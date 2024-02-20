Android Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Android終端桌面軟體

遠端存取 Android 設備

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Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop
Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop


適用於 Android 裝置的遠端桌面解決方案

  • 無論在哪，都能辦公

    無論您身在何處，都可以利用您的 Android 裝置存取您的電腦。您將始終可以透過 Splashtop 存取您的電腦。

  • 不受限制的靈活彈性

    使用您的 Android 存取任何電腦。使用任何其他裝置存取您的 Android 裝置。無限的遠端工作和 IT 支援的靈活性。

  • 提升生產力

    即使是透過 Android 裝置訪問，也感覺好像親自使用遠端電腦一樣。打開任何文件並即時運行任何應用程式。

  • 卓越的使用者介面

    適用於 Android 的簡單、快速、安全且易於使用的遠端桌面軟體。無縫遠端存取讓您在遠端控制裝置的同時獲得親身體驗。

A person using an Android phone to access a device

使用 Splashtop 釋放 Android 遠端桌面的強大功能

使用 Splashtop遠端桌面軟體，您可以享受高效能遠端連線以及遠端桌面工具所需的所有功能，即使在與 Android 裝置進行遠端連線時也是如此。

在遠端桌面連線期間，您可以在遠端電腦上開啟任何檔案並運行任何應用程序，包括視訊編輯軟體、圖形設計和3D建模程式。

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

如何為Android設定遠端桌面

您只需幾分鐘即可設定 Splashtop 遠端桌面軟體。建立 Splashtop 帳戶並在 Android 和其他裝置上下載 Splashtop遠端桌面應用程式後，您就可以開始使用了！

想要從 Android 平板電腦或行動裝置存取您的電腦嗎？將其取出並打開Splashtop應用程序，然後按一下要存取的電腦以啟動遠端連線。 您將在 Android 裝置上看到遠端電腦的螢幕，並像坐在電腦前一樣進行控制。

查看我們的適用於 Android 的 Splashtop 遠端桌面下載

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

適用於個人、企業和教育的 Android 遠端桌面

簡化日常工作並提高生產力，同時遠端控制桌面。您將獲得 Splashtop 所需的所有主要功能。

Splashtop 非常適合實現遠距工作、教育、 IT 支援等！使用您的 Android 裝置隨時隨地工作。為 Android 裝置提供遠端支援。有了 Splashtop，一切都有可能！

Splashtop Android 遠端桌面的 4 個主要優勢

  • 跨平台支援

    從任一 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取 Windows，Mac OS 和 Linux 電腦。Splashtop 在筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機裝置間自由運作。

  • 使用方便

    不再受限，不一定要有人在場操作電腦。有了 Splashtop，就可從您的 Android 裝置存取電腦，以及所有檔案和應用程式。透過遠端連接，順暢處理工作。

  • 高效能連接

    以最少的延遲和延遲從您的 Android 裝置存取您的桌面，從而盡可能提高您的工作效率。享受高清品質的遠端桌面連線

  • 安全與合規

    所有遠端工作階段都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密保護。Splashtop 符合多項行業法規和標準。深入了解安全桌面桌面軟體

客戶推薦

我曾使用過其他遠端桌面工具，但 Splashtop 是一款更好的產品。我喜歡它的易用性、將特定電腦分配給特定用戶的能力，以及從手機、平板電腦和電腦登入 PC 的能力。

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

客戶推薦

到目前為止，我感到驚訝。延遲非常低，以至於我覺得我正在機器上工作。這正是我需要的一切都很簡單，易於理解和使用......我已經使用 Splashtop 手機應用程式來檢查我的系統狀態，它非常適合。

Brian Davids

客戶推薦

無論身在何處，我都可以訪問我的工作桌面，並放心地工作。Splashtop 為我提供了融合工作和個人生活所需的靈活性。

Bobby Bottom, Integrated Electrical

適用於 Android 的 Splashtop 遠端桌面下載

下載


常見問題

適用於 Android 的最佳遠端桌面應用程式是什麼？
如何透過 Android 手機控制我的電腦？
我可以從另一台裝置遠端存取 Android 嗎？
Android 有適用的虛擬桌面應用程式嗎？
如何從 Android 遠端控制 PC？
我可以遠端控制 Android 嗎？

準備開始使用了嗎？

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