Reinicialização Remota no Acesso Remoto da Splashtop
Reinicie e reconecte ao seu computador remoto
A funcionalidade de reinício remoto é ótima tanto para o trabalho remoto como para suporte informático.
Você pode reiniciar o seu computador remoto a partir do console web da Splashtop ou a partir da aplicação Splashtop Business. Você terá várias opções para escolher, incluindo reiniciar no modo seguro, reiniciar normalmente e reiniciar o Splashtop Streamer (que não reinicia o computador).
Se estiveres a utilizar a função Splashtop Remote Support para fornecer suporte remoto a pedido (assistido), podes reiniciar o computador remoto ao qual estás a fornecer suporte ativamente e, em seguida, voltar a ligar automaticamente assim que o computador terminar o processo de reinício.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade