Windows Remote Desktop Software by Splashtop

選擇適用於 Windows 的 Splashtop 遠端桌面解決方案的 4 個理由
無論在哪，都能辦公
無論您身在何處，請務必與 Windows 電腦保持連線。無縫地從任何地方工作。
不受限制的靈活彈性
從任何電腦、平板電腦或行動裝置存取您的 Windows PC。使用您的 Windows 裝置存取其他機器。
提升生產力
透過高清品質的高效能連接存取遠端電腦上的任何檔案和應用程式。
卓越的用戶體驗
只需幾個步驟即可進行設置。只需單擊幾下即可從任何裝置啟動遠端連線。
使用最佳Windows Remote Desktop解決方案簡化遠端工作
透過提供高清品質、4K 串流媒體和即時遠端聲音的快速遠端連接，您將能夠在使用 Splashtop遠端桌面軟體時執行任何任務。
在終端桌面課程中，您將能夠運行影片編輯軟體、圖形設計和 3D 建模工具等應用程式。 使用 Splashtop 可以輕鬆實現遠端口型同步影片。使用 Splashtop 進行遠端工作時，您將充分利用 Windows 工作站。
如何使用 Splashtop 在 Windows 上設定遠端桌面
只需幾個簡單的步驟即可設定 Splashtop 遠端桌面軟體。建立 Splashtop 帳戶並在 Windows（和其他）裝置上下載必要的遠端桌面應用程式後，您就可以開始了！
下載 Splashtop Business 應用程式：造訪 Splashtop 網站並下載適用於 Windows 的 Splashtop Business 應用程式。
建立 Splashtop 帳戶：開啟 Splashtop Business 應用程式並登入（如果您已有帳戶）或註冊免費試用。
在遠端電腦上安裝 Splashtop Streamer：在您想要存取的電腦上，下載並安裝 Splashtop Streamer 。使用相同帳號登入Splashtop Streamer 。
啟動終端連線：在Windows裝置上開啟Splashtop Business 應用程式。 從清單中連接遠端計算機，然後按一下「連線」以啟動終端連線。
跨行業的遠端桌面解決方案
Windows Remote Desktop存取不僅適用於 IT 團隊。 它支持各種產業的關鍵工作流程。Splashtop 提供安全、高效能的訪問，可滿足每個行業的獨特需求：
教育－讓學生和教師從任何位置遠端存取校園實驗室電腦和專用軟體，實現靈活學習而不影響效能。
Media & 娛樂 — 透過 4K 串流、低延遲和觸控筆支援，讓設計師、影片編輯和動畫師能夠遠端工作，實現無縫創意工作流程。
醫療保健 — 支援符合 HIPAA 標準的醫療保健專業人員的存取權，以安全查看病人記錄並維持護理的連續性，同時符合法規要求。
架構 & 工程 — 讓工程師和建築師能夠遠端使用強大的工作站，從現場或家庭辦公室以高保真度執行 CAD 和 3D 應用程式。
零售與服務– 為 IT 支援團隊提供對 POS 系統、資訊亭和後台電腦的即時遠端訪問，以最大限度地減少停機時間並確保業務運作順利進行。
企業 IT & 幫助台 — 為 IT 團隊提供工具，以針對遠端工作或混合式環境的員工進行疑難排解和解決問題，而無需在現場工作。
借助Splashtop ，各行各業的Windows用戶都可以享受到成本節約、強大的安全性以及與辦公室性能相媲美的一致的遠端桌面體驗。
Splashtop 遠端桌面（Windows 版）的主要優點
全面的跨平台支援
手邊沒有 Windows 裝置？需要訪問另一個操作系統？沒問題！從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
用戶友好的界面
即使對於非技術用戶來說，Splashtop 的設定和使用也非常簡單。只需點擊幾下即可在 Windows 機器上安裝 Splashtop。Splashtop 還提供使用者友善的介面，可輕鬆導航和控制您的遠端桌面。
高效能連接
使用者可以遠端存取資源密集型工作站，就像他們在辦公桌上一樣。高達 60fps 的 4K 串流媒體和低延遲為用戶提供了一流的終端桌面連線。
強大的安全性和合規性
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無論身在何處，我都可以訪問我的工作桌面，並放心地工作。Splashtop 為我提供了融合工作和個人生活所需的靈活性。
Bobby Bottom, Integrated Electrical
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對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。
Scott Evans, Digital Wave LLC
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我轉而使用 Splashtop，發現它價格合理，而且比我之前使用的其他產品更快。
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
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當我旅行或需要存取不在身邊的裝置上的資訊時，這是一個簡單可靠的工具。
Debbie Schmidt, DSH Solutions