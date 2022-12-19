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Person using video editing software on a laptop and monitor

Conexões Remotas de Alto Desempenho

Acesso remoto rápido e seguro a estações de trabalho de ponta

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Acesse Remotamente a Estações de Trabalho de Recursos-Intensivo

Com as funcionalidades de alta performance da Splashtop, os profissionais podem acessar remotamente estações de trabalho de recursos intensivos como se estivessem sentados à sua frente.

Os recursos incluem...

  • O suporte multi-monitor te dá a capacidade de transmitir múltiplos monitores conectados à sua estação de trabalho

  • Streaming 4K a 40 frames por segundo (fps), e iMac Pro Retina streaming de 5K, com baixa latência 

  • Redução da utilização da CPU, proporcionando mais espaço para processar aplicações

  • Capacidade de refinar as definições da Splashtop para um desempenho ótimo

  • Motor de codificação e descodificação otimizado para tirar partido da mais recente aceleração de hardware da Intel, NVIDIA e AMD

  • Cores 4:4:4 e áudio de alta fidelidade dando-te a melhor precisão de cor e áudio da mais alta qualidade

Close-up of video editing software on a computer screen

Benchmarks de Desempenho da Splashtop

  • Resolução Windows 1080, 60fps 

  • Resolução Mac 1080, 60fps 

  • Resolução Windows 4K, 60fps  

  • Resolução Mac 4K, 41fps 


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Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar

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Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

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