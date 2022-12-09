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Splashtop20 years of trust
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Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

Saiba Mais Sobre os Nossos Recursos

Acesso remoto altamente avaliado e funcionalidades de suporte para qualquer necessidade

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Recursos da Splashtop

Acesso Assistido

O acesso assistido da Splashtop permite controlar remotamente dispositivos Windows, Mac, e Android. Você também pode ver remotamente as telas dos dispositivos iOS e Chromebook em tempo real.

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Chat

Envie e receba mensagens para um computador remoto antes, durante ou depois das sessões de acesso remoto.

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Acesso Remoto de Plataforma Cruzada

Independentemente do dispositivo para o qual você está se conectando e do dispositivo de onde está se conectando, você terá uma experiência perfeita com conexões de alta performance, streaming de qualidade e som HD.

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Transferência de arquivos

A funcionalidade de transferência remota de arquivos da Splashtop torna simples e fácil a transferência de arquivos entre computadores, através de uma conexão remota. É mais seguro do que enviar arquivos por e-mail também.  

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Alto desempenho

Com as funcionalidades de alta performance da Splashtop, os profissionais podem acessar remotamente estações de trabalho de recursos intensivos como se estivessem sentados à sua frente.

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Registo

Verifique os registros para conexões remotas ao ambiente de trabalho, transferências de arquivos, sessões de chat, e outros históricos.

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Desktop Remoto Multi-Monitor

A funcionalidade multi-monitores da Splashtop permite ver vários monitores em uma só tela enquanto você controla um computador remoto. 

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Áudio do Desktop Remoto

Ouça o som de um computador remoto em tempo real no seu computador local, tablet, ou dispositivo móvel com a Splashtop. 

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Impressão remota

Imprima qualquer coisa a partir do computador remoto que você acessou na sua impressora local.

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Reinicialização remota

Reinicie o seu computador remoto a partir do console web Splashtop ou a partir da aplicação Splashtop Business

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Despertar remoto

Com a funcionalidade de início-em-LAN remota da Splashtop, você pode iniciar remotamente o seu computador Windows ou Mac, desde que outro computador na mesma rede esteja ligado.

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Acesso Remoto Programado

Utilize um console de administração centralizada para configurar, gerenciar e monitorar um horário que permita o acesso a computadores permitidos no local em horários pré-determinados.

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Compartilhar a Minha Tela

Compartilhe a sua tela do ambiente de trabalho com visualizadores remotos enquanto acessa remotamente outro dispositivo. Esta funcionalidade é ótima para demonstrações, fornecendo instruções e compartilhando informação.

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Single Sign On

O Splashtop SSO faz uso do padrão SAML 2.0 e da integração com todos os principais fornecedores de identidade.

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Vários Utilizadores Num Único Computador

Permitir que três utilizadores acedam remotamente a um computador ao mesmo tempo.

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Acesso não supervisionado a Android

Acesse e controle remotamente dispositivos Android a partir do seu PC (Windows ou Mac), iOS, ou dispositivo Android, mesmo sem a presença de um usuário final. Você pode controlar remotamente telefones e tablets Android a partir do seu computador.

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Gestão do Computador do Usuário

A Splashtop dá as ferramentas para convidar usuários, definir permissões, ajustar definições de segurança, agendar acessos, e organizar os seus usuários e computadores em grupos.

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Gravação da Sessão de Vídeo

Grave as suas sessões de suporte remoto para mostrar aos usuários finais como realizar uma tarefa ou ensine os seus colegas técnicos de TI a resolverem certos problemas.

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Whiteboard

Destaque facilmente, desenhe, ou escreva sobre as suas apresentações usando o seu tablet. Com o Quadro Branco, você pode aumentar a interatividade enquanto faz apresentações, treinamentos ou ensina.

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