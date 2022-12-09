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Reinicialização Remota no Acesso Remoto da Splashtop

Reinicie e reconecte ao seu computador remoto

A funcionalidade de reinício remoto é ótima tanto para o trabalho remoto como para suporte informático.

Você pode reiniciar o seu computador remoto a partir do console web da Splashtop ou a partir da aplicação Splashtop Business. Você terá várias opções para escolher, incluindo reiniciar no modo seguro, reiniciar normalmente e reiniciar o Splashtop Streamer (que não reinicia o computador).

Se estiveres a utilizar a função Splashtop Remote Support para fornecer suporte remoto a pedido (assistido), podes reiniciar o computador remoto ao qual estás a fornecer suporte ativamente e, em seguida, voltar a ligar automaticamente assim que o computador terminar o processo de reinício.

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Posso reiniciar e reconectar ao computador com o Suporte Remoto? →