Conexões Remotas de Alto Desempenho
Acesso remoto rápido e seguro a estações de trabalho de ponta
Acesse Remotamente a Estações de Trabalho de Recursos-Intensivo
Com as funcionalidades de alta performance da Splashtop, os profissionais podem acessar remotamente estações de trabalho de recursos intensivos como se estivessem sentados à sua frente.
Os recursos incluem...
O suporte multi-monitor te dá a capacidade de transmitir múltiplos monitores conectados à sua estação de trabalho
Streaming 4K a 40 frames por segundo (fps), e iMac Pro Retina streaming de 5K, com baixa latência
Redução da utilização da CPU, proporcionando mais espaço para processar aplicações
Capacidade de refinar as definições da Splashtop para um desempenho ótimo
Motor de codificação e descodificação otimizado para tirar partido da mais recente aceleração de hardware da Intel, NVIDIA e AMD
Cores 4:4:4 e áudio de alta fidelidade dando-te a melhor precisão de cor e áudio da mais alta qualidade
Benchmarks de Desempenho da Splashtop
Resolução Windows 1080, 60fps
Resolução Mac 1080, 60fps
Resolução Windows 4K, 60fps
Resolução Mac 4K, 41fps
Disponível Em Todos Os ProdutosExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade