2025 年最佳螢幕共享軟體

螢幕分享是現今企業不可或缺的工具，無論是遠端工作還是會議中分享簡報。鑑於其重要性，難怪許多組織都想找到最佳的螢幕分享軟體。
螢幕共享工具讓員工可以從任何地方協作專案，IT 人員可以清晰高效地協助終端使用者，教師可以向大班級展示講座，等等。
然而，並非每個螢幕分享解決方案都提供相同的功能和特性。螢幕分享可以從免費聊天應用程式中的基本工具到以會議為重點的協作軟體，再到具有進階功能和安全控制的遠端存取解決方案。因此，找到適合您業務的解決方案是至關重要的。
有鑑於此，市場上有哪些最佳的螢幕分享軟體選擇呢？我們整理了一些頂尖解決方案的清單，介紹它們的使用方式及比較。讓我們來探索一下…
什麼是螢幕共享軟體？
螢幕分享軟體是一種工具，讓你可以即時將螢幕廣播到另一個裝置。然而，雖然這是基本定義，但有不同類型的螢幕共享軟體可用於各種使用情境。
螢幕共享服務於多種商業目的，包括：
遠端支援，因為 IT 人員可以查看使用者的裝置並指導他們進行故障排除和修復。
培訓和入職新員工，因為它允許培訓師通過視頻提供清晰的指導和說明。
團隊會議可以通過將演示者的螢幕分享給更大的螢幕或多個裝置來舉行。
產品演示，即時引導觀眾了解實際產品。
協作，讓多位員工可以查看同一個專案或頁面，並從任何地方一起工作。
最基本的螢幕分享是一種僅供檢視的影片串流，讓觀眾看到分享螢幕上的內容。這可以專注於整個螢幕、選定的視窗，甚至是特定的標籤頁。
當進一步提升時，螢幕共享可以增加互動式螢幕控制。這讓觀眾可以通過註釋、互動演示、協作瀏覽等方式參與螢幕。
螢幕分享也是遠端桌面存取的重要組成部分。這不僅僅是分享螢幕，還允許觀眾存取和控制遠端裝置，就像是他們自己的電腦一樣，這使它成為遠端工作、IT 支援和協作的強大工具。
選擇最佳螢幕分享軟體的標準
鑑於這些工具的多種用途和功能，我們如何判斷最佳的螢幕分享軟體呢？在查看螢幕分享解決方案時，請考慮以下因素：
影片品質：您需要一個具有高品質螢幕共享影片的解決方案。尋找高畫質、4K 解析度和高畫面更新率，以確保螢幕分享體驗清晰明瞭。
跨平台相容性：並非所有螢幕共享軟體都能在所有平台上運行。有些是設計在相同的作業系統中運作，而其他則僅為少數選取的系統而建。確保您找到一個可以在所有平台上運行的解決方案，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 ChromeOS。
互動控制：分享螢幕時需要多少互動性？有時你需要完整的遠端存取來進行共享、協作和 IT 支援，因此僅專注於螢幕共享的解決方案可能不夠。
安全性：當您分享螢幕時，您希望確保只有您選擇分享的人能看到。沒有強大的網路安全，您將面臨未經邀請的觀眾竊取您資料的風險。確保您找到具有強大安全功能的平台，包括端到端加密、多因素驗證和符合所有相關安全標準的IT 合規性。
易用性：螢幕分享軟體的強大程度取決於其易用性。您會希望找到一個易於設置和使用的解決方案，以便員工和其他使用者能夠充分利用該軟體及其優勢。
協作功能：有時您需要做的不僅僅是分享螢幕，特別是對於遠端協作。包括語音和文字聊天、檔案傳輸和註釋等功能可以大大提高螢幕分享解決方案的效率和價值。
價格：螢幕分享解決方案的價格差異很大，因此找到價格與功能的平衡是關鍵。你會想找到一個在預算範圍內且提供你所需工具、功能和品質的選項。
2025年十大最佳螢幕共享軟體
考慮到這些標準，市場上有哪些最佳的螢幕分享軟體選擇？我們已經編制了一些頂級解決方案的清單，以便您可以找到最適合您業務的解決方案：
1. Splashtop – 最適合安全遠端螢幕共享和支援
At the top of the 清單, we have Splashtop. Splashtop 不僅僅是螢幕分享，它還是一個適合個人、各種規模的組織、IT 團隊等的遠端桌面和支援平台。
Splashtop 提供遠端螢幕控制和主動存取，因此你可以從任何地方存取工作電腦，並在需要時與其他使用者或 IT 人員分享螢幕。它適用於所有主要平台和裝置，因此相容性從來不是問題。這使它�成為 IT 支援和服務台、遠端工作者、教育以及大小企業的強大工具。
除了遠端存取和螢幕共享，Splashtop 還提供多螢幕、檔案傳輸、連線錄製和 USB 重新導向等功能。視覺效果也非常清晰，具有 4K 串流和 60fps 的效能。
此外，Splashtop 的安全性極高。該軟體具備強大的安全保護，包括 AES-256 加密和單一登入整合，並符合 SOC 2、GDPR 和HIPAA 合規等標準。
二.放大
Zoom 是這個清單中最知名的名字之一。作為一個視訊會議解決方案，Zoom 具有內建的螢幕共享功能，並且可以在更高的訂閱層級中添加額外功能。
Zoom 的螢幕分享包括註釋、白板和基本的遠端控制等功能，儘管並非所有功能都在免費版本中提供。使用者還可以分享特定應用程式或螢幕的部分，與螢幕一起分享音訊，並在演示期間授予其他參與者幻燈片控制權。
雖然Zoom支持基本的螢幕共享以進行演示，但它缺乏IT或商業級故障排除所需的遠端控制、檔案傳輸和支援工具。
3. Microsoft團隊
Microsoft Teams是另一個知名的虛擬會議平台，會議中包含螢幕共享功能。它與Microsoft Office應用程式的緊密整合使其成為依賴Office進行日常工作的公司的一個受歡迎選擇，並且它包括共享任務列表和協作應用程式等生產力工具。
雖然 Microsoft Teams 包含常見的螢幕分享功能，但它也包含共同編輯工具，允許使用者在 Microsoft Teams 上協作編輯文件。在最基本的層面上，它提供群組通話和聊天，以及任務和投票功能，並在更高級別中增加更多工具。
與 Zoom 類似，Teams 缺乏適合遠端工作和 IT 支援的遠端控制功能。
4.谷歌會議
Google Meet 是會議和會議空間中的另一個大名。其最大吸引力之一是易於存取，因為它可以通過網頁瀏覽器快速啟動。
在 Google Meet 上可以快速點擊啟動螢幕分享，因此不需要額外安裝。You can 選取 to share screens, windows, or tabs, as well as 音訊, and can use picture-in-picture mode to include both your video feed and screen share at the same time.
雖然 Google Meet 確實有免費選項，但會議時間和功能有限。
5.糾紛
Discord是一個受歡迎的群組聊天平台，被各種組織和個人使用，從遊戲到線上社群再到團隊會議。雖然它經常用於文字聊天，但Discord伺服器可以包括具有螢幕共享和視頻串流功能的語音和視頻聊天。
雖然 Discord 上啟動了螢幕分享，並且可以從網頁或移動應用程式訪問，但它並非為商業用途設計。因此，它的螢幕分享功能較少，缺乏任何為商業協作而設的工具，並且質量可能有所不同。
為什麼 Splashtop 是商業、支援和混合團隊的最佳螢幕分享軟體
雖然許多優秀的解決方案提供螢幕分享功能，但 Splashtop 在眾多選擇中脫穎而出。
Splashtop 不僅提供專業級的螢幕共享，還可以超越，提供完整的遠端存取和控制，使其成為遠端工作、IT 支援、會議、演示等的理想選擇。啟動遠端連線很簡單，無論是連接到具有主動存取的裝置還是為 IT 支援創建代碼，都能確保快速和安全的螢幕共享。
此外，Splashtop 還具有與頂級 ITSM 工具的整合，使其成為 IT 支援的寶貴工具。它還擁有企業級安全性，符合多個行業和政府標準，讓使用者可以安全地分享螢幕。
Splashtop �也是清單中最具成本效益的選擇之一。它比大品牌更實惠，同時仍提供相同的高品質工具和功能。憑藉其低延遲和全球基礎設施，全球的使用者可以快速無縫地連接、協作和分享他們的螢幕。
難怪 Splashtop 在 Gartner、G2、Trustpilot 等平台上獲得用戶的一致好評。
誰應該使用Splashtop進行螢幕共享？
也許你在想 Splashtop 是否適合你。您的企業是否需要 Splashtop 提供的高品質遠端存取、支援和螢幕分享？
Splashtop 是完美的解決方案：
IT 支援代理和服務台，因為它讓他們可以直接查看終端使用者的螢幕以進行支援和故障排除。
混合和遠端員工需要從任何地方存取他們的裝置或遠端共享和協作專案。
需要與學生群體或大型講堂分享螢幕的學校和大學。
工程師和設計師需要高保真度的螢幕分享來進行專案、演示、簡報等。
以及更多意想不到的功能！
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