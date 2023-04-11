Splashtop Whiteboard
Uma Solução de Anotação de Alto Desempenho que Permite aos Educadores, Profissionais de Vendas, Treinadores e Outros Profissionais Transformarem Tablets em Quadros Brancos Interativos
Transforme qualquer tablet em um Quadro Interativo
Destaque facilmente, desenhe, ou escreva sobre as suas apresentações usando o seu tablet. Com o Quadro Branco, você pode aumentar a interatividade enquanto faz apresentações, treinamentos ou ensina.
Faça anotações em QUALQUER LUGAR — faça gestos para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo.
Chame a atenção usando a ferramenta de apontador laser
Tire capturas de tela e salve-as na galeria e, depois disso você pode compartilhá-las.
Grave e compartilhe lições
A Sua Sala de Aula Melhorada
Utilize o Quadro Branco no Splashtop Classroom para aumentar o engajamento com os seus alunos. Compartilhe o seu Mac/PC com os dispositivos dos alunos e passe o controle durante as aulas sem que eles tenham que sair dos seus lugares.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para Professores e Instrutores
Classroom
Compartilhamento de tela e solução de anotação para professores e instrutores que queiram envolver toda a sala
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Indivíduos
Splashtop Personal
Acesso remoto ao computador para uso doméstico e pessoal
Características
- Colabore com os alunos no conteúdo
- Anote sobre qualquer coisa usando gestos para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo
- Tire fotografias da tela e guarde-as na galeria, depois compartilhe elas
- Reproduza conteúdo Adobe Flash, músicas do iTunes, DVDs, CDs sem nenhuma latência
- Deixe o seu PC ligado e conecte-se a ele remotamente a partir do conforto da sua casa
- Experimente uma reprodução realista - Todos os vídeos e áudio são reproduzidos em alta definição no seu tablet