Registros de Desktop Remoto na Splashtop

Os registros de transferência de arquivos te dão mais informação sobre as transferências de arquivos. Além disso, você poderá ver os registros das transferências de arquivos tanto em sessão como fora de sessão. Os registros de transferências de arquivos mostrarão os endereços IP e os nomes dos dispositivos envolvidos, a hora em que a transferência ocorreu, qual o usuário envolvido, e o nome e tamanho do arquivo. Os logs também mostrarão se o arquivo foi transferido do dispositivo local para o remoto (upload), ou se foi transferido do dispositivo remoto para o local (download).