電腦遠端控制軟體–控制您的桌面

Windows和Mac的遠端控制桌面軟體。您可以執行所有操作，包括檔案傳輸，遠端列印等。

Splashtop遠端控制軟體使您可以在世界任何地方控制遠端台式電腦。在另一台設備上，您將看到遠端桌面的螢幕，並且可以像坐在桌面前一樣使用它。

Splashtop電腦遠端控制解決方案

Splashtop提供了多種遠端控制工具，旨在滿足您的需求。這樣可以確保您以最優惠的價格獲得所需的解決方案。其他提供電腦遠端控制軟體的公司將其所有功能和/或解決方案捆綁到一個產品中，這對每個人來說都是昂貴的。

話雖如此，如果您正在尋找一種遠端控制電腦應用程序，該應用程序將為您提供對電腦的簡單，快速和安全的遠端存取，以便您可以遠端工作或執行任何任務，那麼最適合您的解決方案是 Splashtop Business Access。

Splashtop 業務訪問使您可以從任何其他電腦，平板電腦或智能手機設備遠端控制電腦對 Windows 和 Mac 電腦的訪問。 繼續閱讀以下內容，以了解使用此一流的遠程控制桌面解決方案可以做的所有事情。 或者立即免費開始（無需信用卡或承諾即可開始 7 -day 免費試用）。

開始使用

如果您是IT，MSP，支持或幫助台專業人士，正在尋找用於遠端支援的遠端控制桌面解決方案，請滾動至此頁面的底部，以查看其他Splashtop解決方案！

Splashtop遠端控制軟體可以做什麼

您可以使用 Splashtop 快速安全地連接到電腦的遠端桌面，並且透過軟體提供的好用功能，完全控制遠端桌面。以下是 Splashtop 的服務範圍：

從任何地方遠端存取您的電腦

無論您離遠端電腦有多遠,您仍只需單擊幾下即可在瞬間訪問其中任何電腦。無需記住您的電腦連接到哪個網路或 IP 位址。所有你需要的是Splashtop頂商務應用程式和互聯網連接。

當您在設備上打開應用程序時，您會在帳戶中看到所有遠端PC電腦的列表。只需選擇所需的電腦，即可建立遠端連接！

從任何Windows，Mac，iOS或Android裝置控制Mac或Windows電腦

無論您需要Windows的遠端控制軟體還是Mac的遠端控制軟體都沒關係，您可以同時使用Splashtop Business Access。另外，您將能夠從任何其他Windows，Mac，iOS或Android設備遠端控制桌面。其中包括平板電腦和行動裝置！

Splashtop Business Access不僅僅是一個螢幕分享應用程式。即使從智能手機和平板電腦，您也可以輕鬆地遠端控制電腦。您可以打開任何應用程式或文件並與之交互，就像親自使用遠端電腦一樣。

您還可以使用Splashtop Business Chrome擴展程序從Chrome網路瀏覽器遠端存取電腦。這樣一來，您還可以從任何Chromebook設備遠端控制電腦！

而且，無論您的遠端電腦是否在Windows上運行並且您手上的唯一設備是iPhone，都沒有關係。 Splashtop是完全跨平台的，因此，無論它們運行在哪個操作系統上，您都可以使用任何設備。

只要需要，就可以進行遠端連接

與其他遠端存取軟體提供商不同，Splashtop不會限制您的遠端連線。您可以根據需要隨時隨地連接和遠端控制電腦。

Splashtop使您可以自由訪問和控制遠端電腦，就像您總是隨身攜帶它一樣。再也不會感到斷開。

遠端工作時保持生產力

遠端工作應該和在辦公室一樣容易，因此Splashtop Business Access提供了多種功能來幫助您輕鬆完成日常任務。

無需使用單獨的檔案分享服務。只需在Splashtop中的遠端電腦和本地裝置之間傳輸檔案即可。從遠端電腦遠端列印文件，一次查看多個監視器，等等。

轉到Splashtop Business Access頁面以查看軟體包和功能。

為什麼選擇 Splashtop 取代其他解決方案？

蘋果的遠程桌面和 Windows 的遠程桌面工具可能緩慢且不可靠。 儘管具有相同的主要功能，但其他遠端控制軟體應用程式，包括 LogMeIn 專業版，遠端電腦，遠端電腦和 TeamViewer（商業計劃）的價格可能比 Splashtop 高出 50％ 至 90％。

您可以隨時通過Splashtop享受對電腦的無限，快速的遠端控制訪問。您可以免費試用並親自看看。無需承諾或信用卡即可開始。

免費試用

其他Splashtop電腦遠端控制應用程式

如果您是 MSP 或 IT 專業人員，正在尋找用於無人值守訪問以支持客戶電腦的遠端控制桌面工具，請查看 Splashtop 遠端支持。

如果您是服務台專業人士，需要為電腦和移動設備提供按需支持，請查看 Splashtop SOS。