Android Remote Desktop Software by Splashtop

適用於 Android 裝置的遠端桌面解決方案
無論在哪，都能辦公
無論您身在何處，都可以利用您的 Android 裝置存取您的電腦。您將始終可以透過 Splashtop 存取您的電腦。
不受限制的靈活彈性
使用您的 Android 存取任何電腦。使用任何其他裝置存取您的 Android 裝置。無限的遠端工作和 IT 支援的靈活性。
提升生產力
即使是透過 Android 裝置訪問，也感覺好像親自使用遠端電腦一樣。打開任何文件並即時運行任何應用程式。
卓越的使用者介面
適用於 Android 的簡單、快速、安全且易於使用的遠端桌面軟體。無縫遠端存取讓您在遠端控制裝置的同時獲得親身體驗。
使用 Splashtop 釋放 Android 遠端桌面的強大功能
使用 Splashtop遠端桌面軟體，您可以享受高效能遠端連線以及遠端桌面工具所需的所有功能，即使在與 Android 裝置進行遠端連線時也是如此。
在遠端桌面連線期間，您可以在遠端電腦上開啟任何檔案並運行任何應用程序，包括視訊編輯軟體、圖形設計和3D建模程式。
如何為Android設定遠端桌面
您只需幾分鐘即可設定 Splashtop 遠端桌面軟體。建立 Splashtop 帳戶並在 Android 和其他裝置上下載 Splashtop遠端桌面應用程式後，您就可以開始使用了！
想要從 Android 平板電腦或行動裝置存取您的電腦嗎？將其取出並打開Splashtop應用程序，然後按一下要存取的電腦以啟動遠端連線。 您將在 Android 裝置上看到遠端電腦的螢幕，並像坐在電腦前一樣進行控制。
適用於個人、企業和教育的 Android 遠端桌面
簡化日常工作並提高生產力，同時遠端控制桌面。您將獲得 Splashtop 所需的所有主要功能。
Splashtop 非常適合實現遠距工作、教育、 IT 支援等！使用您的 Android 裝置隨時隨地工作。為 Android 裝置提供遠端支援。有了 Splashtop，一切都有可能！
Splashtop Android 遠端桌面的 4 個主要優勢
跨平台支援
從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。
使用方便
不再受限，不一定要有人在場操作電腦。有了 Splashtop，就可從您的 Android 裝置存取電腦，以及所有檔案和應用程式。透過遠端連接，順暢處理工作。
高效能連接
以最少的延遲和延遲從您的 Android 裝置存取您的桌面，從而盡可能提高您的工作效率。享受高清品質的遠端桌面連線。
安全與合規
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我曾使用過其他遠端桌面工具，但 Splashtop 是一款更好的產品。我喜歡它的易用性、將特定電腦分配給特定用戶的能力，以及從手機、平板電腦和電腦登入 PC 的能力。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
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到目前為止，我感到驚訝。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用......我已經使用 Splashtop 手機應用程式來檢查我的系統狀態，它非常適合。
Brian Davids
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無論身在何處，我都可以訪問我的工作桌面，並放心地工作。Splashtop 為我提供了融合工作和個人生活所需的靈活性。
Bobby Bottom, Integrated Electrical