
探索遠端存取

電腦遠端控制軟體–控制您的桌面

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

Windows和Mac的遠端控制桌面軟體。您可以執行所有操作，包括檔案傳輸，遠端列印等。

Splashtop遠端控制軟體使您可以在世界任何地方控制遠端台式電腦。在另一台設備上，您將看到遠端桌面的螢幕，並且可以像坐在桌面前一樣使用它。

Splashtop電腦遠端控制解決方案

Splashtop提供了多種遠端控制工具，旨在滿足您的需求。這樣可以確保您以最優惠的價格獲得所需的解決方案。其他提供電腦遠端控制軟體的公司將其所有功能和/或解決方案捆綁到一個產品中，這對每個人來說都是昂貴的。

話雖如此，如果您正在尋找一種遠端控制電腦應用程序，該應用程序將為您提供對電腦的簡單，快速和安全的遠端存取，以便您可以遠端工作或執行任何任務，那麼最適合您的解決方案是 Splashtop Business Access

Splashtop 業務訪問使您可以從任何其他電腦，平板電腦或智能手機設備遠端控制電腦對 Windows 和 Mac 電腦的訪問。 繼續閱讀以下內容，以了解使用此一流的遠程控制桌面解決方案可以做的所有事情。 或者立即免費開始（無需信用卡或承諾即可開始7-day 免費試用）。

開始使用

如果您是IT，MSP，支持或幫助台專業人士，正在尋找用於遠端支援的遠端控制桌面解決方案，請滾動至此頁面的底部，以查看其他Splashtop解決方案！

Splashtop遠端控制軟體可以做什麼

您可以使用 Splashtop 快速安全地連接到電腦的遠端桌面，並且透過軟體提供的好用功能，完全控制遠端桌面。以下是 Splashtop 的服務範圍：

從任何地方遠端存取您的電腦

無論您離遠端電腦有多遠,您仍只需單擊幾下即可在瞬間訪問其中任何電腦。無需記住您的電腦連接到哪個網路或 IP 位址。所有你需要的是Splashtop頂商務應用程式和互聯網連接。

當您在設備上打開應用程序時，您會在帳戶中看到所有遠端PC電腦的列表。只需選擇所需的電腦，即可建立遠端連接！

從任何Windows，Mac，iOS或Android裝置控制Mac或Windows電腦

無論您需要Windows的遠端控制軟體還是Mac的遠端控制軟體都沒關係，您可以同時使用Splashtop Business Access。另外，您將能夠從任何其他Windows，Mac，iOS或Android設備遠端控制桌面。其中包括平板電腦和行動裝置！

Splashtop Business Access不僅僅是一個螢幕分享應用程式。即使從智能手機和平板電腦，您也可以輕鬆地遠端控制電腦。您可以打開任何應用程式或文件並與之交互，就像親自使用遠端電腦一樣。

您還可以使用Splashtop Business Chrome擴展程序從Chrome網路瀏覽器遠端存取電腦。這樣一來，您還可以從任何Chromebook設備遠端控制電腦！

而且，無論您的遠端電腦是否在Windows上運行並且您手上的唯一設備是iPhone，都沒有關係。 Splashtop是完全跨平台的，因此，無論它們運行在哪個操作系統上，您都可以使用任何設備。

只要需要，就可以進行遠端連接

與其他遠端存取軟體提供商不同，Splashtop不會限制您的遠端連線。您可以根據需要隨時隨地連接和遠端控制電腦。

Splashtop使您可以自由訪問和控制遠端電腦，就像您總是隨身攜帶它一樣。再也不會感到斷開。

遠端工作時保持生產力

遠端工作應該和在辦公室一樣容易，因此Splashtop Business Access提供了多種功能來幫助您輕鬆完成日常任務。

無需使用單獨的檔案分享服務。只需在Splashtop中的遠端電腦和本地裝置之間傳輸檔案即可。從遠端電腦遠端列印文件，一次查看多個監視器，等等。

轉到Splashtop Business Access頁面以查看軟體包和功能。

為什麼選擇 Splashtop 取代其他解決方案？

蘋果的遠程桌面和 Windows 的遠程桌面工具可能緩慢且不可靠。 儘管具有相同的主要功能，但其他遠端控制軟體應用程式，包括 LogMeIn 專業版，遠端電腦，遠端電腦和 TeamViewer（商業計劃）的價可能比 Splashtop 高出 50％ 至 90％。

您可以隨時通過Splashtop享受對電腦的無限，快速的遠端控制訪問。您可以免費試用並親自看看。無需承諾或信用卡即可開始。

免費試用

其他Splashtop電腦遠端控制應用程式

如果您是 MSP 或 IT 專業人員，正在尋找用於無人值守訪問以支持客戶電腦的遠端控制桌面工具，請查看 Splashtop 遠端支持

如果您是服務台專業人士，需要為電腦和移動設備提供按需支持，請查看 Splashtop SOS

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元