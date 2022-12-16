Warner Bros. New Zealand 透過 Splashtop Enterprise 實現遠端後製
高效能遠端存取，讓遠端後製工作絲毫不受影響
摘要
紐西蘭的華納兄弟國際電視製作公司 (WBITVP) 採用 Splashtop 解決方案維持正常營運，確保其後期製作工作流程在 COVID-19 期間持續進行。在測試了一些遠端存取解決方案後，他們選擇了 Splashtop 來滿足他們對安全性和高效能遠端生產力的需求。
WBITVP 紐西蘭分公司 IT 經理 Mike Marsh 分享了他們的 Splashtop 使用心得。
從 Warner Bros. International Television Production 紐西蘭出發
我們在幾台電腦上試用過 AnyDesk，但是使用者在用過 Splashtop 後，紛紛反映 Splashtop 的畫面更新率明顯較佳，反應速度也比較快。採用 Splashtop 後，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。
Mike Marsh, IT Manager
挑戰：尋找快速安全的遠端存取解決方案以實現遠端工作
後製團隊臨時收到了 COVID-19 防疫封鎖的通知，需要趕快找到並部署遠端工作解決方案來落實居家辦公，因為剪輯人員需要遠端使用辦公室內的 Windows 和 Mac 工作站，並仰賴這些工作站來執行 Avid Media Composer 和 DaVinci Resolve 等專業軟體。他們所需的解決方案，要能提供與在辦公室時相當的安全性和生產力。
執行影音編輯、視覺特效、混音、調色、配音、同步對嘴等後製作業，都需要有極高效能的遠端連線，才能落實順暢無阻的遠距工作模式。此外，內容的安全與隱私在娛樂媒體業也至關重要，因此團隊要找到符合 Warner Bros 政策與標準的解決方案。
Mike 的團隊著手試用各款遠端存取解決方案，發現唯獨 Splashtop 的使用者體驗脫穎而出。
解決方案：Splashtop Enterprise 提供 Warner Bros. New Zealand 簡單、高效的遠端存取和支援
WBITVP 紐西蘭分公司不僅使用 Splashtop 實現了剪輯師遠端工作，也透過 Splashtop 提供遠端支援。Mike 和他的團隊選定 Splashtop 作為其遠端存取解決方案的原因如下：
Windows 和 Mac 均可使用且效能出色：Splashtop 遠端連線具備先進的效能功能，提供高達每秒 60 格 (fps) 的畫面播放速率、極低延遲與延遲變化，以及可調整色彩深度和逼真度的品質設定。無論使用什麼裝置，都能在進行後製相關的資源密集型任務時，享有使用原生功能般的流暢體驗。
「採用 Splashtop 後，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。遠端控制易如反掌，可以輕鬆上手。」Mike 說道。
強大的安全機制和單一登入 (SSO) 功能：「我們使用 Okta 進行 SSO。Splashtop Enterprise 之所以能擄獲我們的心，其中一個主因就是結合多重驗證、裝置驗證、加密等多項安全檢查之外，還輕鬆且順暢地整合了 SSO 技術。」Mike 表示。
卓越的使用者與群組管理 Splashtop Enterprise 讓 IT 管理員能夠透過使用者、電腦、角色和群組的精細權限進行更好的存取控制。「我選擇 Splashtop 是因為我想要一個簡單且易於管理的解決方案，而它正好符合所有條件。我真的很喜歡使用者和群組管理，以及隨意指派的方式，」Mike 說。
簡易快速的部署作業：Mike 指出：「我們能在短短五個小時內設定完畢並開始運作！不僅管理員能輕鬆簡便地完成部署和推廣工作，就連剪輯師們也好評不斷。事實上，從初期引進產品，到後來為使用者提供存取權限，設定過程��簡單而安全，在在使我印象深刻。短暫的過渡時期使我們的工作流程得以順利進行。」
成效顯著的 IT 支援工具：IT 使用同一個平台，就能管理組織的遠端存取，同時提供臨機與主動遠端支援，相當便利。
Mike 使用 Splashtop Enterprise 的遠端支援功能來確保遠端使用者在需要時立即獲得協助，並使辦公室工作站保持最新狀態。「身為管理員，Splashtop 在協助使用者方面非常有用。有人值守的遠端支援功能非常棒，讓我能夠快速排除故障並解決請求。用戶可以使用任何計算機，甚至是 iPad 或 Chromebook，我可以遠端登入並了解發生了什麼。 」
成果：業務持續不斷，工作模式更加彈性
「我只希望能讓使用者遠端辦公，我的首要任務就是讓大家都能在家工作。當時要不是 Splashtop，我們絕對辦不到。」Mike 表示：「甚至在疫情過後，我們也會提供遠端職務。我們希望能提供工作彈性，而 Splashtop 正是實現這一目標的核心關鍵。」
細節
關於 Warner Bros. International Television Production (WBITVP) 紐西蘭分公司
WBITVP 紐西蘭分公司是紐國規模最大、最知名的製作公司之一，專為紐西蘭和世界各地的觀眾製作精彩的獲獎電視作品。
他們的團隊在出色紐西蘭電視圈內聲名響亮，不僅是值得信賴的製作合作夥伴，也是擁有滿腔熱血的製作團隊。公司內部設有對內容創作採取極高標準的節目製作、音效後製和動態圖形團隊，並靠著他們推出黃金時段的電視作品。與此同時，他們仍致力於講述精彩的故事、構思令人期待的作品類型，並持續產出能夠吸引全球觀眾的內容。
關於 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是專為組織設計的全方位遠端存取與遠端支援解決方案。透過高效能遠端連線和一系列強大功能，實現效率非凡的遠端工作，甚至也適合需要存取高階工作站與軟體的創意工作者。
IT 團隊可以輕鬆地為員工部署和管理安全的遠端存取，也能有效為工作站和員工裝置提供支援。