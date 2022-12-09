Saiba Mais Sobre os Nossos Recursos
Acesso remoto altamente avaliado e funcionalidades de suporte para qualquer necessidade
Recursos da Splashtop
Acesso Assistido
O acesso assistido da Splashtop permite controlar remotamente dispositivos Windows, Mac, e Android. Você também pode ver remotamente as telas dos dispositivos iOS e Chromebook em tempo real.
Chat
Envie e receba mensagens para um computador remoto antes, durante ou depois das sessões de acesso remoto.
Acesso Remoto de Plataforma Cruzada
Independentemente do dispositivo para o qual você está se conectando e do dispositivo de onde está se conectando, você terá uma experiência perfeita com conexões de alta performance, streaming de qualidade e som HD.
Transferência de arquivos
A funcionalidade de transferência remota de arquivos da Splashtop torna simples e fácil a transferência de arquivos entre computadores, através de uma conexão remota. É mais seguro do que enviar arquivos por e-mail também.
Alto desempenho
Com as funcionalidades de alta performance da Splashtop, os profissionais podem acessar remotamente estações de trabalho de recursos intensivos como se estivessem sentados à sua frente.
Registo
Verifique os registros para conexões remotas ao ambiente de trabalho, transferências de arquivos, sessões de chat, e outros históricos.
Desktop Remoto Multi-Monitor
A funcionalidade multi-monitores da Splashtop permite ver vários monitores em uma só tela enquanto você controla um computador remoto.
Áudio do Desktop Remoto
Ouça o som de um computador remoto em tempo real no seu computador local, tablet, ou dispositivo móvel com a Splashtop.
Impressão remota
Imprima qualquer coisa a partir do computador remoto que você acessou na sua impressora local.
Reinicialização remota
Reinicie o seu computador remoto a partir do console web Splashtop ou a partir da aplicação Splashtop Business
Despertar remoto
Com a funcionalidade de início-em-LAN remota da Splashtop, você pode iniciar remotamente o seu computador Windows ou Mac, desde que outro computador na mesma rede esteja ligado.
Acesso Remoto Programado
Utilize um console de administração centralizada para configurar, gerenciar e monitorar um horário que permita o acesso a computadores permitidos no local em horários pré-determinados.
Compartilhar a Minha Tela
Compartilhe a sua tela do ambiente de trabalho com visualizadores remotos enquanto acessa remotamente outro dispositivo. Esta funcionalidade é ótima para demonstrações, fornecendo instruções e compartilhando informação.
Single Sign On
O Splashtop SSO faz uso do padrão SAML 2.0 e da integração com todos os principais fornecedores de identidade.
Vários Utilizadores Num Único Computador
Permitir que três utilizadores acedam remotamente a um computador ao mesmo tempo.
Acesso não supervisionado a Android
Acesse e controle remotamente dispositivos Android a partir do seu PC (Windows ou Mac), iOS, ou dispositivo Android, mesmo sem a presença de um usuário final. Você pode controlar remotamente telefones e tablets Android a partir do seu computador.
Gestão do Computador do Usuário
A Splashtop dá as ferramentas para convidar usuários, definir permissões, ajustar definições de segurança, agendar acessos, e organizar os seus usuários e computadores em grupos.
Gravação da Sessão de Vídeo
Grave as suas sessões de suporte remoto para mostrar aos usuários finais como realizar uma tarefa ou ensine os seus colegas técnicos de TI a resolverem certos problemas.
Whiteboard
Destaque facilmente, desenhe, ou escreva sobre as suas apresentações usando o seu tablet. Com o Quadro Branco, você pode aumentar a interatividade enquanto faz apresentações, treinamentos ou ensina.