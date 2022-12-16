Warner Bros. New Zealand 透過 Splashtop Enterprise 實現遠端後製

WBITVP 紐西蘭分公司不僅使用 Splashtop 實現了剪輯師遠端工作，也透過 Splashtop 提供遠端支援。Mike 和他的團隊選定 Splashtop 作為其遠端存取解決方案的原因如下：

Windows 和 Mac 均可使用且效能出色：Splashtop 遠端連線具備先進的效能功能，提供高達每秒 60 格 (fps) 的畫面播放速率、極低延遲與延遲變化，以及可調整色彩深度和逼真度的品質設定。無論使用什麼裝置，都能在進行後製相關的資源密集型任務時，享有使用原生功能般的流暢體驗。

「採用 Splashtop 後，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。遠端控制易如反掌，可以輕鬆上手。」Mike 說道。

強大的安全機制和單一登入 (SSO) 功能：「我們使用 Okta 進行 SSO。Splashtop Enterprise 之所以能擄獲我們的心，其中一個主因就是結合多重驗證、裝置驗證、加密等多項安全檢查之外，還輕鬆且順暢地整合了 SSO 技術。」Mike 表示。

卓越的使用者與群組管理 Splashtop Enterprise 讓 IT 管理員能夠透過使用者、電腦、角色和群組的精細權限進行更好的存取控制。「我選擇 Splashtop 是因為我想要一個簡單且易於管理的解決方案，而它正好符合所有條件。我真的很喜歡使用者和群組管理，以及隨意指派的方式，」Mike 說。

簡易快速的部署作業：Mike 指出：「我們能在短短五個小時內設定完畢並開始運作！不僅管理員能輕鬆簡便地完成部署和推廣工作，就連剪輯師們也好評不斷。事實上，從初期引進產品，到後來為使用者提供存取權限，設定過程簡單而安全，在在使我印象深刻。短暫的過渡時期使我們的工作流程得以順利進行。」

成效顯著的 IT 支援工具：IT 使用同一個平台，就能管理組織的遠端存取，同時提供臨機與主動遠端支援，相當便利。

Mike 使用 Splashtop Enterprise 的遠端支援功能，確保遠端使用者可以及時取得協助，辦公工作站也能保持在最新狀態。「事實證明，Splashtop 能夠有效協助管理員支援使用者。SOS 功能簡直完美，幫助我快速排除故障和處理要求，無論對方使用的是電腦，甚至 iPad 或 Chromebook，我都可以遠端連接並釐清當下情況。」