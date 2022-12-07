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IT pro checking logs with Splashtop

Registros de Desktop Remoto na Splashtop

Verifique registros para conexões remotas ao ambiente de trabalho, transferências de arquivos, sessões de chat, e outro histórico

A funcionalidade de registro para acesso remoto da Splashtop permite encontrar registros para sessões de acesso remoto, chats, transferências de arquivos, e outros históricos.

O registro torna isso mais fácil:

  • Atingir a conformidade ao realizar auditorias

  • Faturamento para clientes com base no tempo gasto em sessões de trabalho

Administradores e proprietários de equipes possuem acesso aos registros de todos os membros da equipe. Os membros da equipe só podem ver os seus próprios registros. Os registros podem ser visualizados e exportados no console da web da Splashtop.

  • Registros de Sessão

    Os registros de sessão permitem-lhe ver todas as conexões remotas. Vais ver os endereços IP dos dois dispositivos envolvidos, as horas de início e fim, a duração da sessão, os dispositivos utilizados e o usuário envolvido. Vais também ver se a conexão remota era local ou remota (os dispositivos estavam na mesma rede ou diferentes). Se houve arquivos transferidos durante a sessão, você vai poder ver o nome do arquivo.

  • Registros de Transferência de Arquivos

    Os registros de transferência de arquivos te dão mais informação sobre as transferências de arquivos. Além disso, você poderá ver os registros das transferências de arquivos tanto em sessão como fora de sessão. Os registros de transferências de arquivos mostrarão os endereços IP e os nomes dos dispositivos envolvidos, a hora em que a transferência ocorreu, qual o usuário envolvido, e o nome e tamanho do arquivo. Os logs também mostrarão se o arquivo foi transferido do dispositivo local para o remoto (upload), ou se foi transferido do dispositivo remoto para o local (download).

  • Registros do Bate-papo da Sessão

    Todas as sessões de bate-papo, tanto dentro quanto fora de sessão, são gravadas nos registros do bate-papo da sessão. O conteúdo do bate-papo da sessão não está incluído no registro.

  • Registros de Histórico

    Os registros de histórico mostram todas as ações administrativas, como o computador que está sendo adicionado ou removido e as alterações nas configurações de grupo ou permissões. Do mesmo modo que os outros registros, o registro de histórico relata a hora, a conta e o endereço IP do usuário que realizou determinada ação.

  • Logs de eventos

    O SRS Premium oferece aos MSPs mais com registos de eventos. Para obter mais detalhes, consulte os recursos de monitoramento e gerenciamento no SRS Premium.

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