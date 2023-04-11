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Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Uma Solução de Anotação de Alto Desempenho que Permite aos Educadores, Profissionais de Vendas, Treinadores e Outros Profissionais Transformarem Tablets em Quadros Brancos Interativos

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Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Transforme qualquer tablet em um Quadro Interativo

Destaque facilmente, desenhe, ou escreva sobre as suas apresentações usando o seu tablet. Com o Quadro Branco, você pode aumentar a interatividade enquanto faz apresentações, treinamentos ou ensina.

  • Faça anotações em QUALQUER LUGAR — faça gestos para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo.

  • Chame a atenção usando a ferramenta de apontador laser

  • Tire capturas de tela e salve-as na galeria e, depois disso você pode compartilhá-las.

  • Grave e compartilhe lições


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

A Sua Sala de Aula Melhorada

Utilize o Quadro Branco no Splashtop Classroom para aumentar o engajamento com os seus alunos. Compartilhe o seu Mac/PC com os dispositivos dos alunos e passe o controle durante as aulas sem que eles tenham que sair dos seus lugares.

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Características

  • Colabore com os alunos no conteúdo
  • Anote sobre qualquer coisa usando gestos para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo
  • Tire fotografias da tela e guarde-as na galeria, depois compartilhe elas
  • Reproduza conteúdo Adobe Flash, músicas do iTunes, DVDs, CDs sem nenhuma latência
  • Deixe o seu PC ligado e conecte-se a ele remotamente a partir do conforto da sua casa
  • Experimente uma reprodução realista - Todos os vídeos e áudio são reproduzidos em alta definição no seu tablet

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