電腦遠端控制軟體–控制您的桌面

Windows和Mac的遠端控制桌面軟體。您可以執行所有操作，包括檔案傳輸，遠端列印等。
Splashtop遠端控制軟體使您可以在世界任何地方控制遠端台式電腦。在另一台設備上，您將看到遠端桌面的螢幕，並且可以像坐在桌面前一樣使用它。
Splashtop電腦遠端控制解決方案
Splashtop提供了多種遠端控制工具，旨在滿足您的需求。這樣可以確保您以最優惠的價格獲得所需的解決方案。其他提供電腦遠端控制軟體的公司將其所有功能和/或解決方案捆綁到一個產品中，這對每個人來說都是昂貴的。
話說回來，如果你正在尋找一款遠端控制電腦的應用程式，讓你可以對電腦進行簡單、快速且安全的遠端存取，以便你遠端工作或執行任何任務，那麼最適合你的解決方案就是Splashtop 遠端存取。
Splashtop Remote Access讓您可以從任何其他電腦、平板電腦或智慧型手機遠端控制電腦存取您的Windows和 Mac 電腦。 繼續閱讀下面的內容，了解您可以使用這款一流的遠端控制桌面解決方案所做的所有事情。或立即免費開始使用（無需信用卡或承諾即可開始 7 天免費試用）。
Splashtop遠端控制軟體可以做什麼
您可以使用 Splashtop 快速安全地連接到電腦的遠端桌面，並且透過軟體提供的好用功能，完全控制遠端桌面。以下是 Splashtop 的服務範圍：
從任何地方遠端存取您的電腦
無論您離遠端電腦有多遠,您仍只需單擊幾下即可在瞬間存取其中任何電腦。無需記住您的電腦連接到哪個網路或 IP 位址。所有你需要的是Splashtop頂商務應用程式和互聯網連接。
當您在設備上打開應用程序時，您會在帳戶中看到所有遠端PC電腦的列表。只需選擇所需的電腦，即可建立遠端連接！
從任何Windows，Mac，iOS或Android裝置控制Mac或Windows電腦
無論您需要Windows 的遠端控制軟體還是Mac 的遠端控制軟體，您都可以使用 Splashtop Remote Access 來完成這兩項工作。此外，您還可以從任何其他 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置遠端控制您的桌面。這包括平板電腦和移動設備！
Splashtop Remote Access 不僅僅是一個螢幕共用應用程式。即使通過智能手機和平板電腦，您也可以輕鬆地遠程控制計算機。您可以打開任何應用程式或檔案並與其進行交互，就像親自使用遠端電腦一樣。
您還可以使用Splashtop Business Chrome擴展程序從Chrome網路瀏覽器遠端存取電腦。這樣一來，您還可以從任何Chromebook設備遠端控制電腦！
而且，無論您的遠端電腦是否在Windows上運行並且您手上的唯一設備是iPhone，都沒有關係。 Splashtop是完全跨平台的，因此，無論它們運行在哪個操作系統上，您都可以使用任何設備。
只要需要，就可以進行遠端連接
與其他遠端存取軟體提供商不同，Splashtop不會限制您的遠端連線。您可以根據需要隨時隨地連接和遠端控制電腦。
Splashtop使您可以自由訪問和控制遠端電腦，就像您總是隨身攜帶它一樣。再也不會感到斷開。
遠端工作時保持生產力
遠距工作應該像在辦公室工作一樣簡單，這就是為什麼 Splashtop Remote Access 提供多種功能來幫助您輕鬆完成日常任務。
無需使用單獨的檔案分享服務。只需在Splashtop中的遠端電腦和本地裝置之間傳輸檔案即可。從遠端電腦遠端列印文件，一次查看多個監視器，等等。
為什麼選擇 Splashtop 取代其他解決方案？
蘋果的遠程桌面和 Windows 的遠程桌面工具可能緩慢且不可靠。 儘管具有相同的主要功能，但其他遠端控制軟體應用程式，包括 LogMeIn 專業版，遠端電腦，遠端電腦和 TeamViewer（商業計劃）的價格可能比 Splashtop 高出 50％ 至 90％。
您可以隨時通過Splashtop享受對電腦的無限，快速的遠端控制訪問。您可以免費��試用並親自看看。無需承諾或信用卡即可開始。